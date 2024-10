Jordanien - Südkorea Tipp, Prognose & Quoten | 10.10.2024

SPORT1 Betting 09.10.2024 • 08:00 Uhr Jordanien - Südkorea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Wer bleibt ohne Niederlage?

Unser Jordanien - Südkorea Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 10.10.2024 lautet: Nach dem 2. Platz bei der letzten Asienmeisterschaft wollen die Jordanier nun auch zur WM. Im Wett Tipp heute wartet aber ein enges und eher defensiv geprägtes Duell mit Südkorea.

Die Qualifikation für die FIFA-WM 2026 des asiatischen Fußballverbandes (AFC) ist schon in der dritten Runde angekommen. Hier kämpfen 18 Teams in drei Sechser-Gruppen um sechs Tickets für die Endrunde. In der Gruppe B haben Jordanien und Südkorea mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen einen guten Start hingelegt. Am Donnerstag treffen die beiden Nationen nun in Amman direkt aufeinander. Die Jordanien Südkorea Prognose schlägt sich dabei auf die Seite der „Taegeuk Warriors“.

Wir rechnen aber mit einem engen Duell und spielen den Jordanien Südkorea Wett Tipp heute „Unter 2,5 Tore".

Darum tippen wir bei Jordanien vs Südkorea auf „Unter 2,5 Tore“:

Nur in 2 von 7 Duellen zwischen beiden Nationen fielen mehr als 2,5 Tore

Südkorea hat in den vergangenen 5 Länderspielen gerade mal einen Gegentreffer kassiert

Die „Taegeuk Warriors“ müssen in der Offensive ohne ihren Superstar Heung-min Son auskommen

Jordanien vs Südkorea Quoten Analyse:

Die „Taegeuk Warriors“ sind auf Rang 23 der Weltrangliste das drittbeste Team der asiatischen Konföderation. Sie finden sich auf Platz 68 der Weltrangliste wieder. Trotz des Heimvorteils schlagen sich die Jordanien Südkorea Quoten recht deutlich auf die Seite der Gäste. Für einen Auswärtssieg gibt es bei den neuen Wettanbietern Quoten zwischen 1,70 und 1,75.

Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Hausherren Jordanien gegen Südkorea Wettquoten im Schnitt von etwa 4,50 auf euch.

Jordanien vs Südkorea Prognose: Glückt den Südkoreanern die Revanche?

Für Jordanien hatte der letzte Asien-Cup nicht gut begonnen. Nur als Gruppendritter hatte man überhaupt die K.o.-Runde erreicht. Doch mit großem Teamgeist, etwas Glück und der Taktik von Coach Houcine Ammouta zogen die „Tigers of Asia“ erstmals ins Finale der Asienmeisterschaft ein. Zuvor hatte man als bestes Ergebnis zweimal das Viertelfinale erreicht. Im Endspiel setzte es dann allerdings eine 1:3-Pleite gegen Katar. Nach der Endrunde führte Ammouta die Jordanier auch noch in die dritte Runde der WM-Quali.

Dann trat der Trainer für eine Stelle beim Verein Al Jazira von seinem Amt zurück. Nachfolger ist Jamal Sellami, der zuletzt in Marokko den FUS Rabat betreut hatte. Auch unter dem neuen Mann geht die gute Serie weiter. Vier Partien absolvierte die Mannschaft unter Sellami und ist nun schon seit insgesamt acht Länderspielen (seit der Finalniederlage gegen Katar) ungeschlagen (6S, 2U). In diesem Zeitraum schoss die Mannschaft 21 Tore und spielte viermal zu Null, was die Gäste im Jordanien Südkorea Tipp warnen sollte.

Mitte Februar wurde in Südkorea das Experiment mit Nationaltrainer Jürgen Klinsmann beendet. Schon der Einzug ins Halbfinale der letzten Asienmeisterschaft war recht glücklich. Dort war das Glück der „Taegeuk Warriors“ dann aber aufgebraucht. Als Nachfolger wurde Hong Myung Bo verpflichtet. Bo hatte die Südkoreaner bei der Weltmeisterschaft 2002 im eigenen Land als Kapitän auf den vierten Platz geführt und die Auswahl schon mal von 2013 bis 2014 betreut.

Unter dem neuen Mann ist wieder ein ganz neuer Schwung im Team. Vor allem die Abwehr wurde stabilisiert. Nach acht Gegentoren in sechs Spielen der Asienmeisterschaft setzte es in den letzten sechs Länderspielen gerade mal zwei Gegentreffer. Zudem sind die „Taegeuk Warriors“ unter dem neuen Trainer in sechs Partien noch ohne Niederlage (4S, 2U). Nun will das Land wieder ein WM-Ticket lösen. Denn seit 1986 hat Südkorea keine WM-Endrunde mehr verpasst.

Jordanien - Südkorea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jordanien: 3:1 Palästina (A), 1:1 Kuwait (H), 2:1 Nordkorea (H), 0:0 Nordkorea (H), 2:1 Saudi-Arabien (A)

Letzte 5 Spiele Südkorea: 3:1 Oman (A), 0:0 Palästina (H), 1:0 China (H), 7:0 Singapur (A), 3:0 Thailand (A)

Letzte 5 Spiele Jordanien vs Südkorea: 2:0 (H), 2:2 (H), 0:1 (H), 0:1 (A), 0:1 (H)

In sieben Länderspielen feierte Jordanien gegen Südkorea erst einen Sieg. Dieser Erfolg kam aber im bisher letzten Aufeinandertreffen zustande. Im Halbfinale der letzten Asienmeisterschaft setzten sich die „Tigers of Asia“ im Februar 2024 mit 2:0 durch.

Beim gleichen Turnier waren beide Nationen auch schon in der Gruppenphase aufeinandergetroffen. Dieses Duell endete mit einem 2:2. Sonst haben die Südkoreaner mit drei Siegen und drei Unentschieden in der Bilanz die Nase vorne.

Schaut man auf die fünf Pflichtspiele zwischen beiden Mannschaften, kassierte Jordanien aber lediglich eine knappe 0:1 Pleite (1S, 3U). Können die Jordanier auch dieses Mal eine Pleite verhindern?

Schaut man auf die fünf Pflichtspiele zwischen beiden Mannschaften, kassierte Jordanien aber lediglich eine knappe 0:1 Pleite (1S, 3U). Können die Jordanier auch dieses Mal eine Pleite verhindern?

So seht ihr Jordanien - Südkorea im TV oder Stream:

10. Juni 2024, 16 Uhr, Amman International Stadium, Amman (Jordanien)

Übertragung Stream: Sportdigital FUSSBALL

Sportdigital FUSSBALL ist ein Pay-TV-Sender für internationalen Live-Fußball. Der Anbieter zeigt pro Saison rund 700 Live-Spiele aus 20 Wettbewerben von sechs Kontinenten.

Dazu gehört auch das Duell zwischen Jordanien und Südkorea. Anpfiff im International Stadium der jordanischen Hauptstadt Amman ist am Donnerstag um 16 Uhr (MEZ), um den Jordanien Südkorea Tipp nachverfolgen zu können.

Jordanien vs Südkorea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Jordanien: Abulaila - Nasib, Al-Arab, Dahab - Haddad, Rashdan, Al-Rawabdeh, Hasheesh - Olwan, Al-Naimat, Mardi

Ersatzbank Jordanien: Attiah, Al-Fakhouri - Abu Hashish, Abualnadi, Al-Rosan, Ayed, Sadeh, Abu Taha - Al-Attar

Startelf Südkorea: Jo - Seol, Jung, Kim, M. Lee - Park, I. Hwang, Jeong - K. Lee, H. Oh, H. Hwang

Ersatzbank Südkorea: S. Kim., J. Kim - Cho, M. Hwang, Ju. Kim, H. Lee, Joo, S. Oh, Kwon, Eom, Bae, D. Lee, Hong, Paik, I. Hwang, J. Lee

Bei den Hausherren fehlt mit Mousa Al-Tamari (Montpellier) der einzige Europa-Legionär.

Die Gäste werden in der Jordanien Südkorea Prognose dagegen sicherlich ihren Superstar Heung-min Son (Spurs) schmerzlich vermissen.

Unser Jordanien - Südkorea Tipp: Unter 2,5 Tore

Von der Qualität her sind die Gäste sicher die leichten Favoriten. Zudem hat Südkorea aus dem letzten Duell noch eine Rechnung offen, muss aber auf seinen Top-Star in der Offensive verzichten.

Zudem ging es in den letzten Spielen zwischen beiden Nationen immer eng zu. Das erwarten wir auch dieses Mal. Die „Taegeuk Warriors“ werden vor allem auf ihre gute Defensive um den Bayern-Profi Min-Jae Kim setzen. So ist der Spielausgang in einer engen Partie mit wenigen Toren völlig offen.