Köln - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 25.01.2025

SPORT1 Betting 23.01.2025 • 23:00 Uhr Köln - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Verteidigt sich Köln zum Sieg?

Unser Köln - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.01.2025 lautet: Im Wett Tipp heute lässt die SVE wesentlich weniger Chancen gegen sich zu als am letzten Spieltag.

Unsere Köln Elversberg Prognose beruht vor allem auf dem Trend der Gastgeber. Die Geißböcke leben seit mehreren Spieltagen von einer konzentrierten Defensivleistung, gepaart mit einem Minimum an Aufwand in der Offensive. Die angriffslustigen Saarländer müssen jede Menge Geduld mitbringen, wollen sie ihre aktuelle Serie beenden.

Die SVE kassierte am vergangenen Spieltag die zweite Niederlage in Serie, hat aber lange Zeit in Unterzahl agiert. In unserem Köln Elversberg Wett Tipp heute halten sich die Gäste lange im Spiel. Bei Betano wählen wir eine Quote von 2,52 für “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Köln vs Elversberg auf “Unter 2,5 Tore”:

Köln hat die wenigsten erwartbaren Gegentore zugelassen (19,6 xGA).

Die Geißböcke hielten 6 ihrer letzten 8 Zweitliga-Partien bei insgesamt “Unter 2,5 Toren”.

Elversberg hat in den 6 vorangegangenen Auswärtsspielen nie mehr als ein Gegentor kassiert.

Köln vs Elversberg Quoten Analyse:

In dieser Zweitliga-Saison stapeln sich die Spiele mit Einfluss auf das Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Köln Elversberg Quoten der besten Wettanbieter handeln ebenfalls von einer Paarung zwischen zwei Aufstiegskandidaten.

Zu Hause beanspruchen die Geißböcke in den Köln Elversberg Wettquoten die Favoritenrolle für sich und führen euch mit einem Sieg zu einer Quote von 1,70. Den Gästen wird bei Siegquoten von ungefähr 4,35 nicht allzu viel zugetraut.

Köln vs Elversberg Prognose: Ein wichtiger Prozess

Zum Start in diese Zweitliga-Spielzeit erspielte sich der Bundesliga-Absteiger aus Köln unzählige Großchancen und spielte offensiven Hurra-Fußball. Torreiche Duelle wie der 5:0-Sieg gegen Braunschweig oder das 4:4 gegen Karlsruhe waren keine Seltenheit.

Das Problem zu dieser Zeit war die zu oft fehlende Absicherung, die den Geißböcken nicht selten wichtige Zähler im Aufstiegskampf geraubt hat. Nach nur drei Siegen aus den ersten zehn Partien musste sich etwas ändern.

Gerhard Struber zeigte sich anpassungsfähig, veränderte die Systematik und wurde für seine selbstkritische Haltung belohnt. Vor dem jüngsten Spitzenspiel gegen den HSV (0:1) blieb Köln sieben Zweitliga-Paarungen ungeschlagen und hat sich wieder in die Verlosung um den Aufstieg gespielt.

Ein knapper Heimsieg ist in unserem Köln Elversberg Tipp durchaus möglich und in den verschiedenen Sportwetten Apps zu Quoten von circa 1,70 spielbar.

Köln - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 0:1 HSV (A), 3:2 Viktoria Köln (H), 1:0 Kaiserslautern (A), 3:1 Nürnberg (H), 1:0 Regensburg (A).

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:5 Magdeburg (H), 2:1 Groningen (H), 1:4 Schalke (H), 3:0 Braunschweig (A), 2:1 Nürnberg (H).

Letzte Spiele Köln vs. Elversberg: 2:2 (A), 2:1 (H).

Die Struber-Elf verhinderte in sieben der acht vorangegangenen Zweitliga-Partien mehr als einen Gegentreffer und entwickelte eine neue Herangehensweise, mit der die beste erwartbare Defensive der 2. Bundesliga möglich wurde (19,6 xGA).

Über den Zeitraum der letzten acht Begegnungen im deutschen Unterhaus ging Köln aus fünf Paarungen ohne Gegentreffer hervor. Marvin Schwäbe war gegen den HSV in Bestform und könnte in der Köln Elversberg Prognose ebenso die Angreifer aus dem Saarland zur Verzweiflung bringen.

Ein Heimsieg der Domstädter ist jedoch längst nicht in Stein gemeißelt, selbst wenn Elversberg drei der fünf vorangegangenen Zweitliga-Partien verloren hat. In der Regel ist die Defensive der Gäste wesentlich besser, als die vorangegangenen Resultate vermuten lassen. Beim 2:5 gegen Magdeburg spielte Elversberg beispielsweise eine ganze Halbzeit in Unterzahl.

Die Stärken in der Verteidigung werden anhand anderer Ergebnisse deutlich. Elversberg kassierte zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Zweitliga-Auswärtsspielen kein Gegentor. Darüber hinaus ließ die SVE in den letzten sechs Gastauftritten nie mehr als ein Gegentor zu.

Zusätzlich begnügte sich Köln in den vergangenen Monaten oft mit minimalem Output in der Offensive. Die Struber-Elf erzielte in acht der zehn vorherigen Zweitliga-Paarungen maximal einen Treffer.

Köln vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe - Martel, Heintz, Hübers, Gazibegovic, Huseinbasic, Ljubicic, Pacarada, Waldschmidt, Maina, Downs

Ersatzbank Köln: Urbig, Schmied, Telle, Finkgräfe, Thielmann, Kainz, Obuz, Potocnik, Tigges,

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Rohr, Le Joncour, Neubauer, Sickinger, Sahin, Petkov, Schnellbacher, Damar, Asllani

Ersatzbank Elversberg: Boss, Sicker, Stock, Gerezgiher, Zimmerschied, Feil, Ebnoutalib, Mahmoud

Die erwartbaren Gegentore der Saarländer sind vollkommen akzeptabel und liegen bei 25,0 xGA. Nur sieben Teams liegen darunter. Zudem sahen nur sechs Teams weniger Schüsse gegen sich als Elversberg (224).

Die eben erwähnte Kategorie führen natürlich die Geißböcke an. Köln ist das einzige Zweitliga-Team mit weniger als 200 zugelassenen Schüssen gegen sich (166).

Unser Köln - Elversberg Tipp: Unter 2,5 Tore

Köln muss sich auf ein intensives Spiel gegen Elversberg einstellen und wird, wie schon in den vergangenen Wochen, in erster Linie auf einen stabilen defensiven Auftritt setzen. Die SVE hielt sich in den letzten Auswärtsspielen oft gut und konnte sich in der Ferne ebenfalls auf die eigene Defensive verlassen.