Manchester United – Manchester City Tipp, Prognose, Quote

Unser Manchester United - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 29.10.2023 lautet: Entgegen der Buchmacher-Meinung sehen wir keinen Favoriten in diesem Spiel, rechnen aber mit Toren auf beiden Seiten.

Beide Konkurrenten hinken auf nationaler Ebene den eigenen Erwartungen hinterher. Die Red Devils dümpeln im oberen Mittelfeld der Tabelle vor sich hin, verzeichneten aber jüngst einen Aufwärtstrend. City-Coach Guardiola eroberte mit dem 2:1 gegen Brighton Platz 2 zurück, hegt aber wie in jedem Jahr den Anspruch, die Meisterschaft zu gewinnen.

In einem Duell auf Augenhöhe sehen wir keinen Favoriten, gehen aber von Toren auf beiden Seiten aus. Ein Wett Tipp heute auf „Beide Teams treffen“ bringt bei Interwetten eine Quote von 1,67 mit sich.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Manchester City auf „Beide Teams treffen“:

Manchester United vs Manchester City Quoten Analyse:

Vier der jüngsten fünf Derbys in Manchester konnten die Citizens mit einem Sieg für sich entscheiden. Ein Umstand, der den Bookies keineswegs entgangen ist. Die Gäste sind im Old Trafford leicht zu favorisieren und bringen eine Manchester United Manchester City Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,70 mit sich.