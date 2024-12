Lecce - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 21.12.2024

SPORT1 Betting 20.12.2024 • 11:00 Uhr Lecce - Lazio Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Zeigen die Römer eine Reaktion auf die Klatsche gegen den Meister?

Unser Lecce - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 21.12.2024 lautet: Nach dem bitteren Patzer gegen Inter wollen die Römer an den Top 4 dranbleiben. Das dürfte im Wett Tipp heute zu Gast bei Lecce auch klappen.

Lazio Rom war mit zwei Siegen gegen SSC Neapel, einem in der Coppa Italia und einem in der Serie A, sowie einem 3:1-Sieg in der Europa League bei Ajax Amsterdam die Mannschaft der Stunde in Italien. Am vergangenen Montag kam es mit einem 0:6 daheim gegen Inter Mailand bei den Biancocelesti aber zu einem kompletten Systemabsturz.

Am Samstag bekommen die Männer mit dem Gastspiel in Lecce die Chance zur Wiedergutmachung. In unserer Lecce Lazio Rom Prognose sehen wir die Gäste auf jeden Fall vorne. Deswegen spielen wir mit einer Quote von 2,32 bei Intertops den Wett Tipp heute “Sieg Lazio Rom & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Lecce vs Lazio Rom auf “Sieg Lazio Rom & Über 1,5 Tore”:

Lecce steht auf Platz 14 - die Römer auf Rang 5

Die US hat die mit Abstand schwächste Offensive der Liga

Lazio hat nur 2 der letzten 13 Pflichtspiele verloren

Lecce vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Die Lage in den besten Sportwetten Apps ist recht eindeutig: Die Lecce vs Lazio Rom Quoten schlagen sich auf die Seite der Gäste. Das hat natürlich mit der Qualität der beiden Teams und mit dem Tabellenbild zu tun.

Während die Römer auf dem fünften Platz stehen, müssen die Giallorossi auf Rang 14 um den Ligaverbleib bangen. So bekommt ihr für einen Sieg der Römer Quoten im Schnitt von 1,75. Für einen Erfolg der Heimmannschaft warten Lecce gegen Lazio Rom Wettquoten zwischen 4,50 und 4,90 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lecce vs Lazio Rom Prognose: Wie haben die Gäste die Klatsche verkraftet?

Coach Marco Baroni führte Lecce in der Saison 2022/23 zurück in die Serie A. Der Trainer konnte die Giallorossi am Ende der Spielzeit auch mit einem Polster von fünf Punkten und zwei Plätzen auf die Abstiegszone in der Liga halten. Nach dem Abschied von Baroni wurde der Verein aber nicht mehr glücklich mit seinen Übungsleitern. Erst stand Roberto D’Aversa für acht Monate an der Seitenlinie. Auch Luca Gotti hielt sich nur acht Monate im Amt. Als die Unione Sportiva im November mit nur neun Punkten und fünf Toren tief im Tabellenkeller stand, musste der Coach gehen.

Seit vier Partien ist nun Marco Giampaolo in Amt und Würden. In den letzten fünf Spielen setzte es mit dem 1:4 bei der Roma nur eine Pleite. Zudem stehen zwei Siege und zwei Remis auf der Habenseite. Das Polster auf den ersten Abstiegsrang beträgt aber weiterhin nur zwei Zähler. Große Probleme hat die Mannschaft mit dem Toreschießen. Gerade mal zehn Treffer in 16 Partien sind der klare Negativwert in der Serie A. Zudem tut sich die US in der Fremde schwer. Nur Schlusslicht Venedig (3) kommt in dieser Saison auf weniger Auswärtspunkte als Lecce (4). Dafür ist man seit vier Heimspielen ungeschlagen (2S, 2U) und möchte diese Serie am liebsten im Lecce Lazio Rom Tipp ausbauen.

Coach Marco Baroni ist nach einer Zwischenstation in Verona seit dieser Saison in der Hauptstadt unter Vertrag. Der neue Mann konnte den Biancocelesti schnell seinen Offensivfußball beibringen. So gehören die Römer zu den positiven Überraschungen in der laufenden Spielzeit. 30 Tore bedeuten die drittbeste Offensive der Liga. Zudem sind die Adler mit 19 Punkten aus acht Partien das beste Heimteam der Serie A. Auch in der Europa League läuft es prächtig.

Die Römer stehen mit fünf Siegen und einem Remis auf Platz 1 und haben als eines von zwei Teams das Ticket fürs Achtelfinale schon gebucht. Am Montag gegen Inter legten die Hausherren eigentlich auch ganz gut los, ließen aber die Führung bei einigen Chancen liegen. Nach dem ersten Gegentreffer fielen die Weiß-Himmelblauen komplett auseinander. Die Gastgeber wirkten plötzlich nervös, agierten offensiv überhastet sowie defensiv anfällig. Der Trainer nahm die höchste Heimniederlage in der Liga-Geschichte am Ende auf sich und hofft auf einen einmaligen Ausrutscher.

Lecce - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lecce: 2:1 Monza (H), 1:4 AS Rom (A), 1:1 Juventus Turin (H), 1:0 Venezia (A), 1:1 Empoli (H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:6 Inter Mailand (H), 3:1 Ajax Amsterdam (A), 1:0 SSC Neapel (A), 3:1 SSC Neapel (H), 1:3 Parma (A)

Letzte 5 Spiele Lecce vs Lazio Rom: 0:1 (A), 2:1 (H), 2:2 (A), 2:1 (H), 2:1 (H)

In den Datenbanken finden sich 35 Duelle zwischen beiden Teams. Die Römer haben mit 19 Siegen zu neun Niederlagen, bei sieben Remis die Nase vorne. In Lecce spricht die Statistik aber mit acht Erfolgen bei sieben Pleiten minimal für die Gastgeber (2U).

Die letzten drei Gastspiele bei den Giallorossi haben die Biancocelesti auch alle mit 1:2 verloren. Zudem gab es bei dieser Paarung seit sieben Duellen keinen Sieg mehr für das Auswärtsteam. Diese Statistiken müssen wir bei der Lecce Lazio Rom Prognose im Hinterkopf behalten.

Die fünf vergangenen Heimspiele von Lecce gegen Lazio endeten mit mindestens drei Toren. Zudem fielen in dem Zeitraum auch immer Tore auf beiden Seiten.

Das führt uns zum Lecce Lazio Rom Tipp “Über 2,5 Tore”. Dafür bekommen wir in der Bet365 App eine Quote von 1,96.

So seht ihr Lecce - Lazio Rom im TV oder Stream:

21. Dezember 2024, 20:45 Uhr, Stadio Via del Mare, Lecce

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Ihr seid Fans des italienischen Fußballs und wollt so viele Spiele der Serie A wie möglich live verfolgen? Dann führt an einem Abo bei DAZN kein Weg vorbei. Denn der Streaming-Anbieter hat die Beletage aus Italien exklusiv im Angebot.

Das Duell zwischen Lecce und Lazio Rom wird im Stadio Via der Mare am Samstagabend um 20:45 Uhr angepfiffen.

Lecce vs Lazio Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lecce: Falcone - Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu - Coulibaly, Berisha, Rafia - Pierotti, Krstovic, Morente

Ersatzbank Lecce: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, McJannet, Helgason, Marchwinski, Ramadani, Kaba, Hasa, Oudin, Rebic, Burnete, Sansone

Startelf Lazio Rom: Provedel - Lazzari, Patric, Gigot, Tavares - Guendouzi, Rovella, Isaksen - Dia, Zaccagni, Castellanos

Ersatzbank Lazio Rom: Mandas, Furlanetto, Marusic, Tchaouna, Pedro, Milani, Di Tommaso, Dele-Bashiru, Noslin, Pellegrini

Die Hausherren müssen ohne Banda, Bonifazi, Gallo, Gaspar und Pierret auskommen.

Bei den Gästen schaffen es laut Lecce vs Lazio Rom Prognose Profis wie Vecino, Romagnoli und Gila nicht in den Spieltagskader.

Unser Lecce - Lazio Rom Tipp: Sieg Lazio Rom & Über 1,5 Tore

An die letzten Heimspiele gegen Lazio hat Lecce gute Erinnerungen. Zudem holten die Giallorossi zwölf von 16 Punkten in dieser Saison vor den eigenen Fans. Gegen Lazio droht aber ein Negativerlebnis.

Denn die Römer sind nach der Klatsche gegen Inter auf Wiedergutmachung aus. Schaut man auf den Saisonverlauf der Biancocelesti, müsste die Leistung gegen die Mailänder auch ein Ausrutscher gewesen sein. So rechnen wir mit ein paar Toren und einem Dreier für die Gäste.