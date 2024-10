Kiel - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 20.10.2024

Unser Kiel - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.10.2024 lautet: Als einziges Team warten die Störche noch auf den ersten Heimpunkt der Saison. Ebenso wie in der bisherigen Saison erwarten wir im Wett Tipp heute einen Spätstart der Gastgeber.

Die Moral der Kieler war beim 2:2 gegen Leverkusen bemerkenswert. Erschreckend hingegen war der frühe 0:2-Rückstand, der bereits vor der zehnten Spielminute auf der Anzeigetafel aufleuchtete. In ihrer Debüt-Saison schaufelten sich die Nordlichter vor der Pause bisher regelmäßig tiefe Löcher. Im Gegensatz zu den Hausherren ist den Eisernen der Saisonstart geglückt. Die Köpenicker verloren nur ein Liga-Spiel (3S, 2U) und gelten in der Kiel Union Berlin Prognose als klarer Favorit.

Für unseren Kiel Union Berlin Wett Tipp heute haben wir uns etwas Spezielles überlegt, deshalb wählen wir bei Happybet eine Quote von 1,95 für „Union Berlin trifft in der 1. Halbzeit“.

Darum tippen wir bei Kiel vs Union Berlin auf „Union Berlin trifft in der 1. Halbzeit“:

Kiel vs Union Berlin Quoten Analyse:

Bo Svensson hat mit den Eisernen den zweitbesten Bundesliga-Saisonstart der Vereinsgeschichte zusammengestellt (11 Punkte aus 6 Spielen). Die besten Wettanbieter honorieren das in ihren Kiel Union Berlin Quoten mit dem 2,20-fachen Gewinn eures Einsatzes für einen „Sieg Union Berlin“.

Als einziger Bundesligist fehlt Kiel noch der erste Punktgewinn im eigenen Stadion. Falls ihr in den Kiel Union Berlin Wettquoten dennoch nach einem Dreier der Gastgeber Ausschau haltet, findet ihr maximal eine Siegquote von 3,50.

Kiel vs Union Berlin Prognose: Das 45-minütige Chaos

Ohne von strukturellen Fehlern oder individuellen Aussetzern sprechen zu wollen, muss die Zeit vor der Halbzeitpause angesprochen werden. Als einziges Team der Liga erlaubte Kiel vor der Pause eine zweistellige Anzahl an Gegentoren (13), weshalb wir uns auf diesen Kiel Union Berlin Tipp festlegen.

Zu Gast in Leverkusen hatte Kiel Glück, dass die Werkself nicht das Scheibenschießen eingeläutet hat, sondern die KSV zur Punkteteilung einlud. Darauf können die Nordlichter nicht an jedem Spieltag setzen.

Kiel - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Union Berlin wird keine Einladungen an die Hausherren verteilen. Die Eisernen (4 Gegentore) haben die zweitbeste Defensive der Bundesliga (RB Leipzig: 2 Gegentore) und auch die zweitbeste erwartbare Verteidigung (4,97 xGA).

Gegen Dortmund (2:1-Heimsieg) zeigte Union Berlin eine Entwicklung in der Offensive, schaltete zielstrebiger um. Bo Svensson vertraute dabei einem blitzschnellen Offensivtrio, bestehend aus Yorbe Vertessen, Benedict Hollerbach und Woo-yeong Jeong.

Dabei greifen die Köpenicker am liebsten auf ihre alte und neue Stärke nach ruhenden Bällen zurück. Vier der sechs Saisontore fielen in Folge einer Standardsituation. Anteilig sind das 67 Prozent der Treffer - Höchstwert in der deutschen Fußball-Beletage.