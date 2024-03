Kaiserslautern - Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten 30.03.

Unser Kaiserslautern - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.03.2024 lautet: In den letzten direkten Begegnungen fielen reichlich Tore. In unserem Wett Tipp heute setzen wir auf eine Fortsetzung dieses Trends.

Kaiserslautern steht gerade noch über dem berühmten Strich und braucht im Kampf um den Klassenerhalt jeden Zähler. Im Heimspiel gegen Düsseldorf sollen es am besten gleich drei Punkte sein, doch das wird aus mehreren Gründen ein schwieriges Unterfangen. Fortuna hat nicht nur einen guten Lauf, sie ist auch der Angstgegner der Roten Teufel. Zudem brauchen die Gäste ihrerseits Punkte, um den HSV auf dem dritten Platz anzugreifen.

Wir erwarten eine spannende Partie und entscheiden uns auch aufgrund der letzten Ergebnisse in den direkten Duellen für den Wett Tipp heute „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Düsseldorf auf „Über 2,5 Tore“:

Kaiserslautern erzielte an den letzten 3 Spieltagen 7 Treffer.

In jeder der letzten 5 Zweitliga-Partien traf Düsseldorf mindestens doppelt.

In jedem der letzten 5 direkten Duelle gab es mindestens 3 Tore.

Kaiserslautern vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Einen echten Favoriten gibt es in diesem Duell nicht - zumindest, wenn es nach den Quoten der Buchmacher geht. Zwar schlagen die Wettquoten zugunsten der Gäste aus, doch bei Quoten bis 2,35 für Wetten auf die Fortuna kann man nicht von einer klaren Favoritenstellung sprechen. Für einen Tipp auf einen Heimsieg gibt es Wettquoten um 2,80.

Deutlich niedriger sind die Werte bei den beiden beliebten Torwetten „Beide Teams treffen“ und „Über 2,5 Tore“. Gibt es für die erste Option Quoten um 1,53, erhält man für einen Tipp auf mindestens drei Tore im Spiel Wettquoten um 1,60. Vorne mit dabei ist mal wieder der Bookie Interwetten, über den ihr in unserem Interwetten Testbericht alles Wissenswerte nachlesen könnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Düsseldorf Prognose: Chancen hüben wie drüben

Nach einem holprigen Start mit einem 1:1 in Nürnberg und der heftigen 0:4-Heimklatsche gegen Karlsruhe scheint sich Kaiserslautern unter dem neuen Trainer Friedhelm Funkel etwas stabilisiert zu haben. Nach zwei Siegen mit jeweils drei eigenen Toren, verabschiedete sich der FCK mit einem 1:1 in Hannover in die Länderspielpause.

An den letzten drei Spieltagen holte kein anderes Team mehr Punkte als die Roten Teufel. Aktuell stehen sie aber gerade noch so über dem Strich auf Rang 15. Der Vorsprung auf den vorletzten Platz beträgt nur zwei Zähler. Genauso groß ist auf der anderen Seite aber der Rückstand auf den Tabellen-12. Magdeburg.

Mit insgesamt 51 Gegentoren stellt Kaiserslautern die drittschlechteste Abwehr der 2. Bundesliga. In Heimspielen hat der FCK mit 26 sogar die meisten Gegentreffer aller 18 Zweitliga-Klubs kassiert. In sieben der letzten acht Heim-Partien im Unterhaus musste Lauterns Keeper mindestens zweimal hinter sich greifen.

Auch das spricht am Samstag für viele Treffer am Betzenberg. Für Wetten auf „Über 3,5 Tore“ gibt es aktuell Quoten bis 2,40. Unter anderem Betway bietet diese Wettquote an. Doch das ist nicht alles, was dieser Wettanbieter im Moment im Angebot hat. Aktuell hat dieser Buchmacher auch noch einen Betway Willkommensbonus im Köcher.

Kaiserslautern - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:1 Hannover (A), 3:2 Osnabrück (H), 3:0 Rostock (A), 0:4 Karlsruhe (H), 1:1 Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 4:0 Osnabrück (A), 2:0 HSV (H), 2:2 Hannover (A), 2:0 Rostock (H), 2:2 Karlsruhe (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs Düsseldorf: 3:4 (A), 0:3 (H), 2:1 (A), 2:5 (H), 1:3 (H)

Für viele Treffer spricht zudem die Tatsache, dass mit Düsseldorf die beste Offensive der 2. Bundesliga am Betze gastiert. Schon 56 Mal traf die Fortuna ins Schwarze. Allein auswärts gab es mit 33 weit über die Hälfte aller Tore. In jedem der letzten sieben Liga-Auswärtsspiele traf F95 mindestens doppelt. Sollte das den Fortunen auch am Samstag gelingen, dann würden sie den Allzeit-Rekord von Fürth aus der Saison 2020/21 einstellen. Die 33 Auswärts-Treffer nach 13 Gastspielen sind bereits eingestellter Rekord in der 2. Bundesliga. Gut möglich, dass F95 diese Serie nun weiter ausbaut, denn Kaiserslautern gehört zu den Lieblingsgegnern.

Das Hinspiel zu Hause entschied Düsseldorf mit 4:3 für sich. In vier der letzten fünf direkten Duelle mit dem FCK traf die Fortuna mindestens dreifach. Von den letzten neun Pflichtspiel-Duellen gewannen die Rheinländer sechs und verloren nur eines (2U). Von allen bisherigen 15 Aufeinandertreffen im Unterhaus verloren sie nur zwei Begegnungen (8S, 5U). Auch aktuell haben sie einen starken Lauf. Seit sechs Zweitliga-Partien und damit so lange wie kein anderes Team sind die Düsseldorfer ungeschlagen (3S, 3U). Als Vierter haben sie momentan nur einen Zähler weniger als der drittplatzierte HSV. Beim 4:3-Erfolg im Hinspiel holte Fortuna einen zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand noch auf.

Unser Kaiserslautern - Düsseldorf Tipp: „Über 2,5 Tore“

Die Begegnung zwischen Kaiserslautern und Düsseldorf war in den vergangenen Jahren mit einer Torgarantie verbunden. In jedem der letzten fünf direkten Aufeinandertreffen gab es mindestens drei Treffer zu bestaunen. Insgesamt gab es in diesen letzten fünf Duellen 24 Tore und damit im Schnitt satte 4,8 Treffer pro Begegnung. Auch am Samstag spricht einiges für ein torreiches Match. Lautern hat die meisten Heim-Gegentore, traf zuletzt aber selbst sieben Mal an den letzten drei Spieltagen. Die Gäste auf der anderen Seite stellen die beste Offensive im Unterhaus und haben erst jüngst den Rekord für die meisten Treffer in den ersten 13 Auswärtsspielen einer Zweitliga-Saison eingestellt.