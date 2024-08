Köln - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 24.08.2024

SPORT1 Betting 23.08.2024 • 11:00 Uhr Köln - Braunschweig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Gibt es wieder keinen Sieg für Braunschweig in Köln?

Unser Köln - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.08.2024 lautet: Im Profi-Fußball hat Köln bereits 27 Heimspiele gegen Braunschweig absolviert und noch nie verloren. Für den Wett Tipp heute ist dies die perfekte Grundlage.

Ausgerechnet im DFB-Pokal und nicht in der 2. Bundesliga feierte Köln den ersten Saisonsieg. Ohne Zittern ging es jedoch nicht, denn Sandhausen erzwang durch einen Treffer in der Nachspielzeit (90.+6) die Verlängerung. Kurz vor dem drohenden Elfmeterschießen erlöste Mathias Olesen die Geißböcke mit dem 3:2-Siegtreffer (116. Minute). Möglicherweise hat die Mannschaft von Gerhard Struber genau solch einen Sieg gebraucht, um in der Köln Braunschweig Prognose endlich eine Serie zu starten.

Der Bundesliga-Absteiger bietet statistisch genügend herausragende Werte an. Wir verpacken diese Zahlen in unseren Köln Braunschweig Wett Tipp heute und spielen bei Happybet eine Quote von 2,00 auf „Sieg Köln & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Köln vs Braunschweig auf „Sieg Köln & Über 2,5 Tore“:

Köln hat bislang die meisten erwartbaren Tore (5,5 xG) gesammelt.

Nur Fürth (4,7 xGA) ließ bisher bessere Torchancen zu als Braunschweig (4,3 xGA).

Köln hat im Profi-Fußball noch nie ein Heimspiel gegen Braunschweig verloren.

Köln vs Braunschweig Quoten Analyse:

Der Effzeh bekommt maximale Köln Braunschweig Quoten von 1,51 für einen Sieg ausgegeben und gilt auch unter den deutschen Wettanbietern als haushoher Favorit. Die Geißböcke zählen zu den großen Aufstiegskandidaten und lechzen nach dem ersten Erfolg in der 2. Bundesliga.

In Braunschweig läuten die Alarmglocken. Die ersten drei Pflichtspiele hat Braunschweig allesamt mit „Über 2,5 Gegentoren“ hinter sich gebracht. Die Buchmacher fühlen sich daher genötigt, die Köln Braunschweig Wettquoten für die Gäste bis auf 6,30 ansteigen zu lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Braunschweig Prognose: Chaos in der Verteidigung

Den Saisonstart hat der BTSV komplett verhauen. Die Löwen verloren die ersten drei Pflichtspiele allesamt und das nicht zu knapp. Das Torverhältnis dieser drei Partien fällt mit 3:12 Toren ziemlich eindeutig aus.

Große Sorgen bereitet die Hintermannschaft der Niedersachsen. Zwölf Gegentore in drei Pflichtspielen und jeweils „Über 2,5 Gegentore“ pro Partie verdeutlichen die Unsicherheit in der Defensive.

Kein anderer Zweitligist kommt nach zwei Spieltagen auch nur in die Nähe der acht zugelassenen Gegentore. Die schwächste Defensive nach dem BTSV kommt aus Darmstadt mit fünf Gegentoren.

Bislang gab es nur wenige Anzeichen, die eine Verbesserung in naher Zukunft prophezeien. Bis auf Fürth (4,7 xGA) erlaubte keine andere Mannschaft im deutschen Unterhaus mehr erwartbare Gegentore als Braunschweig (4,3 xGA).

Köln - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 3:2 n.V. Sandhausen (A), 2:2 Elversberg (A), 1:2 HSV (H), 3:2 Udinese (A), 2:1 Swansea (H).

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:4 Frankfurt (H), 1:3 Magdeburg (H), 1:5 Schalke (A), 5:1 Osnabrück (H), 3:2 Cottbus (H).

Letzte 5 Spiele Köln vs. Braunschweig: 2:2 (A), 2:2 (H), 0:1 (A), 1:0 (A), 4:1 (H).

Wenn die Fans der Gäste etwas beruhigen soll, dann ist es die Offensive. Der BTSV erzielte in allen drei Pflichtspielen mindestens einen eigenen Treffer. Ein Torerfolg ist im Köln Braunschweig Tipp somit keinesfalls ausgeschlossen.

Vor allem mit Blick auf die ersten Auftritte der Domstädter. Köln beendete in der neuen Spielzeit kein Pflichtspiel ohne Gegentor und ließ in jeder Partie sogar mindestens zwei Gegentore zu.

Weiteren Mut kann das Tabellenschlusslicht aus den eigenen Abschlüssen schöpfen. Nur Fürth (8,0) gab pro Spiel bisher mehr Torschüsse ab als die Löwen (7,0). Sogar Köln (6,0) wird damit in den Schatten gestellt.

Allerdings ist keine Mannschaft im deutschen Unterhaus dermaßen torgefährlich wie die Geißböcke. Der FC kreierte die meisten erwartbaren Tore der 2. Bundesliga (5,5 xG), Braunschweig landet in dieser Kategorie deutlich dahinter (3,3 xG).

In der Köln vs. Braunschweig Prognose fallen die Quoten für „Über 2,5 Tore“ als Einzelwette dementsprechend gering aus und liegen unter 1,60. Kombiniert mit einem Sieg der Hausherren lässt sich aber eine attraktive Wett-Variante basteln, die sogar den Einsatz eines Sportwetten Bonus rechtfertigt.

So seht ihr Köln - Braunschweig im TV oder Stream:

24. August, 20.30 Uhr, RheinEnergieStadion, Köln

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Ein verbockter Saisonstart ist für den Abstiegskandidaten aus Niedersachsen nicht unüblich. Zum dritten Mal in Folge hat Braunschweig nach den ersten beiden Spieltagen keinen einzigen Punkt geholt.

Rein tabellarisch gesehen fehlt den Gästen damit sogar nur ein Punkt auf die ambitionierten Kölner. Allerdings waren deren Auftritte deutlich vielversprechender. Mit riesigem Abstand auf den Rest der Liga sammelte Köln die meisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum (91).

Als nächstes Team dieser Kategorie wird Schalke mit 57 Kontakten in der gegnerischen Box geführt. Braunschweig befindet sich zwar knapp in der oberen Tabellenhälfte, blieb aber bei 44 Berührungen stehen (9.).

Köln vs Braunschweig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Urbig, Thielmann, Hübers, Heintz, Pacarada, Ljubicic, Martel, Huseinbasic, Maina, Downs, Lemperle

Ersatzbank Köln: Pentke, Pauli, Carstensen, Olesen, Waldschmidt, Adamyan, Tigges, Uth, Dietz

Startelf Braunschweig: Grill, Ivanov, Nikolaou, Bicakcic, Rittmüller, Köhler, Kaufmann, Di Michele Sanc., Gomez, Philippe, Ould-Chikh

Ersatzbank Braunschweig: Johansson, Ehlers, Bell Bell, Ba, Tauer, Krauße, Raebiger, Conteh, Szabo

Ballkontakte in der erfolgversprechenden Zone sind das Eine, diese in torgefährliche Abschlüsse zu verwandeln das Andere. Köln war bislang in beiden Aspekten des Spiels hervorragend und erspielte sich neun Großchancen.

Mehr Möglichkeiten erspielten sich nur Preußen Münster (10) und Fürth (11). Wieder geht der Blick in Richtung der Gäste, die mit drei erspielten Großchancen deutlich dahinter liegen (12.).

Unser Köln - Braunschweig Tipp: Sieg Köln & Über 2,5 Tore

Köln ist nach dem Krimi im DFB-Pokal bereit für den ersten Sieg in der 2. Bundesliga. Braunschweig knabbert weiterhin an den Schwächen in der Defensive, muss aber nicht torlos vom Feld gehen.