Juventus - Udinese Tipp, Prognose & Quoten | 12.02.2024

Unser Juventus - Udinese Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 12.02.2024 lautet: Am vergangenen Spieltag ließ Juve „Big Points“ liegen und unterlag Inter mit 0:1. Im Wett Tipp heute erwarten wir erneut eine enge Partie, dieses Mal gegen einen Abstiegskandidaten.

Es ist kein Geheimnis mehr, dass die Alte Dame nicht den typischen Favoriten-Fußball spielt, sondern auf eine Kombination aus kompakter Defensive, schnellem Umschaltspiel und einer großen Portion Standards setzt. Udinese könnte den Hausherren andere Qualitäten abverlangen. Der Abstiegskandidat hat ligaweit den niedrigsten Ballbesitz-Wert (39,9 Prozent) und legt in Ballbesitz die meisten Meter pro Sekunde zurück (2,10).

Für die Mannschaft von Massimiliano Allegri heißt das eine Umstellung, die sich auf unseren Wett Tipp heute auswirkt. Wir spielen bei AdmiralBet zu einer Quote von 1,80 auf „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Udinese auf „Unter 2,5 Tore“:

Juventus vs Udinese Quoten Analyse:

Will Massimiliano Allegri mit seiner Mannschaft bis zum Ende um die Meisterschaft kämpfen, sind Aussetzer gegen einen Abstiegskandidaten wie Udinese verboten. Bei Siegquoten bis 1,44 wäre alles andere als ein Heimsieg eine Katastrophe für die Titel-Träume der Alten Dame.

Juventus vs Udinese Prognose: Probleme gegen das Spiegelbild

Kein italienischer Erstligist nimmt gegen den Ball eine passivere Position als Juventus ein. Die Alte Dame lässt ligaweit die meisten Pässe pro Defensivaktion zu (16,5) und hatte in den bisherigen Partien nur 47 Prozent Ballbesitz (12.).

Genau das ist vom Gastgeber gegen Udinese jedoch gefordert. Udinese überbrückt das Feld in Ballbesitz schneller als jedes andere Team der Serie A (2,10 m/s) und hält nochmal deutlich weniger von Ballbesitz als die Hausherren (39,9 Prozent).

Juventus - Udinese Statistik & Bilanz:

Ebenso wie der italienische Rekordmeister agieren die Gäste in der Verteidigung zurückgezogen (16,0 PPDA) und setzen auf das Überraschungsmoment in torarmen Begegnungen. Genau wie die Heimspiele der Alten Dame blieben die bisherigen Gastauftritte der Friulaner durchschnittlich bei Unter 2,5 Toren (2,36).

Allzu viele Tore sollten wir in diesem Duell nicht erwarten. Juve schloss 73 Prozent seiner Heimspiele mit Unter 2,5 Toren in der Begegnung ab. Die kleinen Zebras waren in ihren vorangegangenen Auswärtsspielen nur zu 36 Prozent Teil einer Partie mit Über 2,5 Toren.