Leverkusen - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 17.8.2024

SPORT1 Betting 16.08.2024 • 09:00 Uhr Leverkusen - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFL Supercup Wette | Geht Bayers Erfolgslauf auch in der neuen Saison weiter?

Unser Leverkusen - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum DFL Supercup Spiel am 17.08.2024 lautet: In einem torreichen Match holt sich Bayer zu Hause den ersten Titel der Saison - so sieht es zumindest unser Wett Tipp heute vor.

Im Anschluss an die Erstrunden-Partien im DFB-Pokal an diesem Samstag kommt es zum ersten Highlight der neuen Saison, wenn sich Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen sowie Vize-Meister VfB Stuttgart im Duell um den Supercup gegenüberstehen. Beide Klubs gehörten in der vergangenen Spielzeit zu den positiven Überraschungen im deutschen Fußball. In dieser Saison wollen beide Klubs die Leistungen aus dem Vorjahr bestätigen und mit dem Gewinn des Supercups direkt ein Zeichen setzen.

Wir trauen Bayer den Sieg eher zu und entscheiden uns für den Leverkusen VfB Stuttgart Wett Tipp heute „Sieg Leverkusen & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,05 bei Betway.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs VfB Stuttgart auf „Sieg Leverkusen & Über 1,5 Tore“:

Das Spiel findet in der BayArena von Leverkusen statt.

Bayer ist seit 12 direkten Aufeinandertreffen ungeschlagen (8S, 4U).

Die letzten 10 direkten Duelle endeten allesamt mit mindestens 2 Toren im Spiel.

Leverkusen vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Die Leverkusen VfB Stuttgart Quoten sind in den letzten Tagen gestiegen - zumindest die für Wetten auf einen Heimsieg. Aktuell erhält man für einen Tipp auf einen Erfolg Bayers in der regulären Spielzeit Wettquoten um 1,85.

Für einen Sieg der Gäste werden aktuell Leverkusen VfB Stuttgart Wettquoten bis 4,00 ausgeschüttet. Die „Doppelte Chance X2″ bleibt quotentechnisch nur knapp unter der Marke von 2,00. Tore trauen die Buchmacher angesichts von Quoten von höchstens 1,56 für „Beide Teams treffen“ beiden Klubs zu.

Leverkusen vs VfB Stuttgart Prognose: Bayer nutzt den Heimvorteil

Eine Saison wie die vergangene wird für Bayer Leverkusen, aber auch für jeden anderen deutschen Klub, nur schwer zu wiederholen sein: Ungeschlagen Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und Europa League-Finalist. Die Werkself hat Maßstäbe gesetzt, die so schnell wohl nicht mehr erreicht werden.

Diese Erfolge sollen aber keine Eintagsfliegen sein und so will Bayer auch in dieser Saison um Titel kämpfen. Den ersten kann Leverkusen direkt am Samstag im eigenen Stadion holen. Der Kader blieb weitestgehend zusammen und wurde mit Spielern wie Martin Terrier, Aleix Garcia oder Jeanuël Belocian zudem weiter verstärkt.

Auf Seiten der Abgänge dürfte wohl bislang nur der Name Josip Stanisic schmerzen, der nach seiner Leihe zurück zum FCB gehen musste. Ob ihm Jonathan Tah an die Säbener Straße folgt, ist seit mittlerweile Wochen in der Schwebe. So oder so ist die Werkself für eine erneute erfolgreiche Saison gut aufgestellt.

Die Vorbereitung war allerdings alles andere als gut. Auf einen knappen 2:1-Erfolg gegen Rot-Weiß Essen folgten drei sieglose Testspiele (2U, 1N). Besonders die 1:4-Klatsche gegen Arsenal warf einige Fragen auf. Doch holt Bayer am Samstag den ersten Titel der neuen Saison, dann interessiert diese Niederlage auch niemanden mehr.

Leverkusen - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:1 Betis Sevilla (H), 1:4 Arsenal (A), 2:2 Lens (A), 2:1 Rot-Weiß Essen (A), 1:0 Kaiserslautern (N)

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 4:0 Bilbao (H), 5:2 Sanfrecce Hiroshima (A), 5:3 Kyoto Sanga (A), 3:0 Fortuna Sittard (N), 0:0 Luzern (N)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Stuttgart: 2:2 (H), 3:2 (H), 1:1 (A), 1:1 (A), 2:0 (H)

Die Vorbereitung des VfB Stuttgart sah hingegen deutlich anders aus. Die Schwaben haben fünf ihrer sechs Testspiele gewonnen (1U) und dabei insgesamt 25 Tore geschossen. In jedem der letzten vier Freundschaftsspiele traf der Vize-Meister mindestens dreifach, in den letzten drei dieser Partien sogar mindestens vierfach.

Entsprechend ist es sicherlich nicht abwegig, eine Leverkusen VfB Stuttgart Prognose dahingehend aufzustellen, dass der Supercup zwischen diesen beiden Kontrahenten torreich wird. Entsprechend würden wir auch Leverkusen VfB Stuttgart Wetten auf „Über 3,5 Tore" in den Ring werfen, für die es Quoten um 2,40 gibt.

Langweilig waren die letzten direkten Duelle zwischen diesen beiden Klubs jedenfalls selten. In den letzten zehn direkten Aufeinandertreffen gab es immer mindestens zwei Tore.

In der Regel zog der VfB dabei den Kürzeren. Genauer gesagt: Keinen der letzten zwölf Vergleiche mit Bayer konnten die Schwaben gewinnen (4U, 8N). In der vergangenen Saison endeten die beiden Bundesliga-Duelle remis und im DFB-Pokal warf Leverkusen die Stuttgarter in einem spannenden Match mit 3:2 aus dem Wettbewerb.

Unser Leverkusen - VfB Stuttgart Tipp: „Sieg Leverkusen & Über 1,5 Tore“

Anders als der Gegner musste Stuttgart mit unter anderem Hiroki Ito, Waldemar Anton oder Serhou Guirassy den Abgang einiger Leistungsträger verkraften. Umso eindrucksvoller war es, dass der VfB in der Vorbereitung, trotz des Weggangs seines besten Torschützen aus der Vorsaison (Guirassy 28 Tore), so viele Treffer erzielen konnte. Nun geht es aber zum deutschen Double-Sieger, der in der heimischen BayArena Heimvorteil genießt. Wir trauen den Gästen einen Treffer durchaus zu. Allerdings spricht neben dem Heimvorteil der direkte Vergleich und auch die Tatsache, dass Bayer seinen Erfolgskader aus der vergangenen Saison nahezu komplett halten konnte, für die Werkself.