Manchester United - Tottenham Tipp, Prognose, Quote 29.9.

Unser Manchester United - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 29.09.2024 lautet: Sowohl die „Red Devils“ als auch die „Spurs“ können mit dem Saisonstart in der Liga nicht zufrieden sein. Im direkten Duell am Sonntag sehen wir die Hausherren im Wett Tipp heute etwas vorne.

Sowohl der Manchester United FC als auch der Tottenham Hotspur FC haben in der vergangenen Saison der Premier League die angestrebte Teilnahme an der Champions League verpasst. In diesem Jahr soll dieses Versäumnis dringend nachgeholt werden. Doch die beiden Traditionsvereine stehen nach den ersten fünf Runden der laufenden Spielzeit als Tabellennachbarn im grauen Mittelfeld (Platz 10 und 11).

Am Sonntag kommt es im Old Trafford zum direkten Aufeinandertreffen. Der Sieger darf sich wieder nach oben orientieren. Die Wettquoten können sich bei der Manchester United Tottenham Prognose auf keinen wirklichen Favoriten festlegen.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,63 bei Bet-at-home für den Manchester United Tottenham Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 5,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Tottenham auf „Doppelte Chance 1X & Unter 5,5 Tore“:

Nach einer Europapokal-Woche ging Man United lediglich in 3 der vergangenen 16 Liga-Partien als Verlierer vom Feld

Nur Arsenal konnte in der PL mehr Heimsiege gegen Everton (25) feiern als die „Red Devils“ gegen die Spurs (24)

Seit November 2023 hat kein PL-Team weniger Auswärtssiege gefeiert als die Spurs

Manchester United vs Tottenham Quoten Analyse:

Beide Vereine hatten in der Vorsaison ihre Schwierigkeiten und sind nun auch wieder recht holprig ins neue Fußballjahr gestartet. So liefern uns die Manchester United Tottenham Quoten keine wirkliche Hilfestellung.

Denn die besten Buchmacher gehen von einer engen Partie aus. Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten um 2,30. Doch die Manchester United Tottenham Wettquoten für einen Erfolg der Gäste schaffen es auch nur auf einen Schnitt von 2,80.

Manchester United vs Tottenham Prognose: Kommt die Offensive der „Red Devils“ in Schwung?

Trainer Erik ten Hag stand in Manchester zum Ende der Vorsaison schon kurz vor der Entlassung. Durch den Sieg im FA-Cup-Endspiel gegen Manchester City im vergangenen Mai konnte der Niederländer seinen Job aber nochmal retten. Doch der Coach arbeitet auf Bewährung. Der Start in die neue Premier-League-Spielzeit mit zwei Niederlagen aus den ersten drei Partien rief dann wieder die Kritiker auf den Plan. Vor allem das 0:3 im Old Trafford am 3. Spieltag gegen den Erzrivalen Liverpool war für die Verantwortlichen und die Fans nur schwer zu verkraften.

Inzwischen hat sich die Mannschaft mit zwei Siegen und einem Remis etwas gefangen. Immerhin ist die Abwehr seit drei Partien ohne Gegentor. Für die Wiederbelebung der Offensive soll der neue Co-Trainer Ruud van Nistelrooy sorgen. Bisher haben die „Red Devils“ mit 9,6 den dritthöchsten Expected-Goals-Wert, kommen aber mit der drittschwächsten Chancenverwertung lediglich auf fünf Treffer. In den letzten 19 PL-Heimspielen setzte es sieben Pleiten (9S, 3U). Allerdings ging United nach einem Europapokalspiel nur in drei der vergangenen 16 Liga-Partien als Verlierer vom Feld (8S, 5U). Ein gutes Omen also für den Manchester United Tottenham Tipp? Gegen Twente Enschede kamen die Red Devils in der Europa League aber nicht über ein 1:1 hinaus.

In seinem ersten Jahr hatte Coach Ange Postecoglu die Spurs auf den fünften Rang geführt. Das eigentliche Ziel, eine Platzierung unter den Top 4, wurde um einen Platz und um zwei Punkte verpasst. Nun starten die Männer aus dem Norden von London einen neuen Anlauf. Dafür wurden fast 150 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Königstransfer ist Dominic Solanke, der die Nachfolge von Harry Kane antreten soll. In seinen ersten vier Pflichtspielen für den neuen Arbeitgeber kommt der Angreifer aber erst auf einen Treffer. Die Offensive war aber schon in der Vorsaison mit 74 Toren nicht die Problemzone gewesen.

Denn nur 2016/17 hatte der Verein in einer PL-Spielzeit häufiger getroffen (86). Dafür kassierte man 61 Gegentore und war besonders bei Standardsituationen besonders anfällig. Auch in der Fremde lief nicht viel zusammen. Aus den ersten sechs PL-Gastspielen unter Postecoglu hatte man noch 14 Punkte (4S, 2U) geholt. Danach kamen aus den folgenden 15 Auswärtsreisen ebenfalls nur noch 14 Zähler zusammen (3S, 5U, 7N). Seit November 2023 hat kein aktuelles Erstliga-Team weniger Spiele in der Fremde gewonnen als die Lilywhites (3). Die Bilanz der ersten fünf PL-Partien 2024/25 steht bei zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen. Zumindest unter der Woche gab es ein klares 3:0 in der Europa League gegen Qarabag.

Manchester United - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:1 Twente Enschede (H), 0:0 Crystal Palace (A), 7:0 Barnsley (H), 3:0 Southampton (A), 0:3 Liverpool (H)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 3:0 Qarabag Agdam (H), 3:1 Brentford (H), 2:1 Coventry City (A), 0:1 Arsenal (H), 1:2 Newcastle United (A)

Letzte Spiele Manchester United vs Tottenham: 2:2 (H), 0:2 (A), 2:2 (A), 2:0 (H), 3:2 (H)

Nach 202 Duellen führt Manchester die Bilanz gegen Tottenham mit 96 Siegen zu 54 Niederlagen an (52U). Schaut man auf die Zeit der Premier League, konnte nur Arsenal mehr Heimsiege gegen Everton (25) feiern als die „Red Devils“ gegen die Spurs (24).

In 101 Gastspielen im Old Trafford war der THFC auch gerade mal in 18 Fällen siegreich. Seit drei Vergleichen in der Liga sind die Lilywhites aber ohne Niederlage gegen Man United (1S, 2U), was bei der Manchester United Tottenham Prognose berücksichtigt werden sollte.

Die Abwehr war in den letzten sechs PL-Partien mit vier „Weißen Westen“ das Prunkstück von United. Bleiben die „Red Devils“ auch gegen die Spurs ohne Gegentor? Das ergibt dann bei Bet365 eine Quote von 5,50.

Manchester United vs Tottenham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: Onana - Mazraoui, de Ligt, Martinez, Diogo Dalot - Mainoo, Ugarte, Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho - Höjlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir - Evans, Maguire, Casemiro, Mount, Antony, Eriksen, Amad, Zirkzee

Startelf Tottenham: Vicario - Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie - Kulusevski, Bentancur, Maddison - Johnson, Solanke, Son

Ersatzbank Tottenham: Forster - Dragusin, Spence, Werner, Bissouma, Sarr, Gray, Moore, Bergvall

Beide Teams waren unter der Woche in der Europa League im Einsatz. So sind einige Rotationen wahrscheinlich.

Im Spitzenspiel wollen beide Coaches aber auch ihre beste Elf in der Manchester United Tottenham Prognose auf den Rasen schicken.

Unser Manchester United - Tottenham Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 5,5 Tore

Auch wir gehen am Sonntag von einem engen Duell im Old Trafford aus. Man United hatte nach seinem Europa-League-Spiel einen Tag mehr Pause. Zudem taten sich die Spurs in der jüngsten Vergangenheit in der Fremde recht schwer.

Da auch der direkte Vergleich zu Gast bei United für die Gastgeber spricht, dürften die Hausherren mindestens mit einem Remis vom Feld gehen. Dabei dürfen die Zuschauer allerdings kein Torfestival erwarten.