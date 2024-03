Lecce - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2024

Unser Lecce - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 01.04.2024 lautet: Einst als Spieler geliebt, bringt Daniele de Rossi den Erfolg zurück zur AS Roma. Von diesem Trend weichen wir in unserem Wett Tipp heute auf keinen Fall ab.

Seit Daniele de Rossi die AS Roma übernommen hat, ist der Glanz in den Augen der Anhänger zurück. In der De-Rossi-Tabelle gibt es nur eine Mannschaft (Inter: 25), die mehr als die 22 Zähler der Römer sammeln konnte. Eine bessere Offensive gab es an den vergangenen neun Spieltagen allerdings nicht. Nur drei Mannschaften haben in der Rückrunde mehr Gegentore erlaubt als Lecce. Die Hausherren kassierten in der gesamten Spielzeit durchschnittlich 1,6 Gegentore pro Spieltag (16.).

In unserem Wett Tipp heute erzielt „AS Rom Über 1,5 Tore“. Betway wirft dafür eine Wettquote von 1,95 auf den Markt.

Darum tippen wir bei Lecce vs AS Rom auf „AS Rom Über 1,5 Tore“:

Seit Daniele de Rossi auf der Bank der Roma sitzt (9 Spieltage) erzielte kein Team der Serie A mehr Treffer als die Giallorossi (23).

In 10 von 13 Pflichtspielen sah Daniele de Rossi „Über 1,5 Tore“ seiner Mannschaft.

Lecce kassierte in 3 der letzten 4 Heimspiele „Über 1,5 Gegentore“.



Lecce vs AS Rom Quoten Analyse:

Auswärtsspiele (1,29 Punkte pro Spiel) waren für AS Rom bislang deutlich weniger erfolgreich als Auftritte im heimischen Olimpico di Roma (2,20 Punkte pro Spiel). Das erklärt zumindest in Teilen die attraktiven Siegquoten von maximal 1,88 bei Interwetten und den Buchmacher-Kollegen.

Lecce hat in zehn Rückrunden-Partien nur sieben Zähler gesammelt und sieben Begegnungen verloren. Ein Heimsieg der Mannschaft von Luca Gotti ist mit Wettquoten zwischen 4,14 und 4,50 noch recht niedrig ausgeschrieben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lecce vs AS Rom Prognose: Die Rückkehr zum attraktiven Spiel

Unter José Mourinho waren die Römer als eine Art Ergebnis-Mannschaft verschrien, die bei Bedarf auf attraktiven Fußball verzichtet hat. Daniele de Rossi legt seinen Spielern hingegen den schönen Offensivfußball nahe, was sich in den ersten Wochen seiner Amtszeit offensichtlich ausgezahlt hat.

In neun Liga-Spielen führte de Rossi seinen Herzensverein zu 22 Punkten - besser war in diesem Zeitraum nur Inter Mailand (25). Unübertroffen sind hingegen die 23 erzielten Tore (2,55 pro Partie).

Der Weg zum Tor verläuft über verschiedene Wege, hat in zehn der ersten 13 Pflichtspiele unter Daniele de Rossi trotzdem zu ein und demselben Ziel geführt: „Über 1,5 Tore“ der Roma.

Selbst über die gesamte Saison gesehen haben nur die beiden Mailänder Vereine mehr Treffer pro Partie aufgelegt als die Giallorossi (1,9 pro Spiel). Hält der Trend an, dürfen die Gäste weiter von einer überraschenden Teilnahme an der Königsklasse träumen.

Lecce - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lecce: 1:0 Salernitana (A), 0:1 Hellas Verona (H), 1:1 Frosinone (A), 0:4 Inter Mailand (H), 0:2 Torino (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 Sassuolo (H), 0:1 Brighton (A), 2:2 AC Florenz (A), 4:0 Brighton (H), 4:1 Monza (A).

Letzte 5 Spiele Lecce vs. AS Rom: 1:2 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 1:3 (A), 0:4 (A).



Die Verantwortlichen von Lecce zogen zuletzt die Reißleine und installierten mit Luca Gotti ebenfalls einen neuen Cheftrainer. In seinem ersten Spiel als Trainer der Hausherren gelang dem 56-Jährigen ein 1:0-Erfolg gegen Tabellenschlusslicht Salernitana.

Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Lecce mit 44,6 erwartbaren Gegentoren eine der vier schwächsten Defensiven der Serie A auf den Platz bringt. Mehr als ein Drittel der Heimspiele (36 Prozent) brachten die Anhänger der Hausherren mit „Über 1,5 Gegentoren“ an den Rand der Verzweiflung.

Da vier der letzten fünf direkten Duelle mit „Über 1,5 Tore von AS Rom“ abgepfiffen wurden, lässt sich unser Wett Tipp heute auch anhand der jüngeren Vergangenheit dieser Paarung begründen.

Ebenso fielen in vier der vorangegangenen fünf Aufeinandertreffen „Über 2,5 Tore“ in der gesamten Partie. In unserem Betway Test haben wir für diese Wette eine starke Quote von 2,00 erspäht.

Unser Lecce - AS Rom Tipp: AS Rom Über 1,5 Tore

Der Roma-Angriff hat unter Daniele de Rossi dermaßen Feuer gefangen, dass dieser eine Entwicklung zur derzeit besten Offensive der Serie A vollzogen hat. Wir gehen von einer weiteren Partie mit mindestens zwei Treffern der Gäste aus.