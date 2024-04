Inter Miami - Nashville Tipp, Prognose, Quoten | 21.04.2024

Unser Inter Miami - Nashville Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 21.04.2024 lautet: Zu Gast bei Kansas City errang Inter Miami vor einer Rekordkulisse (72.610) einen 3:2-Erfolg. In unserem Wett Tipp heute liegt der zweite Sieg in Serie in der Luft.

Durch den 3:2-Sieg gegen Kansas City hat sich Inter Miami, zumindest vorerst, die Tabellenführung in der Eastern Conference geschnappt. Für den kommenden Spieltag laden „The Herons“ den Vorletzten der eigenen Conference ein - Nashville SC. Bereits im Achtelfinale des CONCACAF Champions Cup standen sich die beiden Mannschaften gegenüber.

Nach einem 2:2 im Hinspiel gewann Miami das darauffolgende Rückspiel im eigenen Stadion souverän mit 3:1. Unseren Wett Tipp heute geben wir zu einer Quote von 2,20 bei Betano ab und spielen dort „Sieg Inter Miami (HC -1)“.

Darum tippen wir bei Inter Miami vs Nashville auf „Sieg Inter Miami (HC -1)“:

Nashville hat das zweitschwächste Torverhältnis der Eastern Conference (-5), Inter Miami das beste (+5).

Inter Miami stellt mit 2,1 Toren pro Spiel die beste Offensive der MLS.

Nashville hat nach zwei Auswärtsspielen ein Torverhältnis von 1:6.

Inter Miami vs Nashville Quoten Analyse:

Die Quoten in den Sportwetten Apps deuten wenig überraschend auf eine enorme Favoritenrolle der Gastgeber hin. Inter Miami erhält für einen Heimsieg maximal eine Quote von 1,47.

Neben der hohen individuellen Qualität im Kader von IMCF ist die schwache Form der Gäste ein starker Treiber dieser Rollenverteilung. Nashville wartet seit drei Liga-Spielen auf einen Sieg und wird dementsprechend mit Wettquoten zwischen 6,00 und 7,00 auf den Rasen geschickt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Miami vs Nashville Prognose: Zeit für eine Machtdemonstration

Nach fünf sieglosen Pflichtspielen in Serie und dem Aus im CONCACAF Champions Cup hat sich Inter Miami wieder für einen Sieg gemeldet. Die Mannschaft um Messi und Co. erzielte in Kansas drei Tore und gewann das Gastspiel schließlich knapp, aber verdient 3:2.

Die beste Offensive der MLS (2,1 Tore pro Spiel) hat sich aus den Fängen ihrer Sieglos-Serie befreit und kann im eigenen Stadion nachlegen. Gäste-Trainer Gary Smith durfte seit drei Spielen nicht mehr als Sieger bei seiner Pressekonferenz erscheinen.

Stattdessen hatte er die Aufgabe, insgesamt neun Gegentore aus den vorangegangenen drei Partien zu besprechen. Die Defensive der „Boys in Gold“ ist mit 13,3 erwartbaren Gegentoren bislang eine der schwächsten in der MLS (23.).

Explizit die Auswärtsspiele sind dem Team rund um Kapitän Hany Mukhtar ein Dorn im Auge. Der Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Tennessee wurden in den beiden vorangegangenen Pflichtspielen außerhalb der eigenen Arena acht Gegentore untergejubelt (1:8 Tore).

Inter Miami - Nashville Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 3:2 Kansas City (A), 1:3 Monterrey (A), 2:2 Colorado (H), 1:2 Monterrey (H), 1:1 New York City (H)

Letzte 5 Spiele Nashville: 1:2 Philadelphia (H), 2:2 Columbus (H), 0:5 Los Angeles FC (A), 2:1 Charlotte (H), 1:3 Inter Miami (A)

Letzte 5 Spiele Inter Miami vs. Nashville: 3:1 (H), 2:2 (A), 0:0 (H), 10:9 n.E. (A), 2:1 (H)

Die eigene Offensive von NSC krankt an der mangelnden Torausbeute ihres vermeintlich besten Spielers. Hany Mukhtar hat in der letzten Spielzeit noch 24 Scorer-Punkte aufgelegt, steht in diesem Jahr nach fünf Auftritten aber erst bei einem Saisontor.

Bewegt sich der Offensivspieler weiterhin abseits seiner Topform, könnte dieses Aufeinandertreffen üble Züge für die „Coyotes“ annehmen. Nashville hat in sieben Partien nur zehn Großchancen kreiert. Ein Wert, der sie unter die fünf schwächsten Teams spült.

Inter Miami hingegen hat 27 „Big Chances“ auf den Rasen gezaubert (4.) und mit 14,8 erwartbaren Toren eine der vier besten erwartbaren Angriffsreihen der MLS aufgebaut. Das war bei alternden Stars wie Lionel Messi und Luis Suarez aber auch nicht anders zu erwarten.

In fünf Heimspielen haben „The Herons“ bereits zwölf Treffer erzielt und unter anderem Orlando mit 5:0 nach Hause geschickt. Da ist ein Gedanke an „Inter Miami Über 2,5 Tore“ und die Quote von 2,27 bei Betano keinesfalls verboten.

Unser Inter Miami - Nashville Tipp: Sieg Inter Miami (HC -1)

Nashville hat in zwei Gastauftritten bereits sechs Gegentore kassiert und hat vor allem gegen LAFC (0:5) extrem gelitten. Wir erwarten, dass die Gäste auch in Miami leiden werden und Lionel Messi mit seinen Teamkollegen die Truppe aus Tennessee schwindelig spielen wird.