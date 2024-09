Kroatien - Polen Tipp, Prognose & Quoten | 08.09.2024

SPORT1 Betting 07.09.2024 • 07:00 Uhr Kroatien - Polen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Bleibt Kroatien weiterhin sieglos?

Unser Kroatien - Polen Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 08.09.2024 lautet: Kroatien ist mit einer Niederlage in den Wettbewerb gestartet und sicher im zweiten Gruppenspiel um Wiedergutmachung bemüht. Ob es in unserem Wett Tipp heute für einen Heimsieg reicht, ist mehr als fraglich.

Kroatien bot zum Auftakt der Nations League gegen Portugal keine schlechte Leistung, hatte aber am Ende dennoch mit 1:2 das Nachsehen. Die Konkurrenz aus Polen vergab am ersten Spieltag zwischenzeitlich eine 2-Tore-Führung gegen die Schotten, um in der Nachspielzeit den Lucky Punch zum 3:2 vom Elfmeterpunkt zu erzwingen. Luka Modric und Co. sind somit schon gefordert und wollen in unserer Kroatien Polen Prognose am Sonntag um 20:45 Uhr in der Opus-Arena erstmals punkten.

Wir sehen keinen Favoriten, räumen aber beiden Konkurrenten Chancen auf mindestens einen Treffer ein. Für unseren Kroatien Polen Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ gewährt Merkur Bets eine Quote von 1,74.

Darum tippen wir bei Kroatien vs Polen auf „Beide Teams treffen“:

Die Kroaten trafen wettbewerbsübergreifend in 6 der letzten 7 Begegnungen.

Polen verbuchte in jedem EM-Gruppenspiel mindestens einen Treffer und zum Nations-League-Auftakt sogar 3.

Defensiv stand die polnische Nationalelf nicht sicher und hielt wettbewerbsübergreifend in keinem der letzten 6 Spiele die Null.

Kroatien vs Polen Quoten Analyse:

Nur eines der letzten vier Duelle auf heimischem Boden mussten die Feurigen mit einer Niederlage gegen Polen abschreiben. Dem 0:1 stehen auf der anderen Seite zwei Siege und ein Remis gegenüber. Laut Buchmacher-Einschätzung tendieren die Wettanbieter zu einem erneuten Heimsieg und bewerten diesen mit durchschnittlichen Kroatien Polen Quoten in Höhe von 1,72.

Wenngleich die letzten drei Aufeinandertreffen weniger als 2,5 Tore mit sich brachten, gehen viele Bookies, darunter einige Wettanbieter mit Apple Pay, durchaus von drei oder mehr Treffern aus. Zumindest deuten Kroatien Polen Wettquoten in Höhe von ca. 1,74 darauf hin.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kroatien vs Polen Prognose: Schießt Polen die Kroaten in die Krise?

Mit dem 1:2 gegen Portugal haben die Kroaten einen klassischen Fehlstart in die Nations League abgeliefert und rutschten in der Tabelle auf den letzten Platz ab. Dieser würde unweigerlich den Abstieg in die Division B nach sich ziehen. Nach wie vor ist nichts in Stein gemeißelt, es stehen nämlich noch sechs weitere Spieltage an.

Der kommende bringt auf heimischem Boden die Kroatien Polen Prognose als Gegner mit sich. Um zu bestehen, gilt es, die vergangenen Leistungen deutlich zu steigern.

Auch im Rahmen der EM-Endrunde in Deutschland taten sich die Recken von Trainer Zlatko Dalic schwer und konnten in der Gruppenphase keinen einzigen Sieg erringen. Bereits zum Auftakt setzte es gegen Spanien eine vernichtende 0:3-Niederlage. Im Anschluss wurden mit Albanien (2:2) und Italien (1:1) die Punkte geteilt. In zwei der drei Vorrundenspiele wurde mindestens ein eigener Treffer erzielt. Defensiv konnte Kroatien während der EM nicht überzeugen und musste sich in den drei Gruppenspielen sechs Gegentore ankreiden lassen.

Bereits zum Auftakt der UEFA Nations League im Match gegen Portugal fielen Tore auf beiden Seiten und zudem bestätigte Kroatien mit zwei Gegentoren seine defensive Anfälligkeit.

Kroatien - Polen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kroatien: 1:2 Portugal (A), 1:1 Italien (A), 2:2 Albanien (A), 0:3 Spanien (A), 2:1 Portugal (A).

Letzte 5 Spiele Polen: 3:2 Schottland (A), 1:1 Frankreich (A), 1:3 Österreich (A), 1:2 Holland (A), 2:1 Türkei (H).

Letzte Spiele Kroatien vs. Polen: 1:0 (A), 0:1 (H), 0:0 (H), 4:1 (H), 2:1 (H).

Die Polen holten zum Auftakt der Nations League gegen Schottland einen 3:2-Erfolg, konnten dabei aber nur bedingt überzeugen. Zur Pause lagen die Weiß-Roten mit 2:0 in Front, gaben aber nach dem Seitenwechsel das Spiel aus der Hand und mussten zwei Gegentore hinnehmen. In der Nachspielzeit gelang jedoch der Lucky Punch zum 3:2-Endstand.

Trotzdem offenbarte der erste Spieltag Schwächen im Abwehrverbund. Ein Umstand, der sich auch während der gesamten EM abzeichnete. Im Laufe der gesamten Gruppenphase holten die Mitteleuropäer nur einen mageren Zähler. Dieser kam nach einem 1:1 gegen Frankreich zum Vorschein. Darüber hinaus gingen die ersten beiden Gruppenspiele gegen Österreich (1:3) und die Niederlande (1:2) verloren. Alle drei Vorrundenspiele der EM sowie das erste Gruppenspiel der Nations League endeten mit beiderseitigen Toren. Darüber hinaus kassierten die Polen in den letzten vier Spielen wettbewerbsübergreifend acht Gegentore und standen defensiv alles andere als sicher.

So seht ihr Kroatien - Polen im TV oder Stream:

08. September 2024, 20:45 Uhr, Opus Arena, Osijek, Kroatien

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Da der Streaming-Dienstleister DAZN sich die TV-Rechte für die Übertragung der UEFA Nations League gesichert hat, sind beinahe alle Begegnungen lediglich auf der Streaming-Plattform zu sehen.

Um das Match zwischen Kroatien und Polen zu schauen, ist zwingend ein Abo beim Pay-TV-Anbieter erforderlich.

Kroatien vs Polen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kroatien: Livakovic - J. Sutalo, Pongracic, Gvardiol - Jakic, Modric, Baturina, Kovacic, Sosa - Mario Pasalic, Kramaric

Ersatzbank Kroatien: Kotarski, Labrovic, Caleta-Car, Moro, Perisic, Sucic, Budimir, Ivanusec, Matanovic, B. Petkovic, Pjaca, P. Sucic

Startelf Polen: Bulka - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, S. Szymanski, Zielinski, Urbanski, Zalewski - Piatek, Lewandowski

Ersatzbank Polen: Dragowski, Skorupski, Bereszynski, Piatkowski, Puchacz, Walukiewicz, Kaminski, Moder, Piotrowski, Slisz, Buksa, Swiderski

Die Kroaten werden im Kroatien Polen Tipp von ihrem Kapitän Luka Modric auf den Platz geführt. Der mittlerweile 38-Jährige agiert im Mittelfeld als Denker und Lenker. Für offensive Momente sorgt der aus Hoffenheim bestens bekannte Andrej Kramaric. Der Neuner stürmt im Regelfall an der Seite von Mario Pasalic.

Bei den Polen ist Robert Lewandowski derjenige, der die Verantwortung übernimmt. Gegen Schottland bereitete er das erste Tor von Sebastian Szymanski vor und erzielte den zweiten Treffer vom Elfmeterpunkt. Ob er dem Match gegen Kroatien ebenfalls seinen Stempel aufdrücken kann, wird sich zeigen. Zudem darf Tymoteusz Puchacz (Holstein Kiel) vielleicht diesmal auf einen Einsatz hoffen. Gegen Schottland wärmte der Linksverteidiger nur die Bank.

Unser Kroatien - Polen Tipp: Beide Teams treffen

Entgegen der allgemeinen Einschätzung der Wettanbieter legen wir uns in diesem Match auf keinen klaren Favoriten fest und rechnen mit einer offenen Ansetzung.

Vor allem die Kroaten sind nach der Auftaktniederlage unter Zugzwang und müssen nach vorne spielen. Eine Tatsache, die den Gästen aus Polen definitiv in die Karten spielt. Beide Konkurrenten präsentierten sich in der Vergangenheit defensiv anfällig, setzten aber immer wieder offensive Impulse. Aus diesem Grund tendieren wir zu einem offensiv geführten Kräftemessen.