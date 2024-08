Lazio Rom - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 31.08.2024

SPORT1 Betting 30.08.2024 • 11:00 Uhr Lazio Rom - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kriegen die Rossoneri in der Hauptstadt die Kurve?

Unser Lazio Rom - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 31.08.2024 lautet: Dreimal in Folge konnten die Laziali gegen Milan nicht treffen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein Ende dieser Serie.

Nach zwei Spieltagen in der neuen Serie-A-Saison wartet Italiens Vizemeister AC Milan weiter auf einen Sieg. Diesen wollen die Rossoneri nun am Samstag in der Hauptstadt holen. In unserer Lazio Rom AC Milan Prognose trauen wir den Gästen einen Sieg aber eher nicht zu. Für uns hat diese Begegnung aktuell eher eine gewisse Remis-Gefahr.

Worauf man sich bisher in der noch jungen Saison der beiden Klubs verlassen konnte, waren Tore - und zwar vorne wie hinten. Wir entscheiden uns deshalb für den Lazio Rom AC Milan Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,65 bei Betano.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs AC Milan auf „Beide Teams treffen“:

Saisonübergreifend konnte Lazio Rom in den letzten 10 Pflichtspielen immer treffen.

In den saisonübergreifend letzten 6 Pflichtspielen erzielte AC Milan 15 Tore.

An den ersten beiden Spieltagen konnten beide Klubs treffen, kassierten aber auch jeweils Gegentore.

Lazio Rom vs AC Milan Quoten Analyse:

Für die Buchmacher gibt es in diesem Match keinen wirklichen Favoriten. Die Lazio Rom AC Milan Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg liegen sehr dicht beieinander. Wirft der Tipp auf die Römer Wettquoten um 2,82 ab, liegen die Quoten für einen Tipp auf einen Erfolg der Rossoneri mit im Schnitt 2,52 nicht allzu weit entfernt.

Die Lazio Rom AC Milan Wettquoten für das eingangs erwähnte Unentschieden liegen im Schnitt bei 3,35. Der Bookie Winamax Sportwetten liefert hier aktuell mit einer 3,40 eine der Höchstquoten. Viele Treffer erwarten zumindest die Wettanbieter nicht. Bereits der Tipp auf „Über 2,5 Tore“ kratzt an der Marke von 2,00.

Lazio Rom vs AC Milan Prognose: Bleibt Lazio daheim ungeschlagen?

Die neue Saison begann für Lazio Rom mit einem Schock. Zum Auftakt lagen die Laziali im heimischen Olimpico gegen Aufsteiger Venedig bereits nach drei Minuten mit 0:1 zurück. Die Römer schüttelten sich aber nur kurz, bestimmten in der Folge das Spiel und gingen letztlich völlig verdient mit 3:1 als Sieger vom Feld.

Das zweite Match war dann nicht mehr so erfolgreich. In der Auswärtspartie bei Udinese geriet man wieder früh in Rückstand, dieses Mal nach fünf Minuten, und kassierte vier Zeigerumdrehungen nach der Pause dann auch das 0:2. Am Ende reichte es nur noch zu einem eigenen Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Immerhin: Dadurch konnte Lazio auch im saisonübergreifend zehnten Pflichtspiel in Folge mindestens einmal treffen. In Heimspielen gab es zuletzt achtmal in Folge mindestens ein Tor. Seit sieben Serie-A-Heimpartien sind die Römer ungeschlagen. Es gab sechs Siege und ein Remis.

Entsprechend ist es sicherlich nicht verkehrt, hier ein Auge auf den Lazio Rom AC Milan Tipp „Doppelte Chance 1X“ zu werfen, der Wettquoten um 1,55 abwirft. In den letzten fünf Heim-Duellen mit den Rossoneri wechselten sich Niederlage und Sieg stets ab. Nachdem Mailand zuletzt im Olimpico gewann, wären nun eigentlich wieder die Römer an der Reihe.

Lazio Rom - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:2 Udinese (A), 3:1 Venedig (H), 1:0 Cadiz (A), 1:1 Southampton (A), 2:0 Frosinone (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:2 Parma (A), 2:2 FC Turin (H), 3:1 Monza (H), 2:2, 4:3 i.E. Barcelona (N), 1:0 Real Madrid (N)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs AC Milan: 0:1 (H), 0:2 (A), 0:2 (A), 4:0 (H), 1:2 (H)

Die bisherigen Ergebnisse der Gäste geben auch genug Anlass für eine Lazio Rom AC Milan Prognose zu Gunsten der Gastgeber. Denn die Mailänder legten einen Fehlstart in die neue Saison hin. Bereits zum Auftakt gab es einen äußerst glücklichen Punkt im Heimspiel gegen den FC Turin.

Bis zur 89. Minute lagen die Rossoneri mit 0:2 zurück, ehe sie binnen sechs Minuten doch noch zwei Tore erzielen konnten. Im zweiten Liga-Spiel bei Aufsteiger Parma gab es dann die erste Pleite (1:2). Nach zwei Partien steht beim Vizemeister, wie bei fünf anderen Klubs, nur ein Punkt auf der Habenseite. Nur Lecce hat nach zwei Runden noch nichts Zählbares auf dem Konto.

In Rom wollen die Mailänder nun den ersten Saison-Dreier einfahren und die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen geben ihnen grundsätzlich auch Mut. Die letzten drei direkten Aufeinandertreffen hat die ACM nicht nur gewonnen, sondern dabei kein einziges Gegentor kassiert.

Dass die Rossoneri auch am Samstag eine Weiße Weste bewahren, halten wir für unwahrscheinlich. Nur einmal in den saisonübergreifend letzten elf Pflichtspielen konnte AC Mailand hinten die Null halten. Selbst konnte Milan in neun der saisonübergreifend letzten zehn Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielen.

Lazio Rom vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lazio Rom: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Dele-Bashiru, Rovella, Guendouzi; Noslin, Castellanos, Zaccagni

Ersatzbank Lazio Rom: Furlanetto, Castrovilli, Cataldi, Dia, Hysaj, Isaksen, Patric, Pedro, Rovella, Tavares, Tchaouna

Startelf AC Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor

Ersatzbank AC Milan: Torriani, Raveyre, Bennacer, Emerson Royal, Gabbia, Chukwueze, Saelemaekers, Terraciano, Jovic

Milans Neuzugang Alvaro Morata war zum Auftakt gegen Turin noch der gefeierte Held. Nach seiner Einwechslung erzielte er das 1:2 und leitete somit die Aufholjagd ein. Noch in diesem Spiel zog sich der Europameister aber eine Muskelverletzung zu und wird auch in Rom fehlen.

Lazio-Schreck Noah Okafor, der zwei der letzten drei Milan-Treffer gegen die Laziali erzielte, wird dagegen beginnen und brennt darauf, seine Bilanz gegen die Römer weiter auszubauen. Ein Tipp auf ihn als Torschützen liefert Quoten um 3,60.

Unser Lazio Rom - AC Milan Tipp: „Beide Teams treffen“

Beide Klubs haben ihre Partie am vergangenen Wochenende verloren. Beide Klubs sind nun auf Wiedergutmachung aus. Wir sehen leichte Vorteile bei den Gastgebern, würden letztlich aber von einer Siegwette Abstand nehmen. Stattdessen bauen wir darauf, dass sich beide Teams auch im direkten Duell weiterhin treffsicher zeigen und in der Folge logischerweise hinten auch wieder Gegentreffer zulassen.