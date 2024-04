Manchester City - Real Madrid Tipp, Prognose, Quote 17.4.

Unser Manchester City - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 17.04.2024 lautet: Sechs Tore haben das Hinspiel in ein Fußballfest verwandelt. Für das Rückspiel erwarten wir in unserem Wett Tipp heute erneut mehrere Treffer.

Die letzten fünf direkten Champions-League-Duelle zwischen Manchester City und Real Madrid haben das Publikum verwöhnt. Insgesamt fielen 23 Treffer (4,6 pro Spiel), die in erster Linie auf die hohe individuelle Klasse in beiden Mannschaften zurückgeführt werden können. Als bestes Beispiel dient das Viertelfinal-Hinspiel (3:3), als die Madrilenen (0,65 xG) und die Citizens (0,80 xG) die erwartbaren Treffer völlig missachtet haben.

Das schenkt uns zusätzliches Vertrauen für unseren Wett Tipp heute, den wir zu einer Quote von 3,00 bei ODDSET auf “Real Madrid Über 1,5 Tore” spielen.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Real Madrid auf “Real Madrid Über 1,5 Tore”:

Nur Manchester City (27) hat in dieser CL-Saison mehr Tore erzielt als Real (21).

Vinicius Junior war in seinen letzten 24 CL-Auftritten an 24 Toren direkt beteiligt (12 Tore, 12 Assists).

Manchester City hat in den letzten 4 Pflichtspielen insgesamt 7 Gegentore kassiert und davon keine Partie zu Null beendet.



Manchester City vs Real Madrid Quoten Analyse:

Die Citizens könnten zum zweiten Team in der Geschichte werden, das Real Madrid in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten aus der K.o.-Phase der Königsklasse wirft. Werden die Hausherren den Siegquoten bis 1,67 gerecht, stehen die Chancen dafür ziemlich gut.

Real Madrid ist mit einer Maximalquote von 4,90 ein optimaler Kandidat für eine Wette ohne Einzahlung. Kein anderer Champions-League-Teilnehmer lag bislang weniger Minuten in Rückstand als die Königlichen (44 Minuten).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Real Madrid Prognose: Das Sieger-Gen der Königlichen

Bis auf Manchester City (27) erzielte kein Champions-League-Teilnehmer in dieser Spielzeit mehr Tore als Real Madrid (21). Zudem lagen die Königlichen bis zu diesem Duell erst 44 Minuten in Rückstand - Bestwert!

Ein Rückstand führte bei Real Madrid zur erhöhten Gegenwehr und maximaler Effizienz. In 44 Minuten Rückstand erzielten die Madrilenen fünf Treffer und verwandelten 50 Prozent ihrer Schüsse (5/10). Allein deswegen kann man der fantastischen Quote von 3,00 für “Real Madrid Über 1,5 Tore” eine Chance geben.

Darüber hinaus hat die Mannschaft von Carlo Ancelotti in drei der letzten fünf Aufeinandertreffen mit Manchester City “Über 1,5 Tore” erzielt, auch wenn “Los Blancos” nur eines dieser Duelle für sich entscheiden konnten.

Des Weiteren sind mehrere Spieler im Angriff der Gäste ein heißer Tipp für einen eigenen Treffer. Vinicius Junior war in seinen letzten 24 Auftritten in der Königsklasse an 24 Toren (12 Tore, 12 Assists) direkt beteiligt und Hinspiel-Torschütze Rodrygo hat bereits in vier verschiedenen CL-Partien gegen ein englisches Team getroffen.

Manchester City - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 5:1 Luton (H), 3:3 Real Madrid (A), 4:2 Crystal Palace (A), 4:1 Aston Villa (H), 0:0 Arsenal (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 Mallorca (A), 3:3 Manchester City (H), 2:0 Athletic Bilbao (H), 4:2 Osasuna (A), 4:0 Celta Vigo (H).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Real Madrid: 3:3 (A), 4:0 (H), 1:1 (A), 1:3 n.V. (A), 4:3 (H).

Unverwundbar ist Manchester City im Defensivverbund ohnehin nicht. Der Titelverteidiger hat in acht von neun Partien dieser Champions-League-Saison mindestens ein Gegentor kassiert. Zuletzt fing sich das Team von Pep Guardiola sogar in drei von fünf Partien auf der großen europäischen Bühne “Über 1,5 Gegentore”. Nachdem Leipzig und Belgrad (jeweils 3:2-Sieg) zwei Tore zugestanden wurden, erzielte Kopenhagen in beiden Achtelfinal-Duellen einen Treffer.

Im Anschluss jubelte Real Madrid bekanntlich dreifach gegen Manchester City (3:3). Hinzu kommt, dass die Guardiola-Elf in den vorangegangenen vier Pflichtspielen insgesamt sieben Gegentore zugelassen und zwei der letzten drei Partien mit “Über 1,5 Gegentoren” beendet hat. Gebt ihr den Königlichen bei ODDSET einen knappen Vorsprung und spielt “Sieg Real Madrid (HC +1)”, ist eine Quote von 2,15 spielbar. Nach dem ausgeglichenen Hinspiel ist ein erneutes Remis nach der regulären Spielzeit denkbar.

Unser Manchester City - Real Madrid Tipp: Real Madrid Über 1,5 Tore

Sechs von neun Champions-League-Partien hat Real Madrid in dieser Saison mit “Über 1,5 Toren” abgeschlossen. Die Königlichen sind eine Bedrohung für den Titelverteidiger, der sich erst eine Weiße Weste in neun Partien geangelt hat.