Manchester City - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten 22.09.24

Manchester City - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wer gewinnt das Spitzenspiel?

Unser Manchester City Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 22.09.2024 lautet: Im heimischen Etihad Stadium sind die Skyblues immer für einen Sieg gut. Im Wett Tipp heute gegen die Gunners rechnen wir aber mit einem engen und torarmen Spiel.

In den vergangenen Jahren lieferten sich Manchester City und Arsenal in der Premier League packende Duelle um die Meisterschaft. Doch sowohl zum Abschluss der Saison 2022/23 als auch nach dem 38. Spieltag des Jahres 2023/24 hatten die Skyblues das bessere Ende auf ihrer Seite. Nach gerade mal vier Spieltagen der neuen Spielzeit belegen beide Klubs wieder die ersten beiden Plätze in der Premier-League-Tabelle. Die Gunners gehen mit zwei Punkten Rückstand ins Top-Spiel beim Spitzenreiter.

Laut Wettquoten spricht bei der Manchester City Arsenal Prognose aber trotzdem viel für die Hausherren, obwohl sie unter der Woche nur 0:0 gegen Inter Mailand in der Champions League spielten. Auch Arsenal kam auswärts bei Atalanta Bergamo nicht über ein torloses Remis hinaus.

Wir sind etwas vorsichtiger und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Merkur Bets den Manchester City Arsenal Wett Tipp heute „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Arsenal auf „Unter 2,5 Tore“:

Arsenal hat 2024/25 bisher die beste Abwehr der Premier League

In den 3 Duellen in der Vorsaison fiel im Schnitt genau ein Treffer

In den vergangenen 13 PL-Heimspielen haben die Skyblues nie mehr als einen Gegentreffer kassiert

Manchester City vs Arsenal Quoten Analyse:

Im heimischen Etihad Stadium gehen die Skyblues fast immer als klare Favoriten ins Rennen. Dieses Mal klettern die Manchester City vs. Arsenal Quoten für einen Heimsieg aber immerhin auf einen Höchstwert von 1,83.

Auf der anderen Seite dürfen sich die Fans der Gunners freuen: Denn für einen Dreier ihrer Lieblinge gibt es bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz hohe Manchester City Arsenal Wettquoten um 4,45.

Manchester City vs Arsenal Prognose: Sind die Skyblues im Etihad schlagbar?

Bei Manchester City scheint alles beim Alten zu sein. Der englische Serienmeister führt die Tabelle der Premier League nach vier Spieltagen mit zwölf Punkten an. Seit 27 Liga-Partien ist die Mannschaft von Pep Guardiola ungeschlagen. Daheim setzte es sogar letztmals im November 2022 eine Heimpleite. So ist man vor den eigenen Fans schon 32 Premier-League-Spiele ohne Niederlage. Auch Brentford konnte daran am Wochenende nichts ändern. Dabei gingen die Bees schon nach 22 Sekunden in Führung. Das war das schnellste Tor, das ein amtierender Meister in der Geschichte der Premier League kassiert hatte.

Doch mit einem Doppelpack drehte Erling Haaland das Spiel noch vor dem Halbzeitpfiff. In vier Liga-Partien dieser Saison kommt der Norweger schon auf unglaubliche neun Treffer. Schaut man auf seine 20 Torschüsse in dieser Spielzeit, landet aktuell fast jeder zweite Versuch von Haaland im gegnerischen Kasten. Zudem konnte Coach Pep Guardiola im zweiten Durchgang mit Rodri einen weiteren X-Faktor einwechseln. Der Spanier, der zuletzt verletzt aussetzen musste, sorgte für die Kontrolle, die City in der Anfangsphase schmerzlich vermisst hatte. Unter der Woche gab es jedoch nur ein überraschendes 0:0 gegen Inter Mailand.

Arsenal-Coach Mikel Arteta hatte im Nord-London-Derby bei den Spurs auf Kapitän Martin Odegaard und Declan Rice verzichten müssen. So lieferten die Gunners eine spielerisch eher dürftige Darbietung und kamen am Sonntag gerade mal auf 36,3 Prozent Ballbesitz. Doch inzwischen ist die Abwehr das Prunkstück der Londoner. Schon in der vergangenen Saison hatte der Verein aus Holloway mit 29 Gegentoren in 38 Partien die beste Defensive der Premier League. Auch in dieser Saison steht man erst bei einem Gegentreffer. Dabei muss man in der Abwehr noch auf Königstransfer Riccardo Calafiori verzichten.

Wenn es in solchen Partien wie im Derby gegen Tottenham eng wird, kann sich Arsenal auf eine weitere Stärke verlassen: Die Standardsituationen! Auch der 1:0-Siegtreffer gegen die Spurs fiel nach einer Ecke. Die Mannschaft hat seit August 2021 51 Tore nach einem ruhenden Ball erzielt. Das ist der Spitzenwert in der höchsten englischen Spielklasse. Das hängt vor allem mit Standard-Coach Nico Jover zusammen, der seit Juli 2021 im Amt ist. Nur in diesem Kalenderjahr blieb man in elf Auswärtsspielen neun Mal ohne Gegentreffer. Die letzte PL-Auswärtspleite setzte es am 31. Dezember 2023. Dafür reichte es unter der Woche nur zu einem 0:0 bei Atalanta Bergamo.

Manchester City - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 0:0 Inter Mailand (H), 2:1 Brentford (H), 3:1 West Ham United (A), 4:1 Ipswich Town (H), 2:0 Chelsea (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:0 Atalanta Bergamo (A), 1:0 Tottenham (A), 1:1 Brighton (H), 2:0 Aston Villa (A), 2:0 Wolverhampton Wanderers (H)

Letzte Spiele Manchester City vs Arsenal: 0:0 (H), 0:1 (A), 1:4 n.E (A), 4:1 (H), 3:1 (A)

In der kompletten Vorsaison blieb Arsenal ohne Niederlage gegen Manchester City. Erst gewannen die Gunners den Supercup nach Elfmeterschießen gegen die Skyblues. Nach 90 Minuten stand es 1:1.

Dann folgten in der Premier League ein 1:0-Heimsieg der Londoner und ein torloses Remis im Etihad. Davor hatten die Citizens aber acht Siege in Serie gegen den Verein aus dem Norden der Hauptstadt gefeiert.

Auch wenn wir bei diesem Spitzenspiel nicht mit einem Torfestival rechnen, muss man Erling Haaland auf dem Zettel haben. Der Norweger ist aktuell extrem treffsicher und effektiv. So muss man ihm auch im Manchester City Arsenal Tipp ein Tor zutrauen.

So seht ihr Manchester City - Arsenal im TV oder Stream:

22. September 2024, 17:30 Uhr, Etihad Stadium

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das Spitzenspiel zum Abschluss des 5. Spieltags wird am Sonntag um 17:30 Uhr im Etihad Stadium angepfiffen.

Die Partien der Premier League werden im Pay-TV und im Livestream bei Sky übertragen und ermöglichen es euch, die Manchester City Arsenal Prognose im Auge zu behalten.

Manchester City vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Akanji, Lewis - Kovacic, Gündogan, Rodri, De Bruyne, Grealish - Haaland

Ersatzbank Manchester City: Ortega Moreno - Doku, Foden, McAtee, Gvardiol, Ruben Dias, Bernardo Silva, Matheus Nunes, Savinho

Startelf Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, J. Timber - Thomas, Jorginho, Gabriel Martinelli - Saka, Havertz, Trossard

Ersatzbank Arsenal: Neto - Heaven, Kacurri, Kiwior, Lewis-Skelly, Kabia, Sterling, Gabriel Jesus, Nwaneri, Rice

Declan Rice steht den Gästen nach seiner Sperre wieder zur Verfügung, während Kapitän Martin Odegaard längere Zeit verletzungsbedingt zuschauen muss.

Nachdem beide Teams unter der Woche in der Champions League im Einsatz waren, könnten sich ein paar Wechsel in der jeweiligen Startelf ergeben.

Unser Manchester City - Arsenal Tipp: Unter 2,5 Tore

Sicherlich, die Hausherren haben einen formstarken Erling Haaland in ihren Reihen. Doch der norwegische Topstürmer trifft auf die beste Abwehr der Premier League. Die Gunners werden die Partie im Etihad wieder ähnlich angehen wie gegen die Spurs.

Für eine sichere Defensive verzichtet Arsenal auf den Ball und überlässt dem Gegner die Initiative. Vorne setzen die Londoner dann wieder auf ihre gefährlichen Standards. Was mit dieser Taktik am Ende herausspringt, ist noch unklar und nur schwer einzuschätzen. Aber wie schon in den drei Duellen der Vorsaison dürften bei diesem Spitzenspiel erneut wieder eher wenige Tore fallen.