Kanada - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 03.08.2024

Unser Kanada - Deutschland Sportwetten Tipp zum Fußball Frauen OIympia Spiel am 03.08.2024 lautet: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat bei Olympia ihr Mindestziel erreicht, muss sich aber dringend steigern. Sonst droht im Wett Tipp heute das Aus.

Beim Olympischen Fußballturnier der Frauen 2024 hat die deutsche Mannschaft das Mindestziel erreicht und steht als Gruppenzweiter hinter den USA im Viertelfinale. Nun wollen die Damen von Bundestrainer Horst Hrubesch auch weiterhin um eine Medaille spielen. In der Runde der letzten Acht wartet am Samstag in Marseille (19 Uhr) mit Kanada aber ein harter Brocken.