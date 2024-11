Kolumbien - Ecuador Tipp, Prognose & Quoten | 20.11.2024

SPORT1 Betting 19.11.2024 • 10:00 Uhr Kolumbien - Ecuador Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Gelingt den Cafeteros die Wiedergutmachung?

Unser Kolumbien - Ecuador Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 20.11.2024 lautet: Nach der Pleite in Uruguay wollen die Kolumbianer auf die Siegerstraße zurückkehren. Die Chancen dafür stehen im Wett Tipp heute gegen Ecuador auch recht gut.

In den vergangenen Jahren zogen Brasilien und Argentinien in der südamerikanischen WM-Qualifikation, den Eliminatorias Sudamericanas, meistens einsam an der Tabellenspitze ihre Kreise. Doch bei der laufenden Quali geht es deutlich enger zu. Die „Albiceleste“ steht zwar auf Platz 1, hat aber auch nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Zwischen Platz 2 und Rang 6 liegen gerade mal drei Zähler. Auch Kolumbien und Ecuador, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Barranquilla aufeinandertreffen, gehören zu den Top-6-Teams, die nach aktuellem Stand für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert wären. Die Quoten der Kolumbien Ecuador Prognose sehen die Gastgeber vorne.

Uns geht es ähnlich. Deswegen spielen wir mit einer Quote von 1,66 bei Winamax den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Kolumbien vs Ecuador auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Von den letzten 8 Duellen gegen Kolumbien konnte Ecuador lediglich eines für sich entscheiden

„La Tri“ wartet im Kampf um WM-Tickets seit 59 Jahren auf einen Sieg zu Gast bei den „Cafeteros“

Die Kolumbianer haben in den letzten 12 Heimspielen der WM-Quali nur eine Niederlage kassiert

Kolumbien vs Ecuador Quoten Analyse:

Die „Cafeteros“ sind auf Rang 10 das drittbeste südamerikanische Team in der Weltrangliste hinter Argentinien und Brasilien. Die ecuadorianische „Tricolor“ findet sich dagegen auf Platz 27 des FIFA-Rankings wieder. Zusammen mit dem Heimvorteil schlagen sich die Kolumbien vs Ecuador Quoten bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz somit auf die Seite der Hausherren. Für einen Heimsieg müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,64 begnügen.

Auf der Gegenseite finden wir für einen Dreier der Gäste Kolumbien gegen Ecuador Wettquoten zwischen 5,75 und 6,60.

Kolumbien vs Ecuador Prognose: Zeigen die Hausherren eine Reaktion?

Von Februar 2022 bis Juli 2024 war Kolumbien in 28 Länderspielen in Folge ohne Niederlage geblieben. Diese beeindruckende Serie riss ausgerechnet im Finale der Copa America 2024 gegen Argentinien nach Elfmeterschießen. Auch in der WM-Quali waren die „Cafeteros“ zehn Spiele in Serie ungeschlagen. Im September 2024 feierte die Mannschaft von Coach Nestor Lorenzo im zehnten Spiel dieser Serie einen 2:1-Heimerfolg gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien.

Aus den letzten drei Partien der Eliminatorias kamen mit einem 4:0 daheim gegen Chile aber nur noch drei Punkte zustande. Die Gastspiele in Bolivien (0:1) und in Uruguay (2:3) gingen verloren. Vor allem die Niederlage gegen die Uruguayer war besonders dramatisch. In der sechsten Minute der Nachspielzeit glichen die Kolumbianer zum 2:2 aus, mussten aber in der elften Minute der Nachspielzeit noch den Treffer zum Endstand hinnehmen. Nun bauen die „Cafeteros“ im Kolumbien Ecuador Tipp auf den Heimvorteil. Als nominelles Heimteam hat man seit März 2022 kein Länderspiel mehr verloren.

Ecuador konnte sich für vier der letzten sechs WM-Endrunden qualifizieren. Auch 2026 will die FEF-Auswahl beim Highlight des Fußball-Kalenders am Start sein. An den ersten elf Spieltagen der Eliminatorias Sudamericanas kassierte die Mannschaft von Trainer Sebastián Beccacece lediglich zwei Pleiten. Keine andere Nation hat aktuell weniger Niederlagen auf dem Konto. Zudem stellt die „Tricolor“ mit gerade mal vier Gegentoren die beste Defensive im Wettbewerb.

Dass diese Ausrichtung nicht unbedingt zulasten der Offensive gehen muss, zeigte Ecuador am Freitag im Heimspiel gegen Bolivien, welches mit 4:0 gewonnen wurde. In den zehn Partien zuvor kam die Mannschaft aber insgesamt nur auf sechs Treffer. Somit ist „La Tri“ seit vier Spielen ungeschlagen und in diesem Zeitraum auch ohne Gegentor. Das Polster auf Rang 7, mit dem man in die Playoffs gegen eine Nation aus einer anderen Konföderation antreten müsste, beträgt immerhin schon vier Zähler. Als Auswärtsteam wartet Ecuador allerdings seit sechs Spielen auf einen Sieg (3U, 3N), was die Kolumbien Ecuador Prognose beeinflusst.

Kolumbien - Ecuador Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kolumbien: 2:3 Uruguay (A), 4:0 Chile (H), 0:1 Bolivien (A), 2:1 Argentinien, 1:1 Peru (A)

Letzte 5 Spiele Ecuador: 4:0 Bolivien (H), 0:0 Uruguay (A), 0:0 Paraguay (H), 1:0 Peru (H), 0:1 Brasilien (A)

Letzte 5 Spiele Kolumbien vs Ecuador: 0:0 (A), 0:0 (H), 1:0 (H), 1:6 (A), 1:0 (A)

In den Fußball-Datenbanken finden sich 49 Duelle zwischen beiden Nationen. Kolumbien hat im direkten Vergleich mit 23 Siegen zu 13 Niederlagen die Nase vorne (13U). Von den letzten acht Vergleichen konnte Ecuador auch lediglich einen für sich entscheiden (2U, 5N).

In der WM-Quali konnte die „Tricolor“ nur eines von zehn Gastspielen bei den „Cafeteros“ gewinnen (3U, 6N). Dieser Erfolg stammt aus dem Jahr 1965 und einem 1:0-Auswärtssieg. Somit wartet „La Tri“ im Kampf um WM-Tickets seit 59 Jahren auf einen Sieg in Kolumbien.

In den letzten sechs Duellen wurde der Wert von 2,5 Toren nur einmal übertroffen. Zudem hätte die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ fünfmal Erfolg gehabt. Die jüngsten zwei Duelle endeten jeweils mit einem 0:0. Eine erneute Nullnummer halten wir diesmal aber für eher unwahrscheinlich.

Stattdessen trauen wir beispielsweise Enner Valencia einen Treffer zu. Beim 4:0 gegen Bolivien kam der Angreifer auf einen Treffer und zwei Vorlagen.

Kolumbien vs Ecuador: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kolumbien: Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Rios, Portilla – J. Arias, Quintero, Diaz – Duran

Ersatzbank Kolumbien: Ospina, Montero - Cuesta, S. Arias, Mina, Borja, Castano, S. Gomez, James, Uribe, Puerta, Carrascal, A. Gomez, Borré, Cordoba

Startelf Ecuador: Galindez – Estupinan, Hincapie, Pacho, Ordonez – Yeboah, Plata, Franco, Minda, Rodriguez Ledesma – Valencia

Ersatzbank Ecuador: Ramirez, Valle - Chavez, Ramirez, Arreaga, Torres, Gruezo, Paez, Mena, Sarmiento, Vite, Caicedo, Arroyo

Die Gäste müssen auf Spieler wie Campana (Inter Miami) und Preciado (Sparta Prag) verzichten. Bei den Hausherren fehlen Profis wie Cabal (Juventus), Mosquera (Wolverhampton), Lerma (Crystal Palace), Asprilla, Solis (beide Girona) und Sinisterra (Bournemouth).

Gerade die Personalsituation der Hausherren könnte durchaus Auswirkungen auf die Kolumbien gegen Ecuador Prognose haben.

Unser Kolumbien - Ecuador Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Kolumbien will schnellstmöglich die bittere Niederlage gegen Uruguay vergessen machen. Da der Heimvorteil in der südamerikanischen WM-Quali oft eine große Rolle spielt, stehen die Chancen dafür auch ganz gut.

Zudem sprechen die Qualität und der direkte Vergleich für die „Cafeteros“. Da aber auch Ecuador aktuell schwer zu schlagen ist, sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab.

Zudem haben die Hausherren mit sechs Gegentoren in den letzten fünf Partien ihre defensive Stabilität der ersten Spiele etwas verloren. So rechnen wir auch mit ein paar Treffern.