Liverpool - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 05.01.2025

Liverpool - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Rutschen die Red Devils noch tiefer in den Tabellenkeller?

Unser Liverpool - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 05.01.2025 lautet: Die Red Devils sind im unteren Mittelfeld der Tabelle angekommen (14.) und haben im Wett Tipp heute gegen den Tabellenführer nicht viel zu melden.

Seit Jahren driften die Entwicklungen dieser beiden Vereine auseinander. Mit unserer Liverpool Manchester United Prognose schlagen wir genau in diese Kerbe und gehen von einem Klassenunterschied aus. Rein tabellarisch betrachtet ist das definitiv der Fall - Liverpool (45) hat mehr als doppelt so viele Punkte wie Manchester United (22) gesammelt.

Beispielhaft für das Hinterherlaufen der Gäste war der letzte Monat. Ruben Amorim und seine Mannschaft verloren fünf ihrer sieben Ligaspiele und blieben in vier Paarungen torlos. Im Liverpool Manchester United Wett Tipp heute nutzen wir diese Schwächephase aus und spielen bei Merkur Bets eine Quote von 1,75 für “Sieg Liverpool (HC -1)”.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Manchester United auf “Sieg Liverpool (HC -1)”:

Liverpool vs Manchester United Quoten Analyse:

Die Zeiten, in denen Manchester United die Premier League dominiert hat, gehören längst der Vergangenheit an. Aktuell haben die Red Devils sogar nur sieben Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Das führt bei den Liverpool Manchester United Wettquoten teilweise zu zweistelligen Siegquoten für die Gäste.

Liverpool vs Manchester United Prognose: Verlust der Relevanz

Immer noch ist Manchester United mit 20 gewonnenen Meisterschaften der englische Rekordmeister. Relevant für den Titelkampf sind die Gäste jedoch seit Jahren nicht mehr, weshalb unser Liverpool vs. Manchester United Tipp auch keine echte Überraschung sein dürfte.

Manchester United verlor im Dezember fünf von sieben Ligaspielen und beendete das Kalenderjahr 2024 mit drei Niederlagen in Folge. Sowohl gegen Bournemouth (0:3) als auch gegen Wolverhampton (0:2) und Newcastle (0:2) erzielte der englische Rekordmeister keinen einzigen Treffer.

Liverpool dagegen sprühte im letzten Drittel nur so vor Spielfreude und erzielte während der letzten drei Ligaspiele insgesamt 14 Treffer. Erst wurde Tottenham in einem echten Highlight-Vergleich bezwungen (6:3), dann wurden Leicester (3:1) und West Ham (5:0) souverän geschlagen.

Liverpool - Manchester United Statistik & Bilanz:

Ruben Amorim wurde extra von Sporting Lissabon losgeeist, konnte aber noch keinen Wandel einleiten. Seit seiner Verpflichtung wurden nur bei Chelsea (31) mehr Wechsel in der Startelf vorgenommen als bei den Red Devils (28) - gefunden hat der Portugiese seine bevorzugte Startelf aber noch nicht.

Nach zuletzt drei Ligaspielen ohne eigenen Torerfolg steht besonders die Offensivabteilung der Gäste unter Beobachtung. Ein viertes Ligaspiel in Serie ohne Treffer der Red Devils ist jedoch eigentlich schon vorprogrammiert.

Manchester United erzielte in den acht vorangegangenen Premier-League-Auswärtsspielen an der Anfield Road nur einen einzigen Treffer und verpasste in den letzten fünf Gastauftritten bei den Reds jeweils einen Torerfolg.