Kaiserslautern - Paderborn Tipp, Prognose, Quoten|10.2.24

Unser Kaiserslautern - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.02.2024 lautet: Die kriselnden Lauterer empfangen einen starken Gegner aus Paderborn und benötigen unbedingt Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Leistung der Roten Teufel ist momentan kaum vorherzusehen und kann in jede Richtung ausschlagen. So oder so erwarten wir in unserem Wett Tipp heute ein Spiel mit einigen Toren.

Kaiserslautern verlor in der 2. Bundesliga acht der letzten neun Spiele und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Im letzten Heimspiel konnte Schalke mit 4:1 vom Platz gefegt werden, danach setzte es aber ein bitteres 1:2 bei Aufsteiger Elversberg.

Den Roten Teufeln sollte auch bei den Niederlagen immer ein eigener Treffer zugetraut werden und somit entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,67 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Paderborn auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Kaiserslautern blieb bisher in keinem Spiel in dieser Saison ohne Gegentor.

In den Spielen von Paderborn fallen in der laufenden Spielzeit im Schnitt 3,2 Tore.

In 15 der 20 Spiele von Kaiserslautern konnten beide Teams treffen und es fielen insgesamt mindestens 3 Treffer.



Kaiserslautern vs Paderborn Quoten Analyse:

Die Lauterer gehen tatsächlich als leichter Favorit in die Partie gegen Paderborn. Die Siegquote in Höhe von 2,35 scheint ob der zuletzt größtenteils desolaten Leistung der Gastgeber mindestens fragwürdig. Die Paderborner konnten immerhin vier der letzten sechs Spiele gewinnen, ein weiterer Erfolg steht jedoch nur mit einer Quote von 2,85 in den Büchern der besten Wettanbieter mit deutscher Lizenz.

Obwohl in den Spielen beider Teams in dieser Saison deutlich über drei Tore im Schnitt erzielt werden, liegt die Quote für eine „Über 2,5 Tore“-Wette bei etwa 1,55. Auch die „Doppelte Chance X2″ liegt bei etwa 1,55 und sollte zumindest in Erwägung gezogen werden, so verlor Paderborn nur eines der letzten vier Auswärtsspiele.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Paderborn Prognose: Rutschen die Roten Teufel auf einen Abstiegsplatz ab?

Es hätte der Auftakt zur dringend benötigten Wende für das Team von Neo-Trainer Dimitrios Grammozis sein können! Dem starken Auftritt gegen Schalke folgte ein ebenso überzeugender Sieg im DFB-Pokal Viertelfinale gegen Hertha BSC, nur um das Momentum in einem seltsam blutleeren Auftritt gegen Elversberg mit einer 1:2-Niederlage zu zerstören.

Die Defensive der Pfälzer bleibt weiterhin, nett ausgedrückt, unbeständig. 41 Gegentore in den ersten 20 Partien markieren die zweitschwächste Abwehr der Liga, in neun der letzten zehn Spiele setzte es jeweils mindestens zwei Gegentreffer. Auch das Kombinationsspiel von Kaiserslautern kommt weiterhin nicht wirklich zur vollen Entfaltung, was die drittschlechteste Passquote der gesamten Liga mit nur 73 Prozent belegt.

Paderborn ist deutlich weiter und kommt auf eine starke Passquote von knapp 82 Prozent (Platz 4). Mit 31 Punkten liegt der SC momentan auf dem siebten Platz, hat jedoch nur einen Rückstand von fünf Punkten auf einen Aufstiegsplatz. Auf beiden Seiten des Feldes liegen die Ostwestfalen etwa im Durchschnitt der Liga, was die Torbilanz von 32:32 unterstreicht.

Bester Scorer der Schwarz-Blauen in der laufenden Saison war Florent Muslija, der auf sieben Treffer und vier Torvorlagen kam, jedoch Ende Januar nach Freiburg wechselte. Der niederländische Ersatz Koen Kostons konnte immerhin in seinen drei bisherigen Einsätzen für Paderborn einen Treffer und eine Torvorlage beisteuern.

Kaiserslautern - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:2 Elversberg (A), 3:1 Hertha (A), 4:1 Schalke (H), 0:2 St. Pauli (A), 1:2 Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Paderborn: 4:3 Düsseldorf (H), 0:0 Osnabrück (A), 0:1 Fürth (H), 3:0 Rostock (H), 2:1 HSV (A).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs. Paderborn: 2:1 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 4:0 (A), 1:0 (H).



Die Roten Teufel holten fünf ihrer sechs Saisonsiege daheim und liegen mit einer Torbilanz von 21:18 im eigenen Stadion gerade noch im positiven Bereich. Die Bilanz des Gegners in fremden Stadien zeigt sich mit jeweils vier Siegen und vier Niederlagen, bei zwei Remis, sehr ausgeglichen. Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams schlägt deutlich zugunsten der Pfälzer aus. In 15 Begegnungen in der 2. Bundesliga konnte Kaiserslautern acht Siege davontragen und verlor nur drei Mal. Insgesamt erzielten die Paderborner in allen Partien nur fünf Treffer und mussten den Ball 18 Mal aus dem eigenen Kasten fischen. In den letzten sechs Partien konnten beide Teams jeweils drei Siege einfahren.

Ragnar Ache von Kaiserslautern erzielt in dieser Saison übrigens die meisten Tore pro 90 Minuten. Der deutsche Stürmer kommt auf neun Tore in erst 850 gespielten Minuten. In den letzten beiden Partien gelangen Ache zudem drei Treffer, so könnte eine Wette auf ein weiteres Tor des schnellen Angreifers gegen Paderborn durchaus eine Überlegung wert sein und ließe sich gut mit der Nutzung eines Sportwetten Einzahlungsbonus verbinden.

Unser Kaiserslautern - Paderborn Tipp: Beide treffen & Über 2,5 Tore

Sowohl Kaiserslautern als auch Paderborn zeigten sich in der bisherigen Saison mit teils schwachen Auftritten in der Defensive. In 15 der 20 Partien der Paderborner wurden mindestens drei Treffer erzielt, zudem konnte erst vier Mal insgesamt eine Weiße Weste gewahrt werden, was den Roten Teufeln in dieser Saison kein einziges Mal gelang. Wir gehen nicht davon aus, dass sich dies im kommenden Duell mit Paderborn ändert.