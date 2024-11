Köln - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 09.11.2024

SPORT1 Betting 07.11.2024 • 23:00 Uhr Köln - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Setzt das Kleeblatt den Abwärtstrend fort?

Unser Köln - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.11.2024 lautet: Die Geißböcke scheinen den Schlüssel zu mehr defensiver Stabilität gefunden zu haben. Das schlägt sich im Wett Tipp heute in einem weiteren Sieg nieder.

Mit der Entlassung von Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi und Trainer Alexander Zorniger sind die Verantwortlichen von Greuther Fürth ein großes Risiko eingegangen. Der Start von Interimstrainer Leonhard Haas war dann mit dem 4:3 auf Schalke noch einigermaßen vielversprechend, doch danach ging es für das Kleeblatt mit dem Pokal-Aus in Regensburg (0:1) und dem 1:5-Debakel gegen Darmstadt wieder steil bergab. Der Vorsprung auf Platz 16 beträgt gerade mal noch vier Punkte. Das nächste Gastspiel verspricht auch keine Besserung. Denn bei der Köln Fürth Prognose sind die Franken die klaren Außenseiter.

Darum tippen wir bei Köln vs Fürth auf „Sieg Köln & Über 2,5 Tore“:

In 11 Heimspielen gegen Fürth kassierte Köln gerade mal eine Niederlage

Das Kleeblatt konnte gerade mal eines der vergangenen 7 BL2-Spiele für sich entscheiden

Die Geißböcke sind seit 8 Vergleichen gegen die SpVgg ungeschlagen

Köln vs Fürth Quoten Analyse:

Die Geißböcke haben in der Tabelle nur zwei Plätze und zwei Punkte Vorsprung auf das Kleeblatt. Trotzdem schlagen sich die Köln vs Fürth Quoten extrem deutlich auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimsieg bekommt ihr in den Sportwetten Apps gerade mal eine Höchstquote von 1,39. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Auswärtsmannschaft mit Köln gegen Fürth Wettquoten zwischen 6,50 und 7,30 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Fürth Prognose: Hat der Effzeh endlich die richtige Balance gefunden?

Der schwache Saisonstart der Kölner hat viel mit der wackeligen Defensive zu tun. Lediglich fünf Teams haben weniger Tore kassiert als der Effzeh (20). Damit kann der Absteiger nicht im Aufstiegsrennen mitmischen. Trainer Gerhard Struber hatte dieses Problem schon vor geraumer Zeit erkannt und auf ein System mit zwei Sechsern umgestellt. Seit zwei Partien lässt der Coach die Geißböcke nun auch noch mit Dreierkette auflaufen. Die Mannschaft feierte gegen Kiel (3:0) und die Hertha (1:0) erstmals seit Februar 2020 zwei Pflichtspiel-Siege in Folge ohne Gegentor und hofft auf eine Fortsetzung im Köln Fürth Tipp.

Zuvor hatte der 1. FC nur einen Sieg in sechs Pflichtspielen (2U, 3N) geholt. So stehen die Kölner mit 15 Punkten weiterhin nur auf Rang 11. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt fünf Zähler. Die Domstädter gaben in dieser BL2-Saison die meisten Schüsse ab (225) und haben mit Abstand den höchsten Expected-Goals-Wert aller Vereine (25,3). Nun soll die Heimbilanz aufpoliert werden. Denn der Effzeh steht in dieser Saison schon bei drei Heimpleiten. So viele hatte der Verein in der 2. Liga nur 1998/99 kassiert. Damals landeten die Geißböcke am Ende nur auf Rang 10.

Fürths Interimstrainer Leonhard Haas hat es nicht geschafft, die Abwehr der SpVgg zu stabilisieren. 22 Gegentore nach elf Spielen sind der viertschlechteste Wert der 2. Liga. Kein anderer Verein kassierte an den letzten sechs Spieltagen so viele Gegentreffer wie Fürth (18). Das Kleeblatt ließ nach Magdeburg (174) die zweitmeisten gegnerischen Schüsse zu (172) und kommt auf den höchsten Expected-Goals-Against-Wert (25,0). In jedem der letzten sechs Zweitliga-Spiele kassierte die Mannschaft mindestens zwei Gegentore.

Zudem hat der neue Mann an der Seitenlinie die Angst und die Verunsicherung nicht aus den Köpfen bekommen. Aktuell reicht ein einziger Gegentreffer, damit die Mannschaft in sämtliche Einzelteile zerfällt. Führungsspieler, die in solchen Situationen das Ruder an sich reißen, werden verzweifelt gesucht. Die Franken gewannen lediglich eines der letzten sieben BL2-Spiele (2U, 4N) und holten dabei gerade mal fünf Punkte. Nur das Schlusslicht Jahn Regensburg holte in diesem Zeitraum weniger Punkte (4).

Köln - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:0 Hertha BSC (A), 3:0 Holstein Kiel (H), 1:2 Paderborn (H), 1:5 Darmstadt (A), 3:5 Gornik Zabrze (H)

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:5 Darmstadt (H), 0:1 Regensburg (A), 4:3 Schalke (A), 0:4 Nürnberg (H), 1:3 1860 München (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs Fürth: 1:1 (A), 3:1 (H), 4:0 (A), 4:0 (H), 1:1 (H)

Von den letzten 13 Pflichtspielen gegen Greuther Fürth hat Köln nur eines verloren (6S, 6U). Im April 2007 setzte es in der 2. Bundesliga eine 0:2-Heimpleite. Das war auch die einzige Heimpleite des Effzeh in elf Partien gegen die SpVgg (6S, 4U).

Die Geißböcke sind in der Köln Fürth Prognose seit acht Vergleichen gegen das Kleeblatt ungeschlagen. In diesem Zeitraum wurden aber fünf Mal die Punkte geteilt. In der Vorsaison gewannen die Kölner ihr Heimspiel mit 3:1 und holten bei den Franken ein 1:1.

Effzeh-Stürmer Tim Lemperle schoss in dieser Saison 19 Mal aufs Tor. Das ist der Top-Wert im Unterhaus! Zudem ist Lemperle mit sechs Toren der beste Angreifer der Kölner. Auch am Samstag trauen wir dem DFB-U21-Nationalspieler einen Treffer zu.

So seht ihr Köln - Fürth im TV oder Stream:

09. November 2024, 13 Uhr, Rhein-Energie-Stadion, Köln

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Alle 306 Spiele der 2. Bundesliga in der Saison 2024/25 werden live bei Sky gezeigt. So natürlich auch das Duell am Samstag zwischen dem Effzeh und der SpVgg.

Anpfiff im Rhein-Energie-Stadion ist um 13 Uhr.

Köln vs Fürth: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe – Pauli, Hübers, Heintz – Thielmann, Martel, Huseinbasic, Paqarada – Ljubicic – Lemperle, Maina

Ersatzbank Köln: Urbig (Tor), Bakatukanda, Carstensen, Obuz, Cuber Potocnik, Downs, Waldschmidt, Olesen, Kainz

Startelf Fürth: Noll – Asta, Jung, Dietz, Itter – Bansé, Green – Massimo, Motika – Hrgota, Futkeu

Ersatzbank Fürth: Körber (Tor), Gießelmann, Wagner, Pfaffenrot, Srbeny, Popp. Münz, Mhamdi, Müller

Die Hausherren müssen am Samstag ohne Kilian, Christensen und Adamyan auskommen. Bei den Gästen fehlen mit Calhanoglu und Consbruch lediglich zwei Spieler.

Diese Ausfälle dürften keine große Bedeutung für die Köln Fürth Prognose haben.

Unser Köln - Fürth Tipp: Sieg Köln & Über 2,5 Tore

Aktuell fällt es schwer, auf das Kleeblatt zu setzen. Der radikale Umbruch in der Führungsebene ist wirkungslos verpufft. Stattdessen sind die Probleme und Baustellen der Franken eher größer geworden.

Auf der Gegenseite findet der Effzeh aktuell zu mehr Konstanz und Stabilität. Da auch der direkte Vergleich recht deutlich zugunsten der Geißböcke ausfällt, rechnen wir mit einigen Toren und einem Sieg der Hausherren.