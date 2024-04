Karlsruhe - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 21.04.2024

Unser Karlsruhe - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.04.2024 lautet: Der KSC empfängt die „Alte Dame“ aus Berlin im Endspurt der 2. Bundesliga. Beide Mannschaften sind ähnlich gut in Form, daher sehen wir in unserem Wett Tipp heute keinen Favoriten. Dafür sollten sich die Fans im Stadion über einige Treffer freuen können.

Beide Mannschaften haben theoretisch noch eine Chance auf den Aufstieg, die Chancen dafür sollten jedoch als sehr gering eingeschätzt werden. Somit werden sowohl die Hertha aus Berlin als auch Karlsruhe die Saison im gesicherten Mittelfeld beenden, was vor allem für die Gäste aus der Hauptstadt wohl eine herbe Enttäuschung darstellt.

Beide Teams werden so oder so voll auf Sieg spielen, daher lautet unser Wett Tipp heute: „Hertha Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,10 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Hertha auf „Hertha Über 1,5 Tore“:

Die Hertha traf in den letzten 4 Spielen in Folge mindestens doppelt.

Haris Tabakovic führt die Torjägerliste der 2. Bundesliga mit 19 Treffern an.

Das Hinspiel zwischen dem KSC und den Berlinern endete mit einem 2:2-Remis.

Karlsruhe vs Hertha Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die Heimmannschaft aus Karlsruhe gegen die Hauptstädter leicht im Vorteil und vergeben für einen Heimsieg eine Quote in Höhe von 2,05, während der dritte Sieg in Serie von Hertha BSC Berlin eine recht hohe Quote von 3,30 einbringen könnte.

Die besten Buchmacher mit deutscher Lizenz erwarten dabei einige Tore im Duell der Tabellennachbarn. So wurde die Quote für „Über 2,5 Tore“ mit 1,40 sehr niedrig angesetzt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Hertha Prognose: Welche Serie ohne Niederlage findet am Sonntag ein Ende?

Wartet erneut ein Remis auf die Zuschauer im Duell zwischen dem Sechsten und Siebten der Tabelle? Der KSC teilte sich immerhin in zwei der letzten drei Spiele die Punkte mit dem jeweiligen Gegner und ist nun seit vier Spielen ungeschlagen. Vor allem die Defensive konnte zuletzt überzeugen. In den letzten sieben Spielen setzte es insgesamt nur drei Gegentore.

Wir erwarten, dass dies gegen den starken Angriff der Hertha ein deutlich schwierigeres Unterfangen wird. Über einen solchen verfügen jedoch auch die Gastgeber und so könnten wir uns ein wildes Spiel mit einigen Toren auf beiden Seiten durchaus vorstellen, immerhin fielen in den Spielen von Karlsruhe in dieser Saison im Schnitt 3,5 Treffer.

Das kann die Hertha sogar noch toppen und kommt im Schnitt in den Spielen der laufenden Spielzeit auf 3,7 Tore pro Partie. Das liegt zum einen daran, dass die Berliner die zweitbeste Offensive der gesamten Liga stellen und auf starke 60 Saisontreffer kommen, zum anderen zeigte sich die Defensive dafür mitunter sehr luftig, so mussten in fünf der letzten sechs Spiele mindestens zwei Gegentreffer hingenommen werden.

Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt acht Punkte, was bei fünf noch ausstehenden Partien kaum aufzuholen sein wird. So bleibt beiden Teams in dieser Saison nur noch, sich möglichst stark von den zahlreichen Fans zu verabschieden und einen neuen Anlauf für den Aufstieg im neuen Spieljahr zu nehmen.

Karlsruhe - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:1 Paderborn (A), 2:1 St. Pauli (H), 0:0 Schalke (A), 1:0 Heidenheim (A), 7:0 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Hertha: 4:0 Rostock (H), 3:2 SC Paderborn (A), 3:3 FC Nürnberg (H), 5:2 FC Schalke 04 (H), 0:2 FC St. Pauli (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs. Hertha: 2:2 (A), 2:6 (H), 0:4 (A), 4:0 (H), 0:4 (A)

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Mannschaften liest sich ziemlich wild. So fielen in den letzten sechs Begegnungen zwischen dem Karlsruher SC und Hertha BSC immer mindestens vier Treffer. Dazu muss jedoch erwähnt werden, dass bis auf das Hinspiel in dieser Saison alle Begegnungen schon über zwölf Jahre in der Vergangenheit liegen und somit nur bedingt aussagekräftig sein sollten.

Trotzdem halten wir eine „Über 3,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 2,10 für eine durchaus gute Alternative für euren Wettschein und würden diesen mit dem tollen Interwetten Bonus verbinden. In sechs der letzten acht Spiele der Hertha wurde diese Marke teils deutlich überschritten. Auch in immerhin vier Partien der Karlsruher fielen in diesem Zeitraum mindestens vier Tore.

Unser Karlsruhe - Hertha Tipp: Hertha Über 1,5 Tore

Die Offensive der Hertha zeigte sich über die Saison gesehen sehr stark und ist sicherlich nicht Schuld daran, dass der Absteiger nicht den direkten Wiederaufstieg in die erste Bundesliga schaffen wird. Mit Haris Tabaković steht zudem ein absoluter Top-Stürmer in den Reihen der Gäste, der auch im Duell mit Karlsruhe einige Chancen erhalten wird.