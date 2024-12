Liverpool - Fulham Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2024

Als Tabellenführer sind die Reds in unserer Liverpool Fulham Prognose natürlich der klare Favorit, wenngleich die Cottagers ihre letzten drei Liga-Spiele ungeschlagen hinter sich gebracht haben und ganz nebenbei am letzten Spieltag gegen Arsenal gepunktet haben (1:1).

Darum tippen wir bei Liverpool vs Fulham auf “Liverpool Unter 2,5 Tore”:

Liverpool vs Fulham Quoten Analyse:

Zu Gast sind die Cottagers, die Manchester City (2:3) und Arsenal (1:1) bereits das Leben schwer gemacht haben und großartige Gegenwehr leisteten. Wer auf den großen Außenseiter in diesem Duell setzen will, kann mit Liverpool Fulham Wettquoten bis zu 9,00 rechnen.

Liverpool vs Fulham Prognose: Passende Kniffe für die Top-Teams

Auf dem Papier schickt Marco Silva seine Mannschaft in einem 4-2-3-1-System auf den Rasen, das gegen die stärkeren Teams der Premier League nicht selten zu einem 5-4-1 umfunktioniert wird. So wurden Manchester City (2:3) und Arsenal (1:1) bereits große Herausforderungen gestellt.

Die größte im Jahr 2024 steht Fulham allerdings noch bevor. Zu Gast an der Anfield Road treten die Cottagers gegen das derzeit beste Team der englischen Spitzenliga an. Schon ein Punktgewinn wäre für die Gäste ein toller Erfolg.

Liverpool - Fulham Statistik & Bilanz:

Als Grundlage muss ein weiteres Mal die in den meisten Fällen fantastische Abwehrarbeit herhalten. Fulham erlaubte in 15 Liga-Spielen nur 18,3 erwartbare Gegentore - ein Top-5-Wert im englischen Oberhaus.

Die stärkste erwartbare Defensive steht in dieser Liverpool gegen Fulham Prognose auf der anderen Seite. Liverpool nahm bislang nicht mehr als 13,7 erwartbare Gegentore auf und verhinderte in sieben von 15 Partien ein Gegentor.