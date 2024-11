Leverkusen - Red Bull Salzburg Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 25.11.2024 • 11:00 Uhr Leverkusen - Red Bull Salzburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Macht Bayer einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Runde?

Unser Leverkusen - Red Bull Salzburg Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 26.11.2024 lautet: Gegen die in dieser Saison so formschwachen Bullen aus der Mozartstadt ist die Werkself klar favorisiert. Das äußert sich im Wett Tipp heute mit einem Handicap-Sieg für die Hausherren.

Leverkusen war mit zwei Siegen gut in die laufende Champions-League-Saison gekommen. Doch aus den folgenden zwei Partien sprang nur noch ein Punkt heraus. So ist Bayer in der Tabelle auf Platz 13 abgerutscht. Da man zum Abschluss der Liga-Phase auch noch auf Teams wie Inter Mailand und Atletico Madrid trifft, ist am Dienstag daheim gegen RB Salzburg ein Sieg Pflicht. Die Buchmacher äußern bei der Leverkusen vs Red Bull Salzburg Prognose nicht die geringsten Zweifel am Dreier der Gastgeber.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Intertops den Wett Tipp heute “Sieg Leverkusen HC -1”.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Red Bull Salzburg auf “Sieg Leverkusen HC -1”:

Bayer gewann jedes Europapokal-Heimspiel gegen ein österreichisches Team mit mindestens 2 Toren Vorsprung.

Gegen Mannschaften aus Österreich ist Leverkusen noch ohne Niederlage

Salzburg ist in der heimischen Liga seit 4 Spielen ohne Sieg und konnte in der Königsklasse gerade mal eine der letzten 9 Partien gewinnen

Leverkusen vs Red Bull Salzburg Quoten Analyse:

Die Bullen haben nicht nur in der heimischen Liga Probleme. In der Königsklasse reicht die aktuelle Ausbeute auch nur für Rang 30 von 36. Zusammen mit dem Marktwert und dem Heimvorteil finden wir überdeutliche Leverkusen vs Red Bull Salzburg Quoten vor.

Bei dieser Paarung müsst ihr euch für einen Heimsieg mit einer Höchstquote von 1,22 begnügen. Für einen Erfolg der Gäste warten dagegen bei den deutschen Wettanbietern Leverkusen gegen Red Bull Salzburg Wettquoten zwischen 12,0 und 15,0 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Red Bull Salzburg Prognose: Bayer will in die K.o.-Phase

Nach drei Pflichtspielen in Serie ohne Sieg stand Leverkusen am Samstag im Heimspiel gegen Heidenheim unter Druck. Durch eine katastrophale und komplett verschlafene Anfangsphase lag Bayer nach 21 Minuten schon mit 0:2 zurück. Doch dann wachten die Männer von Coach Xabi Alonso endlich auf und drehten die Partie am Ende noch in einen verdienten 5:2-Sieg. Nach elf BL-Partien stehen bei der Werkself schon 18 Gegentore auf dem Konto. Kein Team aus den Top 8 der Tabelle kommt aktuell auf einen schwächeren Wert.

Auch die letzten beiden Ergebnisse in der Königsklasse ließen mit einem 1:1 bei Stade Brest und einem 0:4 in Liverpool zu wünschen übrig. Die grundsätzliche Europapokal-Bilanz kann sich aber mit nur drei Niederlagen in den vergangenen 24 Partien sehen lassen. In internationalen Partien ist B04 seit zehn Heimspielen ohne Niederlage (7S, 3U). Seit dem Beginn der vergangenen Saison hat kein Verein mehr Europapokal-Partien gewonnen als Bayer (11). Zudem haben nur Liverpool (39) und Manchester City (38) mehr Tore in diesem Zeitraum erzielt als Leverkusen (37). Seit der Saison 2016/17 wartet der Verein in der Champions League auf den Einzug in die K.o.-Runde, doch im Leverkusen vs. Red Bull Salzburg Tipp könnte ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel gelingen.

Nach zehn Meisterschaften in Folge ging Salzburg in der vergangenen Saison der österreichischen Bundesliga erstmals wieder leer aus. Mit dem ehemaligen Co-Trainer von Jürgen Klopp in Liverpool, Pepijn Lijnders, wollte RB in diesem Jahr einen neuen Angriff starten. Doch der Verein steckt in der Krise. In der heimischen Liga reicht es aktuell nur für Platz 6. Der Rückstand auf Rang 1 beträgt bei zwei Spielen weniger schon 14 Zähler. In der Red-Bull-Ära stand der Verein nach zwölf Spielen noch nie schlechter da als in dieser Saison (18 Punkte). Seit vier Liga-Partien ist RB ohne Sieg. Dem neuen Coach fehlen die Spieler für seine Spielidee.

Außerdem funktioniert die radikale Umstellung auf das 4-3-3-System bisher überhaupt noch nicht. Vor allem gegen tiefstehende Gegner in der heimischen Bundesliga tun sich die Bullen extrem schwer. 16 Tore sind zur Zeit der schwächste Wert in den Top 7 der Tabelle. In der Champions League setzte es zum Auftakt gegen Sparta Prag, Stade Brest und Dinamo Zagreb drei Niederlagen am Stück. Hoffnung macht allerdings das 3:1 in Rotterdam am vergangenen Spieltag. Dabei konnte die Mannschaft begünstigt von Feyenoords offensiver Spielanlage zeigen, welches Potenzial in ihr steckt. Die Klubführung steht weiter hinter Lijnders.

Leverkusen - Red Bull Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 5:2 Heidenheim (H), 1:1 Bochum (A), 0:4 Liverpool (A), 0:0 VfB Stuttgart (H), 3:0 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 1:2 LASK (H), 0:2 Blau-Weiß Linz (A), 3:1 Feyenoord Rotterdam (A), 0:0 Grazer AK (H), 3:0 WSG Tirol (H)

Letzte Spiele Leverkusen vs Red Bull Salzburg: -

Beide Vereine treffen am Dienstag erstmals aufeinander. Nach fünf Duellen gegen Mannschaften aus Österreich ist Leverkusen mit drei Siegen und zwei Unentschieden noch ohne Niederlage.

Salzburg kommt im internationalen Geschäft auf 30 Vergleiche mit Gegnern aus der deutschen Bundesliga. Dabei steht die Bilanz bei zehn Erfolgen, acht Remis und zwölf Pleiten. Von den jüngsten acht Spielen gegen ein deutsches Team konnte RB nur eines für sich entscheiden (2U, 5N), diese Statistik wird laut Leverkusen Red Bull Salzburg Prognose diesmal nicht wirklich verbessert.

In Abwesenheit einiger Stammkräfte in der Offensive sprang am Samstag im Heimspiel von Bayer gegen Heidenheim Patrik Schick mit einem Dreierpack in die Bresche. Auch am Dienstag muss man den Tschechen auf dem Zettel haben.

Bei Bet365 bekommen wir für einen Treffer von Schick eine Quote von 2,00. Vor diesem Leverkusen gegen Red Bull Salzburg Tipp solltet ihr euch noch den aktuellen Bet365 Angebotscode sichern.

So seht ihr Leverkusen - Red Bull Salzburg im TV oder Stream:

26. November 2024, 21 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Pro Spieltag der Champions-League-Saison wird eine Partie nicht von DAZN übertragen. Das Duell zwischen Leverkusen und Red Bull Salzburg gehört aber nicht dazu. So brauchen Fans der beiden Lager ein Abo bei diesem Bezahlsender.

Der Anpfiff in der BayArena von Leverkusen erfolgt am Dienstag um 21 Uhr.

Leverkusen vs Red Bull Salzburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Kovar - Tapsoba, Tah, Hincapie - Xhaka - Tella, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo - Schick, Wirtz

Ersatzbank Leverkusen: Hradecky, Lomb (Tor), Onyeka, Stepanov, Arthur, Andrich, Frimpong

Startelf Red Bull Salzburg: Schlager - Dedic, Piatkowski, Baidoo, Terzic - Gourna-Douath, Bidstrup, Clark - Nene, Konate, Gloukh

Ersatzbank Red Bull Salzburg: Hamzic (Tor), Diambou, Yeo, Ratkov, Bajcetic, Guindo, Capaldo

Leverkusen-Coach Xabi Alonso gehen laut Leverkusen Red Bull Salzburg Prognose so langsam die Offensivkräfte aus.

Gegen Salzburg muss der Trainer im Spiel nach vorne auf Profis wie Boniface, Adli und Terrier verzichten. Zudem fehlen auch Mukiele und Belocian.

Unser Leverkusen - Red Bull Salzburg Tipp: Sieg Leverkusen HC -1

Die Gäste wollen am Dienstag natürlich an die gute Leistung aus dem Gastspiel in Rotterdam anknüpfen. Doch alle Faktoren sprechen für die Hausherren. Bayer leistet sich zwar immer wieder mal Tiefschlafphasen, kann sich mit viel Druck und Offensivdrang aber meistens aus diesen Situationen befreien.

Obwohl bei den Gastgebern einige Stammspieler fehlen, hat man bei der Qualität im Vergleich zur jungen Mannschaft aus Österreich (Schnitt von 22 Jahren und 223 Tagen in der CL) auch klar die Nase vorne. Zudem ist die Werkself vor allem international sehr heimstark und kann auch eine tolle Bilanz gegen österreichische Teams vorweisen. Da Leverkusen jedes seiner bisherigen drei Europapokal-Heimspiele gegen einen Verein aus Österreich mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen konnte, spielen wir auch dieses Mal eine Handicapwette.