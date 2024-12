Magdeburg - Paderborn Tipp, Prognose, Quoten | 14.12.2024

SPORT1 Betting 12.12.2024 • 23:00 Uhr Magdeburg - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie hat der SCP die Pleite gegen Schalke verkraftet?

Unser Magdeburg - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.12.2024 lautet: Der FCM will am Samstag endlich seine Heim-Misere beenden. Doch im Wett Tipp heute gegen den Tabellenführer ist wieder nicht mehr als ein Remis drin.

Paderborn musste in den vergangenen Jahren immer wieder namhafte Trainer und Spieler ziehen lassen. Doch immer wieder erfindet sich der Verein neu und spielt in der 2. Bundesliga oben mit - so auch in dieser Saison. Seit vier Spieltagen steht der SCP auf einem direkten Aufstiegsplatz, seit zwei Runden sogar auf dem ersten Rang.

Diesen Platz wollen die Männer von Coach Lukas Kwasniok am Samstag zu Gast beim FCM verteidigen. Die Quoten der Magdeburg Paderborn Prognose sehen die Ostwestfalen auch knapp vorne.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,69 bei Merkur Bets den Magdeburg Paderborn Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Paderborn auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Magdeburg ist seit 12 Heimspielen ohne Sieg

Der FCM konnte im Unterhaus noch nicht gegen den SCP gewinnen

Paderborn hat nur eines der letzten 8 BL2-Auswärtsspiele verloren

Magdeburg vs Paderborn Quoten Analyse:

Trotz der Pleite vom vergangenen Spieltag bleibt der SCP auf der Pole Position. Das Polster auf den FCM auf Rang 8 beträgt aber gerade mal drei Zähler. Die Magdeburg vs Paderborn Quoten gehen von einem engen Duell auf Augenhöhe aus.

Die Gäste sind mit Siegquoten im Schnitt von 2,38 leicht favorisiert. Für einen Erfolg der Hausherren bekommt ihr aber auch nur Magdeburg gegen Paderborn Wettquoten im Schnitt von 2,80. Wenn ihr euch bei dieser Partie etwas schwer tut, könnt ihr euren Tipp auch mit einer Gratiswette absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Paderborn Prognose: Kann der FCM auch daheim gewinnen?

Am vergangenen Spieltag gewann Magdeburg mit 2:1 bei Aufsteiger Preußen Münster und untermauerte damit seine Auswärtsstärke. Mit 19 Punkten aus acht Gastspielen dieser Saison ist der FCM das beste Team im Unterhaus auf des Gegners Platz. Mit 24 Zählern nach 15 Spielen spielt der Verein zudem seine zum Vergleichszeitpunkt beste Saison in der 2. Bundesliga. Wenn die Mannschaft von Coach Christian Titz nicht daheim so große Probleme hätte, würde man noch besser dastehen als auf Rang 8.

Denn seit Ende Februar (3:0 gegen Schalke) und seit zwölf Heimspielen (8U, 4N) warten die Bördestädter auf einen Sieg. Mit einem Torverhältnis von 7:12 und gerade mal fünf Punkten aus sieben Spielen ist Magdeburg 2024/25 das schwächste Heimteam der Liga. In der Offensive kann die Mannschaft die drittbeste „Shooting Accuracy“ vorweisen. Das heißt, 51,8 Prozent der Schüsse kommen aufs gegnerische Tor. Allerdings konnte der FCM in der 2. Liga lediglich eines seiner bisherigen fünf Spiele gegen einen Tabellenführer (1U, 3N) für sich entscheiden und will dies im Magdeburg Paderborn Tipp endlich schaffen.

Der SC Paderborn ging als Tabellenführer und mit fünf ungeschlagenen Zweitliga-Spielen in Serie ins Heimspiel gegen Schalke. Doch gegen S04 lieferten die Ostwestfalen ihre bislang schlechteste Saisonleistung ab. In der Offensive fehlten Spieler wie Sven Michel und Adriano Grimaldi. So kamen die Hausherren am Ende auf gerade mal fünf Torschüsse. Zusätzlich wackelte auch die Abwehr immer wieder bedenklich. Am Ende stand eine 2:4-Heimpleite auf der Anzeigetafel.

In den ersten sechs Heimpartien dieser Saison hatten die Paderborner nur vier Gegentore kassiert und mit vier Siegen und zwei Remis 14 Punkte geholt. Trotzdem konnte der SCP die Tabellenführung verteidigen. Das Polster ist nun aber zusammengeschmolzen. Die Männer von Coach Lukas Kwasniok verloren lediglich eines ihrer ersten acht Auswärtsspiele in dieser Zweitliga-Saison (3S, 4U). Die Mannschaft kommt zudem auf den niedrigsten xGA-Wert der Liga (15,7) und die drittbeste Shot Conversion (18,8 Prozent).

Magdeburg - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:1 Preußen Münster (A), 1:3 Hertha BSC (H), 1:0 Jahn Regensburg (A), 2:2 Hannover (A), 0:0 Ulm (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:4 Schalke (H), 3:1 Elversberg (A), 3:2 Nürnberg (H), 1:1 Düsseldorf (A), 0:0 Braunschweig (H)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs Paderborn: 0:0 (A), 1:1 (H), 0:0 (H), 0:1 (A), 1:1 (H)

Magdeburg führt die Gesamtbilanz gegen Paderborn eigentlich mit vier Siegen zu gerade mal einer Niederlage an. Die Erfolge stammen aber alle aus der Regionalliga und der 3. Liga.

Im Unterhaus wartet der FCM in der Magdeburg Paderborn Prognose nach sechs Vergleichen noch auf einen Sieg gegen den SCP (5U, 1N). Insgesamt sind die Ostwestfalen seit sieben Partien gegen die Bördestädter ungeschlagen (1S, 6U).

Sechs der letzten sieben Pflichtspiele zwischen beiden Vereinen endeten unentschieden. Der aktuelle Tabellenführer hat 20 von 27 Treffern im zweiten Durchgang erzielt. Kein Team kommt nach dem Seitenwechsel prozentuell auf einen höheren Wert.

Zudem mussten die Männer von der Pader 13 von 21 Gegentoren in Halbzeit zwei hinnehmen. Setzt sich diese Serie fort, bekommen wir in der Interwetten App für den Magdeburg vs. Paderborn Tipp “Mehr Tore in 2. Halbzeit” eine Quote von 2,10.

So seht ihr Magdeburg - Paderborn im TV oder Stream:

14. Dezember 2024, 13 Uhr, Avnet Arena, Magdeburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Fans der 2. Bundesliga kommen um ein Abo bei Sky nicht herum. Denn der Bezahlsender hat sich bis 2029 exklusiv die Rechte fürs deutsche Fußball-Unterhaus gesichert und zeigt somit am Samstag auch das Duell zwischen Magdeburg und Paderborn.

Los geht es in der Avnet Arena von Magdeburg um 13 Uhr.

Magdeburg vs Paderborn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber - Hercher, El Hankouri, Gnaka, Loric - Burcu, Kaars, Atik

Ersatzbank Magdeburg: Kampa (Tor), Tob. Müller, El-Zein, Amaechi, Teixeira, Krempicki, Michel, Nollenberger, Nadjombe

Startelf Paderborn: Schubert - Curda, Götze, Brackelmann - Obermair, Castaneda, Engelns, Zehnter - Kostons, Ansah, Bilbija

Ersatzbank Paderborn: Boevink (Tor), M. Hoffmeier, L. Herrmann, D. Kinsombi, Engelns, Platte, Bravo Sanchez, Scheller, Baur

Die Hausherren müssen auf die verletzten Bockhorn, Musonda und Kuhinja verzichten.

Bei den Gästen fehlen laut Magdeburg Paderborn Prognose Musliu, Hansen, Klaas, Grimaldi und Michel.

Unser Magdeburg - Paderborn Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Wir sehen die Gäste leicht vorne. Das hat einerseits mit dem direkten Vergleich im Unterhaus und mit der Heimschwäche des FCM zu tun.

Zudem wird der SCP eine Reaktion auf die schwache Leistung gegen Schalke zeigen wollen. So trauen wir dem Tabellenführer in einem Spiel, in dem auch ein paar Tore fallen, auf jeden Fall mindestens ein Remis zu.