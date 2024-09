Leverkusen - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten 22.09.2024

SPORT1 Betting 21.09.2024 • 06:00 Uhr Leverkusen - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Ist Wolfsburg in der BayArena chancenlos?

Unser Leverkusen - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.09.2024 lautet: Leverkusen verkörperte in der Vorsaison das stärkste Heimteam im deutschen Oberhaus und ist auch in unserem Wett Tipp heute gegen Wolfsburg zu favorisieren.

Bayer Leverkusen zeigte nach der 2:3-Heimpleite gegen RB Leipzig am vergangenen Bundesliga-Spieltag eine Reaktion und setzte sich mit 4:1 gegen TSG Hoffenheim durch. Unter der Woche gelang ein eindrucksvoller 4:0-Auswärtserfolg in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam. Der kommende Matchday bringt am Sonntag in der heimischen BayArena das Kräftemessen mit dem VfL Wolfsburg mit sich. Mit nur einem Saisonsieg dürften es die Niedersachsen in unserer Leverkusen Wolfsburg Prognose schwer haben.

Die Gastgeber sind das klar bessere Team und verfügen über spürbar mehr individuelle Qualität in den eigenen Reihen. Wir spielen unseren Leverkusen Wolfsburg Wett Tipp heute auf „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,67 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Wolfsburg auf „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“:

Leverkusen verlor nur eines der letzten 19 BL-Heimspiele (14S, 4U).

Der VfL hat unabhängig vom Austragungsort keines der letzten 5 Kräftemessen mit der Werkself gewonnen (2U, 3N).

Der deutsche Meister absolvierte alle 3 Liga-Duelle mit mehr als 4,5 Toren.

Leverkusen vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Sofern der Blick sich zum klassischen Drei-Weg-Markt richtet, wird recht schnell deutlich, dass Leverkusen als heißer Kandidat auf den Sieg gesetzt ist. Eine Tatsache, die anhand von durchschnittlichen Leverkusen Wolfsburg Quoten von 1,30 untermauert wird. Der Wolfsburg-Sieg würde mit einer hohen Quote von 9,25 belohnt werden.

Beide Teams konnten defensiv nicht überzeugen. Die Abwehrprobleme sind auch den Bookies aus unserem Sportwetten Bonus Vergleich nicht entgangen. Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ zeichnet sich eine klare Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Die Leverkusen Wolfsburg Wettquoten diesbezüglich bewegen sich um 1,45. Darüber hinaus sind Tore auf beiden Seiten keineswegs ausgeschlossen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Wolfsburg Prognose: Stellt die Werkself ihre defensive Anfälligkeit ab?

Leverkusen dominierte das Geschehen im deutschen Oberhaus im Vorjahr nach Belieben und stellte mit einem Vorsprung von 17 Zählern die erste Meisterschaft in der Vereinsgeschichte sicher. An diese Leistung konnte jedoch in der aktuellen Saison nicht angeknüpft werden. Vor allem defensiv legten die Nordrhein-Westfalen große Probleme an den Tag und mussten in drei Liga-Duellen sechs Gegentore hinnehmen. Die Offensive ist nach wie vor brandgefährlich und blickt auf neun Treffer.

Zwei der drei Bundesliga-Begegnungen waren von Erfolg gekrönt. Neben dem 3:2 gegen Gladbach resultierte zuletzt ein 4:1-Kantersieg gegen Hoffenheim. Die bisher einzige Niederlage kam nach einem 2:3 gegen RB Leipzig zum Vorschein.

Da alle drei Begegnungen sehr torreich gestaltet wurden, gehen wir auch in unserer Leverkusen Wolfsburg Prognose von einem offensiv geführten Match aus. Florian Wirtz ist mit drei Bundesliga-Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen und verpasste lediglich gegen Leipzig einen eigenen Treffer.

Bereits in der letzten Saison fungierte Leverkusen als stärkstes Heimteam der Liga und bestritt alle 17 Ansetzungen ohne Niederlage. 14 Siege und drei Remis untermauern die starke Verfassung der Elf auf heimischem Boden.

Leverkusen - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 4:0 Feyenoord (A), 4:1 TSG Hoffenheim (A), 2:3 RB Leipzig (H), 1:0 Carl Zeiss Jena (A), 3:2 Gladbach (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:2 Eintracht Frankfurt (H), 2:0 Holstein Kiel (A), 2:3 Bayern München (H), 1:0 TuS Koblenz (A), 1:3 Mainz (H).

Letzte Spiele Leverkusen vs. Wolfsburg: 2:0 (H), 2:1 (A), 0:0 (A), 2:2 (H), 2:0 (A).

Für den VfL Wolfsburg reichte es in der vergangenen Spielzeit nur für Platz 12. Der Vorsprung auf die Abstiegszone betrug lediglich vier Punkte. Trotzdem wurde Ralph Hasenhüttl als Trainer behalten. Ein Umstand, der sich im bisherigen Saisonverlauf nur bedingt auszahlte.

Zum Auftakt gaben sich die Wölfe gegen den deutschen Rekordmeister vor heimischer Kulisse kämpferisch, hatten aber nach 90 Minuten das Nachsehen (2:3). Als einziger Lichtblick ist der 2:0-Erfolg am zweiten Matchday bei Aufsteiger Holstein Kiel zu betrachten. Zuletzt gab es trotz 60 Prozent Ballbesitz eine knappe 1:2-Niederlage im eigenen Stadion gegen Frankfurt. Das letzte Duell offenbarte, dass es den Wölfen einfach nicht gelingt, ihre Feldvorteile in Torchancen umzumünzen. Nur eine Großchance sprang nämlich gegen Frankfurt heraus.

Vor allem defensiv stehen die Niedersachsen auf wackeligen Beinen und mussten sich an den drei Spieltagen fünf Gegentore ankreiden lassen. Die Offensive brachte dieselbe Anzahl an Treffern zustande. Zwei der fünf Saisontore wurden in der Fremde erzielt. Zudem endeten zwei der drei Spieltage im deutschen Oberhaus mit drei oder mehr Toren.

Wer seinen Leverkusen Wolfsburg Tipp auf mobilem Weg spielen möchte, kann die browserbasierte Sunmaker App nutzen. Genauere Informationen zur App, dem Neukundenbonus sowie den Wettquoten und vielem mehr sind unserer ausführlichen Sunmaker Bewertung zu entnehmen.

So seht ihr Leverkusen - Wolfsburg im TV oder Stream:

22. September 2024, 15:30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Sonntagsspiele der Bundesliga werden wie üblich bei DAZN zu sehen sein. Das Bundesliga-Duell wird um 15:30 Uhr in der BayArena ausgetragen.

Die Vorberichte dürften jedoch bereits etwas früher gestartet werden. Da die Begegnung leider nicht im Free-TV übertragen wird, führt kein Weg an einem kostenpflichtigen Abo bei DAZN vorbei.

Leverkusen vs Wolfsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Tella, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo, Terrier, Wirtz - Boniface

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Arthur, Frimpong, Belocian, Mukiele, Garcia, Hofmann, Adli, Schick

Startelf Wolfsburg: Grabara - Fischer, Bornauw, Zesiger, Kaminski - Arnold, Özcan, R. Baku, Svanberg, Tiago Tomas - Wimmer

Ersatzbank Wolfsburg: M. Müller, Koulierakis, Vavro, Vranckx, B. Dardai, Gerhardt, Behrens, Amoura, Wind

Leverkusen zeichnet sich mit 627 Millionen Euro durch den besseren Kader aus und verfügt auf allen Positionen über wesentlich mehr Qualität. Vor allem die Offensive ist mit Florian Wirtz und Victor Boniface erstklassig besetzt und dürfte die von Hasenhüttl präferierte Viererkette in unserem Leverkusen Wolfsburg Tipp zur Verzweiflung bringen.

Die Gäste aus Niedersachsen haben zudem den einen oder anderen Ausfall zu beklagen. Verletzungsbedingt fehlen unter anderem Rogerio, Kevin Paredes und Lovro Majer. Vor allem der Ausfall von Majer ist als bitter zu betrachten, da er mit zwei Toren als bester Angreifer in den eigenen Reihen fungiert.

Unser Leverkusen - Wolfsburg Tipp: Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore

Leverkusen zeigte sich in der Liga noch nicht ganz auf der Höhe und steht vor allem defensiv bei weitem nicht sicher. Trotzdem wird die Werkself nichts unversucht lassen, auch auf heimischem Boden drei Punkte mitzunehmen. Wir rechnen mit einem engen Match, in dem wir aufgrund der größeren Qualität den Hausherren aus Nordrhein-Westfalen Vorteile einräumen. Die defensiven Unsicherheiten beider Bundesligisten dürften darüber hinaus zu drei oder mehr Toren führen.