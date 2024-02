Lazio Rom - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 14.02.2024

Unser Lazio Rom - Bayern Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 14.02.2024 lautet: Thomas Tuchel und sein Team müssen nach der enttäuschenden Pleite gegen Leverkusen schnell nach vorne schauen. In unserem Wett Tipp heute zum Duell zwischen Bayern und Lazio Rom gehen wir von keinem glatten FCB-Sieg aus.

Die Bayern schluckten am vergangenen Wochenende eine bittere Pille, als der deutsche Rekordmeister gegen Leverkusen mit einer 0:3-Niederlage vom Feld schlich. Ein weiterer Rückschlag im Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom ist nicht ausgeschlossen.

Die Münchner Hintermannschaft ist im neuen Jahr deutlich zu anfällig und kassierte in vier von sechs Ligaspielen mindestens ein Gegentor (insgesamt 7). Lazio Rom spielt in dieser Saison ebenfalls nicht die Sterne vom Himmel, gewann seine Generalprobe aber mit 3:1 (vs. Cagliari).

Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute, dass „beide Teams treffen“ und erhalten dafür bei NEObet eine Quote von 1,76.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Bayern auf „Beide Teams treffen“:

2021 gab es dieses Duell bereits im Achtelfinale. Damals trafen in beiden Spielen beide Teams (Bayern gewann 2:1 und 4:1).

Bayern kassierte in 4 von 6 Pflichtspielen des Jahres 2024 mindestens ein Gegentor.

Lazio Rom erzielte in 19 der letzten 20 Champions-League-Partien mindestens ein Tor.



Lazio Rom vs Bayern Quoten Analyse:

Auf nationaler Ebene ist der deutsche Rekordmeister in dieser Spielzeit bislang nur das zweitbeste Team. In der Königsklasse lief es dagegen deutlich besser. Bayern gewann fünf von sechs Gruppenspielen und ist auch gegen Lazio Rom mit Wettquoten bis 1,62 der klare Favorit.

Maurizio Sarri und seine Mannschaft liegen in der Serie A derzeit außerhalb der internationalen Ränge. Die durchwachsenen Ergebnisse in der heimischen Liga spiegeln sich in den Siegquoten der Adler wieder.

Sollte der italienische Vertreter im Olimpico di Roma siegen, reichen die entsprechenden Quoten von 5,00 bis 5,75. Wer dem FCB nach der Bundesliga-Niederlage gegen B04 nicht vertraut, kann hier einen Wettbonus nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs Bayern Prognose: Zu viele Gegentore

Die individuelle Klasse im Bayern-Kader ist auf vielen Positionen unbestritten. Vor allem im offensiven Bereich tummeln sich mehrere Top-Kicker. Angefangen bei Harry Kane, der in der laufenden Champions-League-Saison an mehr Treffern direkt beteiligt war als jeder andere Spieler in diesem Wettbewerb (7 - 4 Tore, 3 Assists).

Ausgestattet mit diesem großen Potenzial hatte die Tuchel-Elf in der CL-Gruppenphase keine großen Probleme und stand am Ende ungeschlagen an der Spitze der Gruppe A (5 Siege, 1 Remis).

Das Torverhältnis (12:6) lässt jedoch die Schlussfolgerung zu, dass die Münchner auch im internationalen Wettbewerb nicht frei von Fehlern sind. An den ersten vier Spieltagen gewann der FCB, kassierte aber stets mindestens ein Gegentor.

Seit dem Jahreswechsel hat sich der deutsche Rekordmeister in der Verteidigung weiterhin nicht mit Ruhm bekleckert. Vier von sechs Pflichtspielen im Jahr 2024 schloss Bayern mit „Beide Teams treffen“ ab.

Lazio Rom - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 3:1 Cagliari (A), 1:3 Atalanta (A), 0:0 Neapel (H), 0:3 Inter (A), 1:0 Lecce (H).

Letzte 5 Spiele Bayern: 0:3 Leverkusen (A), 3:1 Gladbach (H), 3:2 Augsburg (A), 1:0 Union Berlin (H), 0:1 Bremen (H).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs. Bayern: 1:2 (A), 1:4 (H).



Allein in den vergangenen drei Pflichtspielen ließen die Tuchel-Schützlinge sechs Gegentore zu. Somit sollte Lazio Rom, wie bereits im CL-Achtelfinale 2021 gegen Bayern, zumindest ein Tor erzielen können.

Die Adler aus Rom qualifizierten sich über den zweiten Platz in der Gruppe E für das Achtelfinale (3 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen). Offensiv ist vor allem Ciro Immobile für die Tore zuständig. Der Stürmer erzielte die letzten drei Treffer seiner Mannschaft und sicherte ihr damit das Achtelfinal-Ticket.

Während der Gruppenphase wandelten die beiden Defensivreihen auf ähnlichen Wegen. Bayern kassierte sechs Gegentore (6,9 xGA), Lazio sieben (7,1 xGA). Überraschenderweise unterschieden sich die erwartbaren Treffer ebenfalls nur um ein Tor (Bayern: 9,6 xG; Lazio: 8,6 xG).

Haltet ihr die Bayern nach dem Bundesliga-Fiasko für stärker angeschlagen als es die Quoten vermuten lassen, empfehlen wir folgende Wette: „Sieg Lazio Rom (HC +1)“ mit einer Quote von 2,32 bei NEObet. Am besten geht ihr hier mit dieser NEObet Gratiswette auf Nummer sicher.

Unser Lazio Rom - Bayern Tipp: Beide Teams treffen

Die Bayern gehen leicht angeschlagen in dieses K.o.-Spiel. Lazio spielt natürlich keine berauschende Saison, hat jedoch genügend Qualität im Team, um dem deutschen Rekordmeister eine schwierige Aufgabe zu stellen. Vor allem, wenn die Römer einen etwas passiveren Riegel in der eigenen Hälfte aufbauen und dann kontern. Zudem lagen die erwartbaren Tore und Gegentore deutlich näher beieinander, als es die Quoten vermuten lassen.