Kiel - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2024

Unser Kiel - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.02.2024 lautet: In Kiel kriselt es derzeit gewaltig. Ob es nach den zuletzt schwachen Leistungen in unserem Wett Tipp heute für einen Sieg gegen Schalke reicht, ist fraglich.

Holstein Kiel verschenkte durch ein spätes Gegentor in Magdeburg drei schon sicher geglaubte Punkte (1:1). Seit mittlerweile drei Spieltagen warten die Recken von der Ostseeküste auf einen Dreier (1U, 2N). Nach einem Remis und zwei Niederlagen am Stück fanden die Schalker kürzlich zurück in die Erfolgsspur und verbuchten einen 1:0-Heimsieg gegen Braunschweig.

Aufgrund der Auswärtsschwäche dürfte es in unserem Wett Tipp heute aber nicht zu einem weiteren Triumph reichen. Für den Spielausgang „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ bietet Oddset eine Quote von 2,30.

Darum tippen wir bei Kiel vs Schalke auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Kiel gewann 3 der letzten vier Heimspiele (1N) in der 2. Bundesliga.

Schalke gehört zu den schwächsten Auswärtsteams der 2. Bundesliga (2S, 1U, 7N).

Alle bisherigen Kräftemessen im Holstein-Stadion endeten zwischen beiden Teams mit 3 oder mehr Toren.



Kiel vs Schalke Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine leichte Tendenz in Richtung Heimsieg ab, wobei eine durchschnittliche Quote von 2,20 für den Sieg von Kiel keineswegs auf eine Favoritenrolle hindeutet.

Wer hingegen die Schalker in der Pflicht sieht, darf sich über den etwa dreifachen Wetteinsatz freuen. Hierbei könnte sich die Verwendung eines Sportwetten Einzahlungsbonus als sinnvoll herausstellen, um bei verlorenen Wetten die eigenen Verluste zu minimieren. Die Bookies tendieren zu einem offensiv geführten Kräftemessen, das drei oder mehr Tore mit sich bringt. Zudem ist mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs. Schalke Prognose: Rutschen die Störche aus der Aufstiegszone?

Gegenüber dem Vorjahr spielen die Kieler eine sehr starke Saison und zeigten sich deutlich verbessert. Dennoch gingen die Leistungen zuletzt steil bergab. Nur ein Punkt resultierte aus den jüngsten drei Spieltagen.

Vor dem 1:1 in Magdeburg kassierten die Störche Niederlagen in Fürth (1:2) und zu Hause gegen Braunschweig (1:2). Aufgrund der schwachen Ausbeute ist der Vorsprung auf die Nicht-Aufstiegsplätze auf einen Zähler geschrumpft.

Kiel muss sich in erster Linie auf seine Fähigkeiten im eigenen Stadion besinnen. Vor dem Misserfolg gegen die Braunschweiger standen nämlich drei Heimsiege zu Buche. Der Angriff kann sich im Holstein-Stadion sehen lassen und erzielte pro Ansetzung im Schnitt zwei Tore. Die Abwehr steht auf der anderen Seite aber alles andere als sicher und muss sich zu Hause 18 Gegentore ankreiden lassen. 80 Prozent der Heimspiele endeten mit drei oder mehr Toren.

Kiel - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:1 Magdeburg (A), 1:2 Fürth (A), 1:2 Braunschweig (H), 3:0 Hannover (H), 1:0 Düsseldorf (A).

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:0 Braunschweig (H), 1:4 Kaiserslautern (A), 0:2 HSV (H), 2:2 Fürth (H), 2:0 Rostock (A).

Letzte Spiele Kiel vs. Schalke: 2:0 (A), 1:1 (A), 0:3 (H).



Auf Schalke gab es zuletzt mit dem 1:0 gegen Braunschweig einen Grund zum Durchschnaufen. Der Sieg ließ die Königsblauen auf Platz 14 der Tabelle klettern und sorgte für ein Polster von drei Punkten auf die Abstiegszone.

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga im Vorjahr legen die Knappen auch in dieser Spielzeit große Probleme an den Tag und können mit den derzeitigen Leistungen bei weitem nicht zufrieden sein. Vor allem defensiv brennt es teilweise lichterloh im eigenen Sechzehner. Die Abwehr muss sich 41 Gegentore ankreiden lassen. Satte 26 kamen dabei auf gegnerischem Boden zustande.

Allgemein überzeugten die Mannen aus dem Ruhrpott auswärts nicht und holten nur zwei Siege in zehn Fernduellen. Darüber hinaus mussten ein Remis und sieben Niederlagen akzeptiert werden. Mit 14 Auswärtstoren ist der Offensive ein gewisser Zug zum gegnerischen Kasten zu attestieren. Satte 70 Prozent der Begegnungen in der Fremde endeten mit drei oder mehr Toren.

Unser Kiel - Schalke Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Bereits in der Hinrunde konnte Kiel auf Schalke einen 2:0-Triumph verbuchen und setzte sich somit sogar in der Ferne durch. Beim erneuten Kräftemessen genießen die Störche das Heimrecht.

Die Gastgeber sind sich der Wichtigkeit dieses Duells auf jeden Fall bewusst und müssen punkten, um nicht gänzlich aus der Aufstiegszone zu rutschen. Obwohl Schalke engagiert zu Werke gehen wird, sind den Hausherren in einem torreichen Match Vorteile einzuräumen.