Lille - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 01.09.2024

SPORT1 Betting 31.08.2024 • 11:00 Uhr Lille - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Wer lässt die ersten Punkte liegen?

Unser Lille - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 01.09.2024 lautet: Beide Klubs starteten mit zwei Siegen in die neue Ligue-1-Saison. Im Wett Tipp heute sehen wir Vorteile bei den Gästen, die aber nicht mit einer Weißen Weste vom Feld gehen dürften.

Es ist das Top-Spiel der Ligue 1, das am späten Sonntagabend den 3. Spieltag beendet. In unserer Lille PSG Prognose empfängt nämlich der aktuelle Zweite der Tabelle den Spitzenreiter. Beide Teams konnten aus den ersten beiden Liga-Spielen das Maximum von sechs Punkten holen. Während der OSC dabei vor allem mit einer kompakten Defensive glänzte, zündeten die Pariser gleich in beiden Partien ein Feuerwerk ab.

Wir sehen die Gäste im Vorteil, würden uns aber dennoch absichern und letztlich für den Lille PSG Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,00 bei Sunmaker entscheiden.

Darum tippen wir bei Lille vs PSG auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

PSG startete mit 2 Siegen und 10:1 Toren in die neue Ligue-1-Saison.

In den letzten 6 direkten Duellen gab es Tore auf beiden Seiten.

Die Pariser haben keines der letzten 6 Aufeinandertreffen verloren (5S, 1U).

Lille vs PSG Quoten Analyse:

Es gibt wohl kein nationales Pflichtspiel, in welches die Pariser nicht als Favoriten gehen. So ist es auch hier. Die Lille PSG Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg des Meisters bewegen sich um 1,90 herum. Wer auf einen Heimsieg des OSC setzt, der kann aktuell mit Quoten bis 4,00 rechnen.

Interessant sind die Lille PSG Wettquoten für den Tipp „Doppelte Chance 1X“. Sie kreisen nämlich um einen Wert von 1,85 herum und sind damit in etwa so hoch wie die Pariser Siegquoten. Egal, wie ihr euch letztlich entscheidet: Bei Sunmaker könnt ihr euren Tipp auch ganz bequem über die Sunmaker App platzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lille vs PSG Prognose: Schwierige Auswärtsfahrt für den Meister

Der OSC Lille kann mit der noch jungen Saison vollends zufrieden sein. In der Ligue 1 gab es bisher zwei 2:0-Siege und auch international gab es bereits große Erfolge. Denn unter der Woche erreichte der LOSC die Champions League und darf sich nun mit den besten Klubs aus Europa messen.

Zwar gab es im Playoff-Rückspiel eine 1:2-Pleite bei Slavia Prag, diese reichte aber nach dem 2:0-Heimsieg im Hinspiel für die Königsklasse. Schon in der dritten Runde war es gegen Fenerbahce eine enge Kiste. Nachdem das Hinspiel zu Hause mit 2:1 gewonnen wurde, gab es in der Türkei ein 1:1 nach Verlängerung, in der Lille das entscheidende Tor in der 118. Minute erzielte.

Zu Hause gab es in dieser Spielzeit also schon drei Pflichtspiel-Siege. Saisonübergreifend haben die Doggen nur eines der letzten 22 Pflichtspiele im heimischen Stadion verloren (16S, 5U). Insofern gibt es auch durchaus Gründe für einen Lille PSG Tipp in Richtung der Gastgeber.

Diese haben allerdings keines der letzten sechs direkten Duelle mit den Parisern gewonnen und fünf davon verloren (1U). Immerhin konnte der LOSC in jedem der letzten acht Aufeinandertreffen mit dem Abonnement-Meister treffen. Das untermauert unsere Lille PSG Prognose, die unter anderem auch auf ein Tor des Gastgebers abzielt.

Lille - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Lille: 1:2 Slavia Prag (A), 2:0 Angers (H), 2:0 Slavia Prag (H), 2:0 Stade Reims (A), 0:1, 1:1 n.V. Fenerbahce (A)

Letzte 5 Spiele PSG: 6:0 Montpellier (H), 4:1 Le Havre (A), 1:1 RB Leipzig (A), 2:2 Sturm Graz (N), 2:1 Lyon (N)

Letzte 5 Spiele Lille vs PSG: 1:3 (A), 1:1 (H), 3:4 (A), 1:7 (H), 1:5 (H)

Das letzte Heim-Duell mit PSG in der Vorsaison endete mit einem 1:1. Die beiden Aufeinandertreffen im Stade Pierre-Mauroy davor gingen mit 5:1 und 7:1 an die Pariser. Dass sie Tore schießen können, ist bekannt und das haben sie auch bereits wieder in dieser Saison demonstriert.

Nach einem 4:1 zum Auftakt bei Le Havre gab es am vergangenen Wochenende einen 6:0-Heimerfolg über Montpellier. Saisonübergreifend war das für den Hauptstadtklub der fünfte Pflichtspiel-Sieg in Folge. Bei all diesen Triumphen schoss Paris mindestens zwei Tore.

Für den Lille PSG Tipp auf mindestens zwei Tore der Gäste gibt es zum Beispiel bei Winamax eine Quote von derzeit 1,76, die man auf jeden Fall ins Auge fassen sollte. Falls ihr diesen Buchmacher noch nicht kennt, führt euch gerne unsere Winamax Bewertung zu Gemüte, in der wir diesen Bookie intensiv getestet haben.

Lille war in der Vorsaison mit einer 11-4-2-Bilanz bei 34:14 Toren das beste Heimteam der Ligue 1. PSG auf der anderen Seite blieb auswärts gänzlich ungeschlagen und war mit 13 Siegen sowie vier Remis bei 39:11 Toren das beste Auswärtsteam der Liga.

So seht ihr Lille - PSG im TV oder Stream:

01. September 2024, 20:45 Uhr, Stade Pierre-Mauroy, Lille

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wer die Lille PSG Prognose überprüfen will, der braucht hierfür ein Abo von DAZN. Der Anbieter zeigt diese Partie im TV und Stream. Ausgewählte Spiele der Ligue 1 zeigt DAZN im Rahmen einer Kampagne auch kostenlos.

Das Top-Spiel des Zweiten gegen den Ersten gehört an diesem Wochenende nicht dazu. Stattdessen wird die Begegnung zwischen Reims und Stade Rennes für alle kostenlos übertragen.

Lille vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lille: Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro; Meunier, Andre, Haraldsson, Gudmundsson; E. Mbappe, Sahraoui; David

Ersatzbank Lille: Mannone, Bayo, Burlet, Ilic, Santos, Bouaddi, Cabella, Mukau, Toure

Startelf PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Neves, Vitinha; Dembele, Asensio, Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov, Beraldo, Kolo Muani, Mayulu, Ruiz, Doue, Lee Kang-In, Mbaye, Zague

Der Name, der über diesem Spiel steht, ist sicherlich jener von Mbappe. Die Rede ist allerdings nicht von Real-Neuzugang und Ex-PSG-Star Kylian, sondern von dessen Bruder Ethan. Dieser wechselte im Sommer von PSG zu Lille und brennt darauf, gegen seinen alten Verein zu treffen. Seinen Bruder würde es wahrscheinlich freuen.

Ex-Eintracht-Stürmer Kolo Muani wird dagegen wohl wieder nur auf der Bank beginnen. Dagegen hat Bradley Barcola nach drei Treffern an den ersten beiden Spieltagen seinen Platz in der Startelf sicher.

Unser Lille - PSG Tipp: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“

In der Vorsaison konnte Lille mit einem Treffer tief in der Nachspielzeit eine Heimniederlage gegen PSG abwenden. Der OSC war in der vergangenen Saison das beste Heimteam und daher wären wir mit einem Tipp auf die Pariser sehr vorsichtig. Dass der Meister verliert, können wir uns nach den ersten beiden Auftritten in dieser Saison allerdings nicht vorstellen. Ohne Gegentreffer wird es für Paris aber wohl nicht gehen. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Doggen in acht direkten Duellen in Folge mindestens einmal treffen konnten.