Juventus - Salernitana Tipp, Prognose & Quoten 12.05.2024

Unser Juventus - Salernitana Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 12.05.2024 lautet: Der Rekordmeister aus Turin braucht für das Erreichen des Minimalziels noch ein paar Punkte. Im Wett Tipp heute daheim gegen das Schlusslicht sind schon mal drei Zähler drin.

Juventus Turin hatte sich für die Spielzeit 2023/24 eigentlich einiges vorgenommen. Am Ende springt für den Rekordmeister in der Serie A aber maximal die Qualifikation für die kommende Champions-League-Saison heraus. Doch mit sechs Punkten Polster auf Rang 6 ist auch das Ticket für die Königsklasse noch nicht ganz sicher. Gut, dass die „Alte Dame“ daheim gegen das schon längst als Absteiger feststehende Schlusslicht Salernitana vor einer mehr als nur lösbaren Aufgabe steht.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,70 bei NEObet für die Wette „Sieg Juventus zu Null“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Salernitana auf „Sieg Juventus zu Null“:

Die „Alte Dame“ gehört zu den besten Heimteams der Serie A

Salernitana ist das abgeschlagene Schlusslicht im italienischen Oberhaus

Seit 4 Heimspielen ist Juve ohne Gegentor

Juventus vs Salernitana Quoten Analyse:

Daheim gegen das Schlusslicht ist die „Alte Dame“ der haushohe Favorit. Das schlägt sich bei der Juventus vs Salernitana Prognose auch in extrem niedrigen Quoten für die Hausherren nieder.

So bekommt ihr bei den besten Wettanbietern für einen Heim-Dreier maximal eine Quote von 1,16. Auf der Gegenseite wäre ein Sieg der Mannschaft aus Salerno mit dem fast 20-fachen Wetteinsatz mehr als nur eine große Überraschung.

Juventus vs Salernitana Prognose: Baut Juve die Heimbilanz aus?

Schon seit Jahren versucht Juventus an alte Zeiten anzuknüpfen. Doch es will einfach nicht gelingen. Die letzte Meisterschaft stammt aus der Saison 2019/20. Auch der einstige Erfolgstrainer Massimiliano Allegri konnte in seiner zweiten Amtszeit nicht wirklich für einen Aufwärtstrend sorgen. So steht im Sommer ein großer Umbruch an. Mehr als zehn Spieler sollen den Verein verlassen. Auch der Coach wird wohl Platz machen müssen. Juve hat nach 35 Spieltagen 23 Punkte Rückstand auf den neuen Meister Inter Mailand.

Vor allem die Offensive tat sich in dieser Saison schwer. 48 Treffer sind der Negativwert in den Top 6 der Tabelle und ein großer Unterschied zum Tabellenführer (81). Daheim waren die Bianconeri mit nur einer Niederlage recht stark (10S, 6U). Vier der fünf Saisonpleiten setzte es in der Fremde. Immerhin zog die „Alte Dame“ ins Pokalfinale ein und trifft in diesem Bewerb in der kommenden Woche auf Atalanta Bergamo. Allerdings ist Juventus im Endspurt der Saison nun schon wieder seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg.

In der Saison 2021/22 kehrte US Salernitana nach 23 Jahren Abwesenheit in die Serie A zurück. Schon in der damaligen Spielzeit hatte der Verein große Abstiegssorgen und schaffte in einer Liga mit 20 Vereinen mit gerade mal 31 Punkten den Klassenerhalt. Noch nie hatten im italienischen Oberhaus so wenige Zähler für den Ligaverbleib gereicht. Im vergangenen Jahr hatten sich die „Granata“ dagegen recht souverän aus dem Abstiegskampf heraushalten können. Doch 2023/24 lief überhaupt nichts zusammen.

Seit dem 7. Spieltag steht die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz. Seit dem 10. Spieltag leuchtet die „Rote Laterne“ in der Hafenstadt. Auch die Entlassungen der Trainer Paulo Sousa und Filippo Inzaghi sowie eine Transferoffensive in der Winterpause brachten keine Wende. Nach 35 Spieltagen hat die US nur 15 Punkte und zwei Siege auf dem Konto. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt 17 Zähler. Zudem bedeuten 75 Gegentore die schwächste Abwehr der Serie A.

Juventus - Salernitana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:1 AS Rom (A), 0:0 AC Milan (H), 1:2 Lazio Rom (A), 2:2 Cagliari (A), 0:0 FC Turin (A)

Letzte 5 Spiele Salernitana: 1:2 Atalanta Bergamo (H), 0:3 Frosinone (A), 0:2 AC Florenz (H), 1:4 Lazio Rom (A), 2:2 Sassuolo (H)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Salernitana: 2:1 (A), 6:1 (H), 3:0 (A), 2:2 (H), 2:0 (H)

In zehn Duellen gegen Juventus ging Salernitana lediglich einmal als Sieger vom Feld. Dieser Erfolg war ein 1:0 daheim im Mai 1999. Demgegenüber stehen zwei Remis und sieben Niederlagen. Aus den fünf Vergleichen seit dem Aufstieg holten die „Granata“ gerade mal einen Punkt. Das Torverhältnis spricht mit 22:5 auch überdeutlich für den Rekordmeister. So wäre auch dieses Mal ein Handicap-Sieg durchaus eine gute Alternative.

Gewinnen die Hausherren mit mindestens drei Toren Vorsprung, wird das von Buchmacher Merkur Bets mit einer Quote von 2,13 belohnt. Am besten spielt sich dieser Tipp natürlich in Kombination mit dem Merkur Bets Willkommensbonus.

Unser Juventus - Salernitana Tipp: Sieg Juventus zu Null

Die Ausgangslage bei dieser Partie ist überdeutlich. Juve ist der haushohe Favorit, will endlich seine Serie von fünf Pflichtspielen ohne Sieg beenden und auch das CL-Ticket endgültig klarmachen.

Salernitana wartet seit 18 Spielen auf einen Sieg und hat die letzten vier Serie-A-Partien alle verloren. Da Juventus seit vier Heimspielen ohne Gegentor ist und Salerno die zweitschwächste Offensive der Liga hat, setzen wir am Ende auf einen Heimsieg zu Null.