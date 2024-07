Kroatien - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 31.07.24

Unser Kroatien - Deutschland Sportwetten Tipp zum Handball Herren Olympia Spiel am 31.07.2024 lautet: Zuletzt war die kroatische Auswahl für die deutschen Handball Herren eine Art Angstgegner. Im Wett Tipp heute dürfte diese Negativserie aber zu Ende gehen.

Bei Olympia 2024 hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft einen Start nach Maß hingelegt. Auf einen 30:27-Sieg gegen Schweden folgte am Montag ein souveränes 37:26 gegen Japan. Damit steht die DHB-Auswahl schon mit mehr als einem Bein im Viertelfinale. Doch die Männer von Bundestrainer Alfred Gislason dürfen nicht nachlassen, wenn sie in der K.o.-Runde Schwergewichten wie Frankreich oder Dänemark aus dem Weg gehen wollen. Auch im dritten Vorrundenspiel am Mittwoch gegen die Kroaten sind die deutschen Handball-Herren laut den Wettquoten die klaren Favoriten.