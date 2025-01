Juventus - Empoli Tipp, Prognose, Quoten | 02.02.2025

SPORT1 Betting 31.01.2025 • 23:00 Uhr Juventus - Empoli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kann die Alte Dame noch siegen?

Unser Juventus - Empoli Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 02.02.2025 lautet: Juve hat zwei Pflichtspiele in Folge verloren und ist seit drei Partien ohne Sieg. Im Wett Tipp heute ist Besserung in Sicht, aber zumindest erwarten wir Tore auf beiden Seiten, da die Defensive der Bianconeri zuletzt bröckelte.

Am 2. Februar 2025 steht ein packendes Serie-A-Duell zwischen Juventus FC und Empoli im Allianz Stadium bevor. Juventus, derzeit Fünfter mit 37 Punkten, empfängt das auf Platz 14 liegende Empoli, das bisher 21 Punkte gesammelt hat.

Die Bianconeri, angeführt von Trainer Thiago Motta, haben in ihren letzten fünf Spielen gemischte Ergebnisse erzielt (1S, 2U, 2N) und die letzten drei Pflichtspiele nicht gewonnen (1U, 2N). Empoli, unter der Leitung von Roberto D’Aversa, hat hingegen keines der letzten sieben Spiele gewonnen (2U, 5N), aber in den letzten sechs Spielen immer getroffen, unter anderem bei Inter Mailand, was unsere Juventus Empoli Prognose bestärkt. Der erfahrene Schiedsrichter Luca Zufferli wird das Spiel leiten.

Daher lautet unser Juventus Empoli Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 2,33 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Juventus vs Empoli auf “Beide Teams treffen”:

Die Turiner haben in den letzten Spielen defensive Schwächen gezeigt, was sich auf den Juventus Empoli Tipp auswirkt.

Empoli hat in den letzten 6 Spielen immer Tore geschossen.

Juve kassierte in 7 der letzten 9 Pflichtspiele immer mindestens ein Gegentor.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Empoli Quoten Analyse:

Für das bevorstehende Duell zwischen Juventus und Empoli tendieren wir zum Tipp „Beide Teams treffen“. Juventus hat in den letzten neun Spielen nur zwei Mal zu Null gespielt, während Empoli in dieser Saison offensiv stark auftreten kann, selbst auswärts. Die Alte Dame wird bei den Juventus Empoli Quoten aber mit 1,35 klar favorisiert. Noch keine Sportwetten Apps ? Hier findet ihr eine Übersicht.

Sollte Empoli auswärts remisieren, dann können Wett-Tipper eine Quote von 4,80 absahnen. Für einen Sieg der Gäste würden sogar Juventus gegen Empoli Wettquoten von rund 9,44 winken. Bei Wettanbietern mit schneller Auszahlung habt ihr rascher etwas davon.

Juventus - Empoli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:2 Benfica (H), 1:2 Neapel (A), 0:0 Brügge (A), 2:0 AC Milan (H), 1:1 Atalanta Bergamo (A).

Letzte 5 Spiele Empoli: 1:1 Bologna (H), 1:3 Inter Mailand (A), 1:3 Lecce (H), 1:1 Venezia (A), 1:2 Genua (H).

Letzte 5 Spiele Juventus vs. Empoli: 0:0 (A), 1:1 (H), 2:0 (A), 1:4 (A), 4:0 (H).

Die Spannung ist greifbar, und alles deutet in der Juventus vs. Empoli Prognose auf ein aufregendes Spiel hin. Die Kombination dieser Faktoren deutet darauf hin, dass beide Teams in der Lage sein werden, in diesem spannenden Aufeinandertreffen Tore zu erzielen.