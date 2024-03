Liverpool - Brighton Tipp, Prognose & Quoten | 31.03.2024

Wenn Brighton in dieser Spielzeit verliert, dann ist der Fall in keiner Ecke der englischen Pubs zu überhören. Die Seagulls rannten in fünf ihrer acht Liga-Niederlagen erfolglos einem Rückstand von mindestens zwei Toren hinterher. Passt die Mannschaft von Roberto de Zerbi nicht auf, droht erneut ein solcher Vorfall. Liverpool nimmt in diesem Jahr an einem der spannendsten Meisterschaftskämpfe überhaupt teil. Während sich Manchester City und Arsenal im direkten Duell die Punkte klauen, erwarten wir in unserem Wett Tipp heute einen „Sieg Liverpool (HC -1)“. Für die passende Quote von 1,85 greifen wir auf den Buchmacher Happybet zurück.