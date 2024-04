Karlsruhe - St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten | 06.04.2024

Die Könige des Unentschiedens aus St. Pauli haben nun seit zehn Spielen kein Remis mehr erzielt. In diesem Zeitraum konnten jedoch acht Siege gefeiert werden. Die Elf von Fabian Hürzeler wird es verkraften, diesen fragwürdigen Titel an Hannover (10U) abgegeben zu haben. Im anstehenden Match könnten wir uns dieses Ergebnis jedoch trotzdem gut vorstellen, auch wenn auf dem Papier der FC St. Pauli als Favorit den Rasen betreten sollte.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs St. Pauli auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Karlsruhe vs St. Pauli Quoten Analyse:

Der KSC ist momentan etwas schwer einzuschätzen und zeigt von Spiel zu Spiel sehr unterschiedliche Gesichter. Im Heimspiel gegen den Tabellenführer bekommen die Gastgeber von den Buchmachern eine Quote in Höhe von 2,95 verpasst, während die Gäste mit einer Siegquote von 2,30 leicht favorisiert werden.

Dass beide Teams einen Treffer erzielen, sehen die Wettanbieter dabei als recht wahrscheinlich an und vergeben für eine entsprechende Wette nur eine 1,50er Quote. Das verwundert aufgrund der Tatsache, dass dies in den letzten fünf Duellen zwischen den beiden Teams der Fall war, nicht wirklich. Wer auch im kommenden Aufeinandertreffen mit Toren auf beiden Seiten des Feldes rechnet, könnte den Happybet Bonus nutzen, um das Gewinnpotenzial noch zu erhöhen.

Karlsruhe vs St. Pauli Prognose: Hat der KSC die Aufstiegschancen verspielt?

Ob dies gegen die beste Defensive der Liga auch gelingen kann, darf stark angezweifelt werden. Die Kiezkicker aus Hamburg bestechen in dieser Saison vor allem durch ihre Konstanz, auch wenn in den letzten sieben Spielen die beiden einzigen Saisonniederlagen geschluckt werden mussten. Insgesamt fangen sich die Spieler aus St. Pauli im Schnitt nur 0,9 Gegentreffer pro Partie ein.

Mit einem Vorsprung von fünf Punkten führen die Hamburger die Liga an und könnten sich am Ende der Saison mit der Meisterschaft und dem ersten Aufstieg in die Bundesliga seit über zehn Jahren belohnen. In den 13 gespielten Auswärtspartien kommen die Kiezkicker auf einen Punkteschnitt von 1,92 bei einem Torverhältnis von 22:16.