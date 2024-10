Leverkusen - Elversberg DFB-Pokal Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2024

SPORT1 Betting 28.10.2024 • 09:00 Uhr Leverkusen - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Patzt die Werkself im Pokal?

Unser Leverkusen - Elversberg Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 29.10.2024 lautet: Der amtierende Deutsche Meister kann in dieser Spielzeit nicht an die starke vergangene Saison anknüpfen, wird sich in unserem Wett Tipp heute von Elversberg aber nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Bei einem Kräftemessen zwischen einem Erstligisten und einem Zweitligisten sind die Rollen bereits vor dem Kickoff klar verteilt. Zumal die Werkself aus Leverkusen am Dienstag in der BayArena zusätzlich das Heimrecht genießt. Die Mannen aus Nordrhein-Westfalen sind jedoch keineswegs unbezwingbar und haben gegenüber dem Vorjahr an Stärke eingebüßt. Dennoch ist in unserer Leverkusen Elversberg Prognose eine Überraschung ausgeschlossen. Zu groß ist der Qualitätsunterschied zwischen beiden Vereinen. In unserem Leverkusen Elversberg Wett Tipp heute spielen wir „Leverkusen trifft in beiden Hälften & Unter 5,5 Tore“ zu einer Quote von 2,10 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Elversberg auf „Leverkusen trifft in beiden Hälften & Unter 5,5 Tore“:

Leverkusen ist auf heimischem Boden im deutschen Oberhaus mit 10 Toren in vier Spielen sehr treffsicher.

Die Werkself erzielte 70 Prozent ihrer BL-Tore bereits vor der Halbzeitpause.

Mit 634,25 Millionen Euro zeichnen sich die Nordrhein-Westfalen durch den mehr als 37-fachen Kader-Marktwert der Gäste (17,03 Mio. €) aus.

Leverkusen vs Elversberg Quoten Analyse:

Die Buchmacher schließen sich nahtlos unserer Leverkusen Elversberg Prognose an und setzen den Bundesligisten als klaren Favoriten am Drei-Wege-Markt an. Der Heimsieg bringt lediglich Leverkusen Elversberg Quoten von maximal ca. 1,12 zum Vorschein.

Zuletzt trafen beide Konkurrenten im Juli 2022 in der ersten Runde des DFB-Pokals aufeinander. Damals setzte sich die SVE auf heimischem Boden nach einem 4:3 überraschend durch. Einige deutsche Wettanbieter gewähren für ein erneutes Fußballwunder den bis zu 18-fachen Wetteinsatz.

Satte sieben Tore fielen beim letzten direkten Duell. Sollte es diesmal zu fünf oder mehr Treffern kommen, stehen Leverkusen Elversberg Wettquoten jenseits der 2,00 im Raum.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Elversberg Prognose: Schafft die SVE erneut ein Fußballwunder?

Bayer 04 Leverkusen hat zuletzt auf nationaler Ebene gehörig Federn gelassen und behielt nur in einem Duell die Oberhand. Dem knappen 2:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt stehen auf der anderen Seite drei Remis gegenüber. Zuletzt verspielten die Recken von Trainer Xabi Alonso eine zweimalige Führung in Bremen und mussten am Ende mit einem Remis vorliebnehmen.

Nur zwei der vier Heimspiele brachten im deutschen Oberhaus ein Erfolgserlebnis zum Vorschein. Darüber hinaus mussten ein Remis und eine Niederlage hingenommen werden. Sieben der 10 Heimtore fielen bereits vor der Pause. Drei weitere Treffer verbuchte die Werkself zu Hause erst nach dem Seitenwechsel. Zudem endeten drei der vier Begegnungen vor heimischer Kulisse in der Bundesliga mit weniger als 5,5 Toren. Im Durchschnitt erzielte Leverkusen das erste Heimtor in der Bundesliga bereits nach 20 Minuten.

In der ersten Runde des DFB-Pokals hat sich der amtierende Deutsche Meister nicht gerade mit Ruhm bekleckert und mühte sich zu einem 1:0 in Jena.

Leverkusen - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:2 Werder Bremen (A), 1:1 Stade Brest (A), 2:1 Eintracht Frankfurt (H), 2:2 Holstein Kiel (H), 1:0 AC Mailand (H).

Letzte 5 Spiele Elversberg: 4:2 Hamburger SV (H), 1:1 Preußen Münster (A), 1:0 1. FC Kaiserslautern (H), 4:1 Hertha BSC (A), 1:3 SSV Ulm (H).

Letzte Spiele Leverkusen vs. Elversberg: 3:4 (A).

Die SV Elversberg zeigte sich zuletzt im deutschen Unterhaus auf der Höhe und holte aus den vergangenen vier Liga-Spielen zehn Punkte. Kürzlich offenbarten die Kicker aus dem Saarland Moral und drehten auf heimischem Boden einen zeitigen Rückstand gegen den Hamburger SV in einem souveränen 4:2-Erfolg.

In der Tabelle hat sich die SVE gehörig nach vorne gearbeitet und ist derzeit auf dem 7. Platz anzutreffen. Der Rückstand zur Aufstiegszone beträgt nur noch drei Zähler. Wobei im Saarland sicher kaum jemand von der Bundesliga träumt.

Nur eines der fünf Auswärtsduelle wurde in der 2. Bundesliga siegreich gestaltet. Dem souveränen 4:1 bei der Berliner-Hertha stehen auf der anderen Seite drei Remis und eine Niederlage gegenüber. Alle fünf Auswärtsspiele brachten in der 2. Bundesliga weniger als 5,5 Tore mit sich und bestätigen somit unseren Leverkusen Elversberg Tipp.

In zwei der fünf Paarungen in der Ferne verpasste die Elf von Trainer Horst Steffen sogar einen eigenen Treffer. Im Durchschnitt kassierten die Saarländer nach 32 Minuten auf gegnerischem Boden das erste Gegentor. In der ersten Runde des DFB-Pokals gab sich der Zweitligist gegen Hildesheim keine Blöße und fuhr einen souveränen 7:0-Kantersieg ein.

So seht ihr Leverkusen - Elversberg im TV oder Stream:

29. Oktober 2024, 18:00 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die Rechte für die Übertragung der Paarung zwischen den Nordrhein-Westfalen und den Saarländern liegen bei Sky. Sportwetten Fans, die das Match im TV verfolgen möchten, sind gezwungen ein Abo beim Pay-TV-Anbieter abzuschließen.

Leverkusen vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo, Tella, Wirtz - Boniface

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb, Arthur, Mukiele, Garcia, Hofmann, Palacios, Tella, Schick

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer - Fellhauer, Sickinger, Petkov, Damar - Asllani, Schnellbacher

Ersatzbank Elversberg: Boss, Sicker, Dürholtz, Schmahl, Stock, F. Gerezgiher, Zimmerschied, Feil, Mahmoud

Martin Terrier ist gegen Elversberg gesperrt und wird vermutlich durch Nathan Tella ersetzt. Mit Amine Adli fällt nämlich ein weiterer Linksaußen verletzungsbedingt aus. Ansonsten können die Leverkusener aber aus dem Vollen schöpfen und verfügen über viel Qualität in den eigenen Reihen. Vor allem die Offensive dürfte den SVE vor große Probleme stellen.

Bei den Saarländern wird Manuel Feil auf der rechten Außenbahn gesperrt fehlen. Zuletzt lief Lukas Petkov dem 30-Jährigen den Rang ab und verdrängte den Rechtsaußen auf die Bank. Fisnik Asllani sorgte mit einem Doppelpack gegen den HSV für Aufsehen. Der von der TSG Hoffenheim ausgeliehene Neuner ist auch in der 2. Bundesliga mit sechs Toren in 10 Spielen sehr treffsicher.

Unser Leverkusen - Elversberg Tipp: Leverkusen trifft in beiden Hälften & Unter 5,5 Tore

Spielerisch ist der Bundesligist den Gästen aus dem Saarland natürlich deutlich überlegen und zeigt mit 634,25 Millionen Euro mehr als den 37-fachen Kader-Marktwert der Elversberger (17,03 Millionen Euro) auf. Darüber hinaus genießt das Team von Trainer Xabi Alonso das Heimrecht.

Nach dem 2:2 gegen Werder Bremen ist mit einer Reaktion zu rechnen. Bayer wird in unserer Leverkusen Elversberg Prognose voraussichtlich auf ein frühes Tor gehen und von der ersten Minute an nach vorne spielen. Darüber hinaus sind die Gastgeber auch für ihre späten Treffer bekannt. Aus diesem Grund ist in beiden Halbzeiten mit Toren der Werkself zu rechnen.