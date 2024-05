Leverkusen - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 09.05.2024

Unser Leverkusen - AS Rom Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 09.05.2024 lautet: Die Roma ist noch nicht raus, muss aber den Weg nach vorne suchen. In unserem Wett Tipp heute entscheiden wir uns daher für Tore auf beiden Seiten.

Fünf Spiele trennen Leverkusen noch von der perfekten Saison ohne Pflichtspiel-Niederlage. Am Donnerstag empfängt Bayer nun AS Rom zum Halbfinal-Rückspiel in der Europa League. Mit dem 2:0-Sieg auf italienischem Boden hat sich die Werkself eine hervorragende Ausgangssituation erspielt.

Wir sind überzeugt, dass der deutsche Meister das Finale erreicht, allerdings rechnen wir dieses Mal auch mit einem Tor der Roma. Insofern entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,75 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs AS Rom auf “Beide Teams treffen”:

Leverkusen hat in den letzten 20 Pflichtspielen immer getroffen.

Die Roma traf in nur einem der letzten 8 Pflichtspiele nicht - und zwar im Hinspiel.

Die Römer müssen treffen, wenn sie überhaupt noch eine Chance aufs Weiterkommen haben wollen.



Leverkusen vs AS Rom Quoten Analyse:

Nachdem Bayer das Hinspiel in der Ewigen Stadt bereits für sich entschieden hat, ist es wenig überraschend, dass die Werkself für die Sportwetten Anbieter auch im Rückspiel zu Hause der Favorit ist. Für Wetten auf einen Heimerfolg gibt es Quoten von höchstens 1,53. Wer der Roma den Sieg zutraut, erhält für den entsprechenden Tipp Wettquoten bis 6,00.

Sollte Leverkusen auch das Rückspiel mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, dann lassen sich mit der entsprechenden Handicap-Wette “Sieg Leverkusen (HC 0:1)” Quoten bis 2,40 erzielen. Mit Höchstquoten von 1,70 für die Option “Über 2,5 Tore” erwarten die Bookies einige Treffer in der BayArena.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs AS Rom Prognose: AS Rom setzt sich zur Wehr

Auch der Angstgegner konnte Leverkusen nicht stoppen. Nachdem die Werkself bei ihren letzten beiden Auftritten in Frankfurt mit 2:5 und 1:5 unterging, war sie es nun, die den Gegner in dessen Stadion vorführte. Mit 5:1 fuhr Bayer einen klaren Sieg ein und blieb damit auch im 48. Pflichtspiel dieser Saison ungeschlagen.

Nach dem Hinspiel-Erfolg in Rom geht nahezu jeder davon aus, dass Leverkusen im Rückspiel zumindest weiter ungeschlagen bleibt. Von den bisherigen elf Partien im laufenden Wettbewerb hat der deutsche Vertreter neun gewonnen (2U). Das entspricht einer Siegquote von fast 82 Prozent.

Zu Hause hat Leverkusen alle bisherigen fünf Partien in dieser Europa-League-Saison bei einem Torverhältnis von 19:4 für sich entschieden. Im Schnitt erzielte Bayer damit knapp vier Treffer pro Heimpartie. Das bis dato letzte Heimspiel in der BayArena endete mit 2:2 gegen den VfB Stuttgart.

Davor konnte B04 zu Hause neun Pflichtspiele in Folge für sich entscheiden. In jeder der letzten zehn Heimpartien erzielten Florian Wirtz und Co. mindestens zwei eigene Tore. Nach alldem bieten sich auch Wetten auf einige Treffer der Gastgeber an. Bei Intertops zum Beispiel erhält man für die Wette “Leverkusen Über 2,5 Tore” eine starke Quote von 2,61.

Leverkusen - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 5:1 Frankfurt (A), 2:0 AS Rom (A), 2:2 Stuttgart (H), 1:1 Dortmund (A), 1:1 West Ham (A)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:1 Juventus (H), 0:2 Leverkusen (H), 2:2 Neapel (A), 2:1 Udinese (A), 1:3 Bologna (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs AS Rom: 2:0 (A), 0:0 (H), 0:1 (A), 2:3 (A), 4:4 (H)



Falls ihr für diesen oder aber auch einen anderen Tipp bei diesem Wettanbieter kein eigenes Geld investieren wollt, schaut gerne nach, ob für euch die 10 Euro Intertops Gratiswette in Betracht kommt. Ansonsten bieten sich Wetten in Richtung Bayer auch aus anderen Gründen an. So hat AS Rom keines der letzten sechs Gastspiele bei einem Klub aus der Bundesliga gewinnen können (2U, 4N). Zuletzt gewannen sie eine europäische Partie auf deutschem Boden im Jahr 2000 (3:0 beim Hamburger SV). In die BayArena fahren sie mit drei sieglosen Pflichtspielen in Serie (2U, 1N).

Die Generalprobe ist dabei nicht wirklich geglückt. Zu Hause gegen Juventus gab es ein 1:1, womit die Hoffnungen auf Platz 5 und damit die Champions League in der kommenden Saison einen Dämpfer bekommen haben. Aber: Am Sonntag geht es zum punktgleichen Vierten Bergamo, der allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.

Auch im Hinblick auf dieses mögliche Endspiel um die Königsklasse gilt es für die Roma, ein gutes Ergebnis in der BayArena zu erzielen. Raus aus der Europa League sind sie noch lange nicht. Sie müssen allerdings mindestens zwei Treffer für die Verlängerung erzielen. In sieben ihrer letzten acht Pflichtspiele trafen die Römer auch - einzige Ausnahme: Das Hinspiel gegen Bayer!

Unser Leverkusen - AS Rom Tipp: “Beide Teams treffen”

Leverkusen hält alle Trümpfe in der Hand. Im Hinspiel hatte die Werkself allerdings auch etwas Glück, dass sie ohne Gegentor aus dem Olimpico entkommen ist. Für die Roma gibt es nur eine Richtung und die ist nach vorne. Qualität in der Offensive haben die Giallorossi, die mit 62 Toren die viertbeste Offensive der Serie A stellen und bei denen mit Romelu Lukaku der zweitbeste Torschütze der Europa League im Kader ist. Einen Treffer trauen wir den Gästen zu. Dass Bayer trifft, ist aktuell ohnehin so etwas wie eine Bank.