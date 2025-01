Karlsruhe - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 25.01.25

SPORT1 Betting 23.01.2025 • 23:00 Uhr Karlsruhe - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Torspektakel im Wildpark?

Unser Karlsruhe - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.01.2025 lautet: Beide Klubs haben den Rückrunden-Auftakt verpatzt und wollen nun den ersten Dreier im Jahr 2025. Wir erwarten ein ausgeglichenes Match und setzen in unserem Wett Tipp heute auf einige Tore.

Die 2. Bundesliga ist aktuell spannender denn je. Platz 1 und Rang 12 trennen gerade einmal sechs Punkte. In unserer Karlsruhe Düsseldorf Prognose treffen zwei Teams aufeinander, die sich unter diesen ersten zwölf Mannschaften befinden und damit noch alle Chancen auf den Aufstieg haben.

Im direkten Duell sehen wir kein Team entscheidend im Vorteil. Stattdessen bauen wir darauf, dass sich der Trend der torreichen Spiele des KSC auch am Samstag fortsetzt und entscheiden uns für den Karlsruhe Düsseldorf Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,81 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Düsseldorf auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Mit im Schnitt 3,8 Treffern pro Partie gehören Partien der Karlsruher zu den torreichsten.

In jedem der letzten 5 Zweitliga-Spiele des KSC gab es mindestens 3 Tore.

Der KSC konnte in jedem der letzten 19 Pflichtspiele treffen; Düsseldorf traf in jedem der letzten 5 Liga-Spiele.

Karlsruhe vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich teilen unsere Einschätzung und erwarten ebenfalls ein enges Match. Das jedenfalls lässt sich den Karlsruhe Düsseldorf Quoten entnehmen. Wer auf einen Heimsieg setzt, der darf aktuell mit Quoten um 2,40 rechnen.

Mit Werten bis 2,75 liegen die Karlsruhe Düsseldorf Wettquoten für einen Tipp auf einen Erfolg der Gäste nicht weit entfernt. Die Quoten für die beiden beliebten Torwetten „Beide Teams treffen” und „Über 2,5 Tore” liegen für sich betrachtet zwischen 1,55 und 1,60. Erst die von uns empfohlene Kombi aus beiden Optionen liefert eine vernünftige Gesamtquote.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Düsseldorf Prognose: Offener Schlagabtausch im Wildpark

Mit zwei Siegen hatte sich der Karlsruher SC in Richtung Winterpause verabschiedet, mit dem dritten Dreier in Folge wollte er das neue Jahr einläuten und im besten Fall an die Tabellenspitze springen, doch daraus wurde nichts. In Nürnberg verlor Karlsruhe durch ein Gegentor in der Nachspielzeit mit 1:2.

Statt als Tabellenführer, welcher der KSC mit drei Punkten tatsächlich geworden wäre, geht er als Fünfter in den kommenden Spieltag. Die Pleite beim Club war die dritte an den letzten fünf Spieltagen. Immerhin konnten die Badener aber wieder treffen. Wettbewerbsübergreifend trafen sie in jedem ihrer letzten 19 Pflichtspiele.

Auch in jedem seiner letzten 19 Heimspiele in der 2. Bundesliga konnte der KSC treffen. Insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass die Gastgeber mindestens einen Treffer zu unserem Karlsruhe Düsseldorf Tipp beisteuern. Trotz dieser Tor-Serie waren die letzten Heimspiele der Badener alles andere als erfolgreich.

Von den letzten fünf Heimpartien im Unterhaus haben die Karlsruher nur das bislang letzte gegen Schlusslicht Regensburg mit 4:2 gewonnen. Davor hatte es vier sieglose Heim-Begegnungen in Serie mit drei Niederlagen gegeben (1U). Zudem kassierte der KSC in jedem der letzten sechs Pflichtspiele auf heimischem Rasen mindestens ein Gegentor.

Karlsruhe - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:2 Nürnberg (A), 2:1 Paderborn (A), 4:2 Regensburg (H), 1:3 Kaiserslautern (A), 1:1, 2:2 n.V. 4:5 i.E. Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:2 Darmstadt (H), 2:5 Magdeburg (H), 1:1 Schalke (A), 5:0 Braunschweig (H), 2:2 Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Düsseldorf: 0:0 (A), 2:2 (H), 1:3 (A), 2:3 (A), 0:2 (H)

Weiter zurückblickend konnte der KSC in nur einem der letzten zwölf Pflichtspiele zu Hause seinen Kasten sauber halten. Nicht zuletzt deswegen gehen wir in unserer Karlsruhe Düsseldorf Prognose auch von mindestens einem Treffer der Gäste aus. Diese gaben zum Auftakt der Rückrunde drei sicher geglaubte Punkte aus der Hand.

Im Heimspiel gegen Darmstadt führte die Fortuna bis zur 68. Minute mit 2:0, musste sich nach einem Doppelschlag binnen drei Minuten am Ende aber doch nur mit einem 2:2 begnügen. Damit blieb es für die Rheinländer bei nur einem Sieg an den nunmehr letzten neun Spieltagen (4U, 4N).

Die nur sieben Zähler, die die Fortunen aus den letzten neun Zweitliga-Partien holten, sind Liga-Tiefstwert. An den ersten neun Spieltagen hatten sie noch 20 Punkte geholt und damit mehr als jeder andere Klub. Zudem hielt F95 nur einmal in besagten letzten neun Liga-Spielen den eigenen Kasten sauber.

Auswärts hatte Düsseldorf die ersten fünf Zweitliga-Partien der laufenden Spielzeit allesamt gewonnen. Aus den letzten drei Auswärtsspielen holte die Fortuna dann nur noch zwei Punkte. Nichtsdestotrotz spielt sie mit 17 Punkten nach acht Auswärts-Begegnungen ihre zum Vergleichszeitpunkt beste Auswärts-Saison in der 2. Bundesliga.

So seht ihr Karlsruhe - Düsseldorf im TV oder Stream:

25. Januar 2025, 13 Uhr, BBBank Wildpark, Karlsruhe

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das Duell des Sechsten gegen den Neunten gibt es live und exklusiv nur bei Sky im TV und Stream. Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Bezahlsender lässt sich die Begegnung auch bei WOW streamen, dort allerdings auch nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos.

Der Blick auf den direkten Vergleich ist bei der Karlsruhe Düsseldorf Prognose äußerst interessant. Denn die Fortuna hat keines der letzten elf Zweitliga-Duelle mit dem KSC verloren (7S, 4U). Das gelang den Fortunen gegen keinen anderen Klub. Auf der anderen Seite wären zwölf sieglose Karlsruher Zweitliga-Partien gegen einen und denselben Gegner neuer Vereins-Negativrekord.

Karlsruhe vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Karlsruhe: Weiß - Pinto Pedrosa, Franke, Beifus, Herold; Burnic, Rapp, Jensen, Wanitzek; Kaufmann, Schleusener

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann, Ben Farhat, Conte, Bormuth, Geller, Egloff, Kobald, Pfeiffer, Heußer

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Hoffmann, Siebert; Fridriksson, Kwarteng, Haag, Gavory; Johanesson, van Brederode; Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Schock, Niemiec, Quarshie, Schmidt, Pejcinovic, Suso, Vermeij, Zimmermann

Bei den Badenern hat F95 zuletzt im September 1998 ein Zweitliga-Match verloren. Seitdem blieben die Rheinländer bei elf aufeinanderfolgenden Gastspielen im Wildpark unbesiegt. Auch das ist ein Rekord in der 2. Bundesliga. Nie zuvor blieb ein Verein auswärts bei einem anderen Klub so lange ungeschlagen.

Vor diesem Hintergrund wirkt der Tipp „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” interessant, zumal es dafür Quoten über 2,00 gibt. Der Buchmacher Betano liefert mit einer 2,27 aktuell eine der Höchstquoten. Das nötige Kleingeld für diese Wette ließe sich zum Beispiel über den Betano Sportwetten Bonus generieren.

Unser Karlsruhe - Düsseldorf Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Beide Klubs haben das Zeug dazu, diese Partie zu gewinnen. Letztendlich würden wir aber die Finger von einer Siegwette lassen und stattdessen eine Torwette favorisieren. Das Hinspiel endete torlos. Die neun Duelle davor waren sehr torreich. In acht dieser neun Aufeinandertreffen gab es mindestens drei Tore und in sechs von neun Fällen sogar mindestens vier Treffer. Außerdem gab es in acht dieser neun direkten Begegnungen Tore auf beiden Seiten. Der KSC trifft aktuell sowieso in jedem Spiel und auch die Gäste zeigten sich mit 30 Treffern an den ersten 18 Spieltagen recht treffsicher.