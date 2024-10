Leverkusen - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten 01.11.

SPORT1 Betting 31.10.2024 • 11:00 Uhr Leverkusen - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Spitzenspiel?

Unser Leverkusen - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.11.2024 lautet: Durch eine löchrige Defensive hat Bayer in dieser Saison schon einige Punkte liegen gelassen. Im Wett Tipp heute gegen den offensivstarken VfB droht erneut ein enger Fight.

2023/24 haben Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart jeweils eine historische Saison gespielt und das Jahr auf den Plätzen 1 und 2 beendet. Am Freitag zum Auftakt des 9. Spieltages treffen die beiden Mannschaften in der BayArena in unserer Leverkusen VfB Stuttgart Prognose erneut aufeinander. In der laufenden Spielzeit tun sich beide Vereine aber um einiges schwerer. Die Werkself steht auf Rang 3 und hat schon fünf Zähler Rückstand auf Bayern und Leipzig. Die Schwaben finden sich aktuell sogar lediglich auf Rang 8 wieder.

Wir rechnen mit einem engen Spiel und entscheiden uns mit einer Quote von 1,57 bei Merkur Bets für den Leverkusen VfB Stuttgart Wett Tipp heute „Sieg VfB Stuttgart HC +2″.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs VfB Stuttgart auf „Sieg VfB Stuttgart HC +2″:

In den letzten 5 Aufeinandertreffen beider Teams gab es 4 Remis und einen Sieg mit einem Tor Vorsprung für Bayer.

Leverkusen hat in den ersten acht Ligaspielen schon 15 Gegentore kassiert.

Der VfB hat die drittbeste Offensive im Oberhaus.

Leverkusen vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Der amtierende Deutsche Meister tritt zu Hause an. Das dürfte der Hauptgrund sein, warum sich die Leverkusen VfB Stuttgart Wettquoten so deutlich auf die Seite der Hausherren schlagen.

Für einen Heimsieg bekommt ihr bei den besten Buchmachern maximal eine Quote von 1,58. Auf der Gegenseite sind die Schwaben mit Leverkusen VfB Stuttgart Quoten zwischen 4,75 und 5,28 die deutlichen Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs VfB Stuttgart Prognose: Kriegt Bayer die Schotten dicht?

Am Samstag lag Leverkusen in Bremen zweimal vorne, musste sich am Ende aber mit einem 2:2-Remis begnügen. Somit hat Bayer in dieser Saison schon neun Punkte nach einer Führung liegen gelassen. Auch hat der Deutsche Meister noch keine Ligapartie in dieser Spielzeit ohne Gegentreffer überstanden. Nach acht Spieltagen hat die Truppe von Coach Xabi Alonso schon 15 Gegentore auf dem Konto. In der vergangenen Meister-Saison kam man erst am 22. Spieltag auf so einen Wert.

So macht sich die Werkself durch eine mangelnde Konsequenz in der Defensivarbeit viele gute Leistungen in anderen Mannschaftsteilen selbst wieder zunichte. Der Trainer sprach 2023/24 schon einige Male davon, dass sein Team zu „soft“ verteidigen würde. Abstellen konnte Alonso diese Schwäche aber noch nicht. So gewann Leverkusen gerade mal drei der letzten sieben Pflichtspiele (4U), zuletzt im DFB-Pokal mit 3:0 gegen Zweitligist Elversberg. Dafür ist die Offensive mit 20 Treffern wieder ganz gut in Schuss. Nur die Bayern (29) haben mehr Tore geschossen.

Immer wieder gelingt es dem VfB auch in dieser Saison, seine Qualität abzurufen - vor allem in der Champions League, bei der unglücklichen 1:3-Niederlage bei Real Madrid oder beim 1:0-Sieg bei Juventus Turin. In der Bundesliga haben die Männer von Coach Sebastian Hoeneß allerdings noch ein paar Probleme mit der Konstanz. So standen die Schwaben am Samstag nach drei sieglosen Liga-Partien in Folge im Heimspiel gegen Kiel unter Druck.

Am Ende feierte der Vizemeister einen wenig glanzvollen aber verdienten 2:1-Sieg. Durch einen Platzverweis für Chabot machten es die Hausherren am Ende dabei nochmal unnötig spannend. 12 Punkte (3S, 3U, 2N) reichen aktuell nur für Platz 8. Der dritte Rang ist aber lediglich drei Zähler entfernt. Verlass ist auf Deniz Undav. Der Nationalspieler erzielte in 38 Partien für die Schwaben 23 Tore. Achtmal war das auch das wichtige 1:0. Danach ging der VfB auch immer als Sieger vom Platz.

Leverkusen - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:0 Elversberg (H), 2:2 Werder Bremen (A), 1:1 Stade Brest (A), 2:1 Eintracht Frankfurt (H), 2:2 Holstein Kiel (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:1 Kaiserslautern (H), 2:1 Holstein Kiel (H), 1:0 Juventus Turin (A), 0:4 Bayern München (A), 1:1 Ulm (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs VfB Stuttgart: 4:3 n.E. (H), 2:2 (H), 3:2 (H), 1:1 (A), 1:1 (A)

In diesem Kalenderjahr gab es diese Paarung schon dreimal. Im Februar setzte sich Leverkusen in einer hochklassigen und spannenden DFB-Pokal-Begegnung daheim knapp mit 3:2 durch.

Im April in der Liga konnte der VfB einen Punkt aus der BayArena entführen (2:2). Und im ersten Spiel der neuen Saison stand im Supercup zwischen dem Meister und dem Vizemeister nach 90 Minuten auch ein 2:2 auf der Anzeigetafel.

Im Elfmeterschießen sicherte sich die Werkself am Ende den Titel. Aktuell ist sie ein Angstgegner der Schwaben. Seit 13 Aufeinandertreffen sind die Brustringträger ohne Sieg gegen B04 (10U, 3N).

In den letzten drei Ligaspielen hat Bayer-Stürmer Victor Boniface immer getroffen. Auch am Freitag muss man den Angreifer auf dem Zettel haben. Für den Leverkusen VfB Stuttgart Tipp „Boniface trifft“ kriegen wir in der Bet-at-home App eine Quote von 1,90.

So seht ihr Leverkusen - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

01. November 2024, 20:30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung Stream: DAZN

Alle Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga in der Saison 2024/2025 laufen live und größtenteils exklusiv auf DAZN. Dazu gehört auch das Duell an Allerheiligen zwischen Bayer und dem VfB.

Anpfiff in der BayArena ist am Freitag um 20:30 Uhr.

Leverkusen vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo, Terrier, Wirtz - Boniface

Ersatzbank Leverkusen: Kovar (Tor), Lomb (Tor), Arthur, Mukiele, Hofmann, Palacios, Tella, Schick, Aleix Garcia

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Chase, Chabot, Mittelstädt - Stiller, Millot, Rieder, Leweling, Undav - Touré

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow (Tor), P. Stenzel, Keitel, Woltemade, Führich, Demirovic, Karazor, Rouault, Hendriks

Chabot fehlt den Schwaben nach seiner Gelb-Roten-Karte gegen Kiel. Zudem sind bei den Gästen, die wie der Gegner durch einen 2:1-Erfolg über Zweitligist Kaiserslautern die nächste Runde im DFB-Pokal erreichten, aktuell Zagadou und Diehl verletzt. Die Hausherren müssen längere Zeit ohne den verletzten Adli auskommen. Große Auswirkungen auf die Leverkusen VfB Stuttgart Prognose dürfte die Verletztensituation bei beiden Vereinen aber nicht haben.

Unser Leverkusen - VfB Stuttgart Tipp: „Sieg VfB Stuttgart HC +2″

Daheim gegen einen VfB, der sich in dieser Saison in der Liga noch etwas schwer tut, ist Leverkusen zu Recht der Favorit. Doch wir rechnen mit einer engeren Partie als die Wettquoten das implizieren.

Der Deutsche Meister hat in dieser Spielzeit vor allem mit seiner wackeligen Defensive Probleme. Zudem ging es zwischen den beiden Mannschaften in diesem Jahr immer sehr eng zu.