Liverpool - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 20.10.2024

Erfolgreicher hätte Arne Slot seine Amtszeit bei den Reds kaum beginnen können. Neun der ersten zehn Pflichtspiele gewann der FC Liverpool in dieser Saison. Ein ganz wichtiger Schritt war die Stabilisierung der Verteidigung, die in unserer Liverpool Chelsea Prognose von großer Bedeutung sein wird.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Chelsea auf „Unter 3,5 Tore“:

Liverpool vs Chelsea Quoten Analyse:

Liverpool vs Chelsea Prognose: Der heilige Sechzehner

Liverpool - Chelsea Statistik & Bilanz:

Jetzt offenbart sich in der Liverpool Chelsea Prognose der spannende Teil hinter dieser Paarung. Chelsea hat als einziges Team eine niedrigere Rate an gegnerischen Abschlüssen im Sechzehner zugelassen (54,6 Prozent).

So seht ihr Liverpool - Chelsea im TV oder Stream:

Liverpool vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Es gibt kaum Statistiken, die eine Verschlechterung der beiden Defensivreihen andeuten. Liverpool und Chelsea zwingen ihre Konkurrenten konsequent in schlechte Abschlusspositionen, was sich jeweils durch 0,08 erwartbare Gegentore pro Schuss belegen lässt (geteilter 2. Rang).

Tendenziell darf der Tabellenführer in der Liverpool vs. Chelsea Prognose als Favorit angesehen werden, doch fünf Unentschieden in den letzten sechs Premier-League-Duellen rücken eher ein Remis in den Fokus einer Drei-Weg-Wette.