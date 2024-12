Lazio Rom - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 05.12.2024

SPORT1 Betting 04.12.2024 • 11:59 Uhr Lazio Rom - Neapel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Coppa Italia Wette | Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Unser Lazio Rom - Neapel Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 05.12.2024 lautet: Die Fußball-Fans dürfen sich schon im Achtelfinale des italienischen Pokals auf ein echtes Spitzenspiel freuen. Allerdings gehen wir im Wett Tipp heute von einer eher torarmen Partie aus.

Fürs Achtelfinale der Coppa Italia 2024/25 wurden fünf Duelle zwischen zwei Erstligisten ausgelost. Am meisten Spannung verspricht sicherlich die Begegnung am Mittwoch zwischen Lazio Rom und SSC Neapel. Der Tabellenführer der Serie A ist zu Gast beim besten Heimteam der Liga. So erwarten die Quoten der Lazio Rom Neapel Prognose wenig überraschend ein enges Spiel, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Wir können in unserer Preview keinen Favoriten ausmachen und spielen mit einer Quote von 1,67 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Neapel auf “Unter 2,5 Tore”:

In 6 der letzten 7 Spiele von Napoli fielen maximal 2 Tore

In den jüngsten 4 Pflichtspielen ging Lazio 3 Mal mit einer Weißen Weste vom Feld

In den vergangenen 5 Pokal-Duellen zwischen beiden Vereinen wurde der Wert von 3 Toren nie erreicht

Lazio Rom vs Neapel Quoten Analyse:

Die SSC hat in der Liga-Tabelle vier Plätze und vier Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Trotzdem geht der Spitzenreiter laut den Lazio Rom vs Neapel Quoten als leichter Außenseiter ins Rennen.

Ein Heimsieg nach 90 Minuten wird bei den Wettanbietern ohne Steuer mit Quoten im Schnitt von knapp über 2,40 belohnt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für ein Weiterkommen der Gäste in der regulären Spielzeit Lazio Rom gegen Neapel Wettquoten zwischen 2,90 und 3,05.

Lazio Rom vs Neapel Prognose: Die Römer setzen auf die Heimstärke

Seit dem Sommer wird Lazio von Marco Baroni, dem ehemaligen Coach von Hellas Verona, trainiert. Der Trainer konnte auch in Rom, obwohl man vor der Saison wichtige Offensivkräfte wie Ciro Immobile, Felipe Anderson oder Luis Alberto verloren hatte, schnell seinen Offensivfußball implementieren. Für viele Experten spielen die Adler aktuell den besten Fußball Italiens und wollen dies auch im Lazio Rom Neapel Tipp beweisen. Die Biancocelesti mischen somit in dieser Saison ganz oben mit und sind die positive Überraschung. 28 Punkte reichen aktuell für Rang 5. Der Rückstand auf Platz 1 beträgt aber lediglich vier Zähler. 29 Treffer bedeuten die drittbeste Offensive.

Zudem sind die Neapolitaner mit sechs Erfolgen und einem Remis in sieben Spielen bei 17:6 Treffern das beste Heimteam der Liga. Zuletzt hatten die Römer fünf Siege in Folge gefeiert. Diese Serie endete am Sonntag mit einem 1:3 in Parma. Dabei hatten der Ballbesitz (72 Prozent), die xG (2,60 zu 1,55) und die Gesamtschüsse (23:12) eigentlich für Lazio gesprochen. Die Gäste ließen aber zu viele Chancen liegen. Auch in der Europa League läuft es für die Biancocelesti hervorragend. Die Römer führen die EL-Tabelle an. Nach Siegen gegen Kiew (3:0), Nizza (4:1), Twente Enschede (2:0) und den FC Porto (2:1) reichte es in der vergangenen Woche aber nur zu einem 0:0 daheim gegen Ludogorets Razgrad.

Antonio Conte hat es in Rekordzeit geschafft, aus einer verunsicherten Mannschaft, die noch in der Vorsaison aus lauter Einzelkönnern bestand, wieder ein Team zu formen. Der neue Coach hat wieder Inspiration und Stabilität nach Neapel gebracht. Zudem erwiesen sich Neuzugänge wie Romelu Lukaku oder Scott McTominay als Volltreffer. Natürlich ist es für die Mannschaft auch ein Vorteil, dass sie in dieser Spielzeit nicht international ran muss. So steht die SSC schon seit dem 6. Spieltag ununterbrochen auf Platz 1 der Serie-A-Tabelle.

Von 14 Liga-Spielen hat Napoli zehn gewonnen, davon fünf mit einem Vorsprung von einem Tor. Während die “Gli Azzurri”, die zweitbeste Defensive der Liga, mit neun Gegentoren sowie schon neun Weiße Westen gesammelt haben, sind 21 erzielte Tore allerdings der schwächste Wert in den Top 7 der Tabelle. In der Fremde haben die “Partenopei” gerade mal vier ihrer sieben Gastspiele in der Serie A gewonnen. Allerdings holte man insgesamt fünf Auswärtspunkte bei Juventus, Milan und Inter. Niederlagen setzte es am 1. Spieltag in Verona (0:3) und Anfang November daheim gegen Bergamo (0:3).

Lazio Rom - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:3 Parma (A), 0:0 Ludogorets Razgrad (H), 3:0 Bologna (H), 1:0 AC Monza (A), 2:1 FC Porto (H)

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:0 FC Turin (A), 1:0 AS Rom (H), 1:1 Inter Mailand (A), 0:3 Atalanta Bergamo (H), 2:0 AC Milan (A)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs Neapel: 0:0 (H), 2:1 (A), 1:0 (A), 1:2 (H), 1:2 (H)

In den Fußball-Datenbanken finden sich 151 Duelle zwischen beiden Vereinen. Napoli liegt mit 59 Siegen zu 45 Niederlagen vorne (47U). In Rom spricht die Bilanz mit 31 Erfolgen in 75 Aufeinandertreffen bei 21 Pleiten aber für die Hausherren (23U).

In der Coppa ist die Statistik mit jeweils fünf Siegen und drei Remis komplett ausgeglichen. Dabei konnte die SSC bei sechs Reisen in die Hauptstadt nur einmal den Platz als Sieger verlassen, was sich auch auf die Lazio Rom Neapel Prognose auswirkt.

Bei dieser Paarung gab es seit fünf Partien keinen Heimsieg mehr. Davor hatte aber siebenmal in Folge das Heimteam das Spiel für sich entschieden. Ganz oft ging es zwischen beiden Teams dabei eng zu.

Auch dieses Mal erwarten wir einen Fight auf Augenhöhe. Steht die Partie zum Seitenwechsel noch unentschieden, bekommt ihr für den Lazio Rom vs. Neapel Tipp “Remis zur Halbzeit” eine Quote von 2,09 bei Intertops. Natürlich dürft ihr euch vor einer Wette bei diesem Anbieter den aktuellen Intertops Gutschein nicht entgehen lassen.

So seht ihr Lazio Rom - Neapel im TV oder Stream:

05. Dezember 2024, 21 Uhr, Stadio Olimpico, Rom

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Übertragungsrechte für die Coppa Italia liegen in Deutschland und Österreich bei DAZN. Auch die Serie A wird exklusiv beim Streaming-Anbieter gezeigt.

So seht ihr auch am Mittwoch das Spitzenspiel zwischen Lazio und Napoli bei DAZN. Anpfiff im Olympiastadion von Rom ist um 21 Uhr.

Lazio Rom vs Neapel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lazio Rom: Provedel - Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares - Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen - Dia, Zaccagni, Castellanos

Ersatzbank Lazio Rom: Mandas, Furlanetto, Patric, Pellegrini, Marusic, Tchaouna, Pedro, Noslin, Gigot, Milani, Di Tommaso

Startelf Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera - Anguissa, Lobotka, McTominay - Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Ersatzbank Neapel: Caprile, Contini, Juan Jesus, Marin, Spinazzola, Zerbin, Gilmour, Folorunsho, Neres, Simeone, Ngonge, Raspadori

Bei den Hausherren fällt lediglich Mazzochi aus. Die Gäste müssen ohne Rovella, Tavares, Castrovilli, Dia und Vecino auskommen.

Diese Ausfälle haben aber keine große Bedeutung für unsere Lazio Rom gegen Neapel Prognose.

Unser Lazio Rom - Neapel Tipp: Unter 2,5 Tore

Bei diesem Pokal-Achtelfinale können wir wirklich keinen Favoriten ausmachen. Alles kann passieren. Gut möglich, dass Kleinigkeiten die Partie entscheiden oder das Duell nach 90 Minuten noch nicht entschieden ist.

Die zweitbeste Abwehr der Serie A ist bei einem Team zu Gast, welches daheim (6 Gegentore) defensiv auch deutlich stabiler steht als in der Fremde (11 Gegentore). Zudem gab es im Pokal zwischen beiden Vereinen selten viele Treffer zu sehen. So gibt es in diesem engen Fight auf Augenhöhe für uns nur eine Wahl.