Manchester City - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten | 31.03.24

Unser Manchester City - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 31.03.2024 lautet: Seit Beginn des Jahres hat Arsenal erst 3,1 erwartbare Gegentore zugelassen (1.) und die wenigsten Gegentore der Premier League hingenommen (4). Diese erstklassige Defensive nimmt großen Einfluss auf unseren Wett Tipp heute.

Die Meisterschaft in der Premier League läuft in dieser Spielzeit auf ein Fotofinish hinaus. Arsenal und Liverpool (je 64 Punkte) haben bis jetzt einen Zähler mehr gesammelt als Manchester City (63). Für die Citizens spricht im direkten Vergleich mit dem Tabellenführer die Bilanz von zwölf Siegen aus den vorangegangenen 13 Liga-Duellen.

Die einzige Niederlage gegen die Nord-Londoner kassierten Pep Guardiola und sein Team aber ausgerechnet in der Hinrunde (0:1). Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute erneut ein enges Spiel und setzen mit einer Quote von 2,10 bei Happybet auf „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Arsenal auf „Unter 2,5 Tore“:

Arsenal (19,7 xGA) und Manchester City (27,8 xGA) sind die beiden besten, erwartbaren Defensiven der Premier League.

Arsenal hat seit Jahresbeginn erst 3,1 erwartbare Gegentore zugelassen und 4 Gegentore kassiert.

Arsenal hat häufiger die Null gehalten als jeder andere Liga-Konkurrent (11).

Manchester City vs Arsenal Quoten Analyse:

Zu Hause hat Manchester City nur selten etwas gegen Arsenal anbrennen lassen. Die letzten sieben Liga-Heimspiele haben die Spieler von Pep Guardiola gegen die Gunners allesamt gewonnen. Ein erneuter Dreier ist mit Siegquoten bis 1,92 für die Buchmacher das wahrscheinlichste Ergebnis.

Nach einer CrazyBuzzer Anmeldung findet ihr dort eine Wettquote von 3,98 für einen Auswärtssieg des Tabellenführers. Kaum ein Buchmacher kann mit dieser Quote in der Spitze mithalten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Arsenal Prognose: Arsenal setzt zunehmend auf Physis

Zu Zeiten von Arsene Wenger vernachlässigten die Gunners den physischen Aspekt ihrer Spieler. Mikel Arteta hat sein Team sukzessive mit physischen Akteuren verstärkt und in dieser Saison acht Begegnungen mit einer durchschnittlichen Größe von über 1,84 m begonnen.

Das war in den vorangegangenen fünf Spielzeiten insgesamt nur in einer Partie der Fall. Den Mehrwert dieser Transformation sehen die Anhänger in der brillanten Defensive des Tabellenführers. Arsenal hat mit Abstand die wenigsten erwartbaren Gegentore der Liga hingenommen (19,7 xGA).

Seit Jahresbeginn ist das Niveau der Arteta-Auswahl gegen den Ball nochmal angestiegen und Arsenal ließ nur 3,1 erwartbare Gegentore zu. Insgesamt elf Liga-Spiele schlossen die Nord-Londoner bereits ohne Gegentor ab (1.).

Diese Stärke half den Gunners bereits in der Hinrunde, als sie Manchester City mit 1:0 bezwingen konnten - der einzige Sieg in den letzten 13 direkten Liga-Duellen. Auswärts hat der Tabellenführer nicht mehr als elf Gegentore in 14 Auftritten kassiert.

Manchester City - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 2:0 Newcastle (H), 1:1 Liverpool (A), 3:1 Kopenhagen (H), 3:1 Manchester United (H), 6:2 Luton (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 4:2 n.E. Porto (H), 2:1 Brentford (H), 6:0 Sheffield United (A), 4:1 Newcastle (H), 0:1 Porto (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Arsenal: 0:1 (A), 1:4 n.E. (H), 4:1 (H), 3:1 (A), 1:0 (H).

Geduld könnte in diesem Vergleich zum entscheidenden Faktor werden. Manchester City hat nach Arsenal die zweitbeste erwartbare Defensive der Premier League (27,8 xGA). Außerdem wurde keine Defensive in der Rückrunde seltener bezwungen als jene von Arsenal (6 Gegentore) und Manchester City (7 Gegentore).

Eine komplette Nullnummer ist dennoch unrealistisch. Manchester City hat wettbewerbsübergreifend in den vorangegangenen 57 Heimspielen immer getroffen - laufender Vereinsrekord!

Arsenal surft auf einer Welle von acht Siegen in Serie und hat mehr Tore in der zweiten Saisonhälfte erzielt (34) als jedes andere Team der Premier League. Gewinnen die Gunners im Etihad Stadium, würden sie erstmals seit ihrer Invincible-Saison (2004) auf eine Serie von neun Siegen in Folge kommen.

Mit ein wenig Mut können wir eine Wette auf „Sieg Arsenal (DNB)“ vertreten, die bei Happybet eine Wettquote von 2,85 auf den Plan ruft. Die beste Mannschaft der Rückrunde ist formstark und könnte erstmals seit 2007/08 beide Liga-Spiele gegen die Skyblues für sich entscheiden.

Unser Manchester City - Arsenal Tipp: Unter 2,5 Tore

In diesem Top-Spiel entlädt sich die gesamte Spannung einer kompletten Saison. Es ist ein entscheidendes Spiel für den Meisterschaftskampf und wir erwarten zwei brandheiße Teams mit Defensiven in bester Verfassung.