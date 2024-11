Manchester United - Bodö/Glimt Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2024

SPORT1 Betting 27.11.2024 • 12:00 Uhr Manchester United - Bodö/Glimt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Wann feiert Ruben Amorim seinen ersten Sieg?

Unser Manchester United - Bodö/Glimt Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 28.11.2024 lautet: Im Wett Tipp heute geben wir Ruben Amorim für sein Heim-Debüt maximal zwei Treffer seiner Mannschaft.

Diese Woche könnte für Bodö/Glimt zu einem einzigartigen Erlebnis werden. Erst dürfen Kjetil Knudsen und seine Mannschaft im Old Trafford antreten, dann könnten die Norweger mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen den Tabellenvorletzten aus Lilleström den Titel in der heimischen Liga klar machen. Eine deutliche Niederlage der Gäste erwarten wir in der Manchester United Bodö/Glimt Prognose nicht. Ruben Amorim betritt unter der Woche erstmals das Old Trafford als Trainer der Red Devils.

Nach einem durchwachsenen Start in seine Ära (1:1 vs. Ipswich) gehen wir den Manchester United Bodö/Glimt Wett Tipp heute mit Bedacht an und spielen bei Betway eine Quote von 1,90 für „Manchester United unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Bodö/Glimt auf „Manchester United unter 2,5 Tore“:

Bodö/Glimt hat an allen 4 vorangegangenen Spieltagen „Unter 2,5 Gegentore“ kassiert.

Manchester United gab im ersten Pflichtspiel unter Ruben Amorim (1:1 vs. Ipswich) nur 4 Torschüsse ab (0,80 xG).

Manchester United hat in 4 EL-Begegnungen nur 5,4 erwartbare Tore erzielt (20.).

Manchester United vs Bodö/Glimt Quoten Analyse:

Die deutliche Favoritenrolle der Hausherren in den Manchester United Bodö/Glimt Wettquoten halten wir für etwas überzogen. Für die Siegquoten von 1,24 würden wir auch in der Betano App keinen Finger krumm machen.

Nach vier absolvierten Spieltagen liegen auf dem Punktekonto der Gäste (7) mehr Zähler als im Tresor der Red Devils (6). Aus diesem Blickwinkel betrachtet, enthalten die Manchester United Bodö/Glimt Quoten für einen Auswärtssieg einen immensen Value.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Bodö/Glimt Prognose: Ein klarer Plan

Ruben Amorim hat in seiner ersten Woche als Trainer der Red Devils die Grundformation angepasst und sein bevorzugtes 3-4-3 System installiert. Eine solche Umwandlung benötigt Zeit, das konnten die Anhänger der Gastgeber im ersten Pflichtspiel unter dem Portugiesen bereits erkennen (1:1 vs Ipswich).

Manchester United startete mit einem mustergültigen Angriff über die rechte Seite, an dessen Ende Marcus Rashford nach weniger als 90 Sekunden die 1:0-Führung erzielen konnte. Geduldiges Kurzpassspiel soll in den kommenden Monaten häufiger zu sehen sein.

Erst zum dritten Mal in dieser Spielzeit überschritten die Red Devils 600 versuchte Pässe. Allerdings waren die neuen Vorgaben noch nicht tief genug in die Köpfe der United-Spieler vorgedrungen, was bei der kurzen Vorbereitungszeit unter Ruben Amorim niemanden verwundern dürfte.

Somit verpuffte der hervorragende Auftakt und die Red Devils gaben nur noch drei weitere Torschüsse ab, die zu nicht mehr als 0,80 erwartbaren Toren geführt haben.

Manchester United - Bodö/Glimt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:1 Ipswich (A), 3:0 Leicester (H), 2:0 PAOK (H), 1:1 Chelsea (H), 5:2 Leicester (H).

Letzte 5 Spiele Bodö/Glimt: 2:0 Odds BK (A), 2:2 Fredrikstad (H), 1:2 Qarabag (H), 3:3 Molde (A), 2:3 Rosenborg (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Bodö/Glimt: -

Nach diesen ersten Eindrücken ist die Vorgehensweise für unseren Manchester United Bodö/Glimt Wett Tipp klar: Die Red Devils sind natürlich favorisiert, doch zu viele Torchancen werden sich die Hausherren beim Heim-Debüt von Amorim noch nicht erspielen können.

Zudem sollte sich Manchester United vor dem Underdog aus Norwegen in Acht nehmen. Bodö/Glimt verlor am letzten EL-Spieltag zwar überraschend gegen Qarabag (1:2), blieb bis dahin jedoch in drei aufeinanderfolgenden europäischen Begegnungen ungeschlagen (2S, 1U).

Bis jetzt konnte noch kein Team der Mannschaft von Kjetil Knudsen „Über 2,5 Tore“ einschenken. Manchester United wird das unserer Meinung nach ebenfalls nicht gelingen.

Im Gegenzug können wir uns aber sehr gut vorstellen, dass „Den Gule Horde“ ihre Heimreise nicht ohne zuvor erzielten Treffer antreten muss.

Bodö/Glimt erzielte in drei der vier vorangegangenen Europa-League-Begegnungen mindestens einen Treffer, jubelte zum Auftakt gegen Porto sogar dreifach (3:2-Sieg).

So seht ihr Manchester United - Bodö/Glimt im TV oder Stream:

28. November 2024, 21 Uhr, Old Trafford, Manchester

Übertragung Stream: RTL +

Die Spielfreude der Gäste könnte den Red Devils gefährlich werden. Vergleicht ihr die erwartbaren Tore von Bodö/Glimt (7,1 xG) und Manchester United (5,4 xG) findet ihr einen klaren Vorteil zu Gunsten der Norweger.

Alternativ schlagen wir deshalb vor, diesen Betway Bonus für eine Quote von 1,90 auf „Beide Teams treffen“ zu investieren.

Manchester United vs Bodö/Glimt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: Onana, Mazraoui, Evans, de Ligt, Diallo, Casemiro, Eriksen, Dalot, Bruno Fernandes, Garnacho, Rashford

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Malacia, Shaw, Ugarte, Mainoo, Mount, Antony, Hojlund, Zirksee

Startelf Bodö/Glimt: Haikin, Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Määttä, Hogh, Hauge

Ersatzbank Bodö/Glimt: Lund, Moe, Wembangomo, Brunstad Fet, Auklend, Zinckernagel, Sorli, Mikkelsen, Helmersen

In den letzten Jahren konnte Manchester United die europäische Bühne nur selten als Schaufenster nutzen. Mehr als zwei Siege aus den zwölf vorangegangenen europäischen Partien waren nicht drin (5U, 5N).

Allerdings verloren die Red Devils auch lediglich eine der letzten 15 Begegnungen in der Europa League (9S, 5U). Zuletzt fiel den Hausherren aber auch das Siegen schwer - United holte gerade mal einen Sieg aus den sechs vorangegangenen EL-Paarungen (4U, 1N).

Unser Manchester United - Bodö/Glimt Tipp: Manchester United unter 2,5 Tore

Es muss erst noch weitere Zeit vergehen, ehe Manchester United die komplexen Ideen von Ruben Amorim über ein gesamtes Spiel umsetzen kann. Bis dahin müssen sich die Red Devils Stück für Stück entwickeln, ohne dabei die geforderten Resultate aus den Augen zu verlieren. Einen Kantersieg erwarten wir gegen Bodö/Glimt nicht.