Juventus - Cagliari Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.2024

SPORT1 Betting 16.12.2024 • 12:00 Uhr Juventus - Cagliari Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Coppa Italia Wette | Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Unser Juventus - Cagliari Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 17.12.2024 lautet: Juve tut sich in dieser Saison gegen die vermeintlich Kleinen extrem schwer. So ist im Wett Tipp heute ein Remis nach 90 Minuten im Bereich des Möglichen.

In dieser Woche werden in Italien die letzten vier Teilnehmer fürs Coppa-Italia-Viertelfinale gesucht. Bologna, Milan, Empoli und Lazio hatten schon Anfang Dezember ihr Ticket für die Runde der letzten Acht gelöst. Auch Rekordmeister Juventus Turin will im Wettbewerb weiter dabei sein. Mit einem Heimspiel gegen Cagliari haben die Männer von Coach Thiago Motta gute Chancen. Das bestätigen auch die Quoten der Juventus Cagliari Prognose.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten den Juventus Cagliari Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Juventus vs Cagliari auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Von den letzten 27 Duellen gegen Juve konnte Cagliari nur eines gewinnen

Die “Alte Dame” ist in den nationalen Wettbewerben 2024/25 noch ungeschlagen

Die “Gli Isolani” sind seit 5 Auswärtsspielen ohne Sieg

Juventus vs Cagliari Quoten Analyse:

Der Verein aus Sardinien steht in der Serie-A-Tabelle aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz. Da die Bianconeri daheim spielen und Rang 6 belegen, sprechen auch die Juventus vs Cagliari Quoten eine deutliche Sprache.

So klettern die Quoten für einen Heimsieg nach 90 Minuten maximal auf den Wert von 1,47. Bei den besten Buchmachern bekommt ihr dagegen für ein Weiterkommen der Gäste in der regulären Spielzeit Juventus gegen Cagliari Wettquoten zwischen 6,50 und 7,40.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Cagliari Prognose: Tut sich Juve erneut gegen einen Außenseiter schwer?

Wo steht Juventus Turin kurz vor dem Ende des Jahres 2024? Die Mannschaft ist in der Serie A nach 16 Liga-Spielen immer noch ungeschlagen. Zwölf Gegentore werden nur von zwei Teams unterboten. Zudem gab es in der vergangenen Woche in der Champions League ein 2:0 daheim gegen Manchester City. Doch wenige Tage später reichte es für die Bianconeri daheim gegen das Schlusslicht Venezia nur zu einem 2:2. Die Hausherren mussten diesen Punkt auch durch einen Elfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit retten.

Der Aufsteiger hatte zuvor in seinen ersten acht Auswärtsspielen ganze zwei Punkte und fünf Tore geschafft. So hat die “Alte Dame” in der Liga schon zehn Mal die Punkte geteilt und erst zum dritten Mal in der Klubgeschichte nicht mehr als drei der ersten neun Heimspiele gewonnen. Vor allem gegen kleinere Teams spielt sich Juventus viel zu wenig Chancen heraus. Fünf Unentschieden gegen Teams der unteren Tabellenhälfte stehen 2024/25 bereits zu Buche. Damit hat man schon neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Atalanta Bergamo. Immerhin ist der erste Champions-League-Platz nur drei Zähler entfernt. Der Juventus Cagliari Tipp in der Coppa Italia ist trotzdem eine willkommene Abwechslung.

Claudio Ranieri hatte Cagliari in der Saison 2022/23 zurück in die Serie A geführt und mit den Sarden in der vergangenen Spielzeit die Klasse gehalten. Nach 38 Spieltagen hatten die “Gli Isolani” gerade mal einen Punkt Polster auf den ersten Abstiegsrang gehabt. Im Sommer war der Coach aber von seinem Amt zurückgetreten und hatte den Weg für den Nachfolger Davide Nicola freigemacht. Doch auch in dieser Spielzeit steht Abstiegskampf für die Sarden auf dem Programm.

Besser als Rang 13 war der Verein von der Insel noch nicht platziert. Nach zuletzt zwei 0:1-Pleiten gegen Florenz und Bergamo ist Cagliari sogar auf den ersten Abstiegsrang abgerutscht. Das rettende Ufer ist aber nur einen Zähler entfernt. Neun der 14 Punkte hat das Team daheim geholt. Der Trainer war mit den Leistungen seiner Mannschaft in den letzten beiden Partien gegen zwei Teams aus den Top 4 aber zufrieden. Nur Atalanta (42) hat in dieser Saison mehr Großchancen vergeben als die Sarden (37). Allerdings wurde auch der dritthöchste Expected-Goals-Against-Wert (25,3) gesammelt.

Juventus - Cagliari Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:2 Venezia (H), 2:0 Manchester City (H), Bologna (H), 1:1 Lecce (A), 0:0 Aston Villa (A)

Letzte 5 Spiele Cagliari: 0:1 Atalanta Bergamo (H), 0:1 Florenz (A), 1:0 Hellas Verona (H), 2:2 Genua (A), 3:3 AC Milan (H)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Cagliari: 1:1 (H), 2:2 (A), 2:1 (A), 2:0 (H), 3:1 (A)

Von 91 Duellen gegen Juve konnte Cagliari gerade mal 14 für sich entscheiden. Demgegenüber stehen 30 Remis und 47 Niederlagen. Elf der 14 Erfolge gegen die Turiner feierten die Sarden auf der heimischen Insel. So ging man in 46 Gastspielen nur dreimal als Sieger vom Platz (16U, 27N).

Im Pokal spricht die Bilanz mit zwei Siegen und zwei Unentschieden auch klar für die “Alte Dame”. Von den letzten 27 Duellen ging lediglich eines an die “Gli Isolani” (5U, 21N). Die letzten zwei Vergleiche im April und im Oktober 2024 endeten allerdings ohne Sieger. Auf ein 2:2 auf Sardinien folgte ein 1:1 in Turin, was wir als Basis für die Juventus vs. Cagliari Prognose hernehmen.

Die drittbeste Abwehr der Serie A empfängt den drittschwächsten Angriff. Daraus leiten wir den Juventus gegen Cagliari Tipp “Unter 2,5 Tore” ab. Dafür bekommen wir bei NEO.bet eine Quote von 1,90.

Alle Infos über den Anbieter und wie er sich im Vergleich mit der Konkurrenz schlägt, liefert euch unser ausführlicher NEO.bet Test .

So seht ihr Juventus - Cagliari im TV oder Stream:

17. Dezember 2024, 21 Uhr, Allianz Stadium, Turin

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN zeigt in dieser Saison nicht nur die Spiele der Serie A, sondern auch die Partien der Coppa Italia. Die Spiele der Coppa sind in den Paketen DAZN World, DAZN Super Sports sowie DAZN Unlimited verfügbar.

Der Anpfiff der Partie zwischen Juventus und Cagliari im Allianz Stadium von Turin erfolgt am Dienstag um 21 Uhr.

Juventus vs Cagliari: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Savona, Gatti, Kalulu, Danilo - Locatelli, Thuram - Conceicao, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Fagioli, McKennie, Douglas Luiz, Mbangula, Adzic, Weah, Nico Gonzalez

Startelf Cagliari: Sherri - Zappa, Mina, Luperto, Obert - Makoumbou, Adopo - Zortea, Gaetano, Augello - Piccoli

Ersatzbank Cagliari: Scuffet, Ciocci, Felici, Azzi, Prati, Palomino, Viola, Kingstone, Deiola, Wieteska, Pavoletti, Jankto, Marin, Lapadula

Bei den Gästen fällt nur der verletzte Luvumbo aus. Juve muss dagegen ohne Milik, Bremer, Cabal, Cambiaso und Rouhi auskommen.

Zudem ist im Pokal natürlich auf beiden Seiten eine größere Rotation möglich, was in der Juventus vs Cagliari Prognose berücksichtigt werden sollte.

Unser Juventus - Cagliari Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Viele Gründe sprechen für die Hausherren. Dazu gehören natürlich die Qualität, der Heimvorteil, der direkte Vergleich und auch die jeweilige Position in der Serie-A-Tabelle.

Da Juve aber so gerne unentschieden spielt und auch die letzten beiden Partien gegen Cagliari in diesem Kalenderjahr keinen Sieger hervorgebracht haben, sichern wir unseren Tipp mit der “Doppelten Chance” ab. Allzu viele Tore dürften auch nicht fallen.