Manchester United – Tottenham Tipp, Prognose, Quote|14.1

Unser Manchester United - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 14.01.2024 lautet: Beide Konkurrenten gieren nach einem vorderen Tabellenplatz. Wenngleich die Spurs derzeit die besseren Karten aufzeigen, trauen wir in unserem Wett Tipp heute beiden Teams einen Sieg zu.

Nach den kürzlich schwachen Leistungen in der Premier League (1S, 1U, 3N) tankte Manchester United im FA Cup mit einem wenig glanzvollen 2:0 bei Drittligist Wigan Athletic zumindest etwas Selbstvertrauen. Tottenham Hotspur hat sich beim 1:0-Heimsieg gegen den FC Burnley nicht mit Ruhm bekleckert, steht mit drei Siegen an den vergangenen vier PL-Spieltagen aber dennoch im Futter.

In einem torreichen Duell entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute: “Doppelte Chance 12 & Beide Teams treffen” zu einer Quote von 2,00 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei Manchester United vs Tottenham auf “Doppelte Chance 12 & Beide Teams treffen”:

Manchester United vs Tottenham Quoten Analyse:

Anhand der Quotenverteilung am Drei-Weg-Markt werden den Gastgebern aus Manchester leichte Vorteile eingeräumt. Der Heimsieg bringt zum Teil mehr als den 2,2-fachen Wetteinsatz mit sich. Durchaus nachvollziehbar, da Man United 62 der 87 Kräftemessen im Old Trafford gegen die Spurs siegreich gestaltete.

Manchester United vs. Tottenham Prognose: Setzt sich die beste Auswärtsoffensive der PL im Old Trafford durch?

Seit Juli 2022 steht Erik ten Hag an der Seitenlinie in Manchester und konnte bisher nie wirklich für Ruhe sorgen. Immer wieder gibt es Probleme mit vereinzelten Spielern wie z. B. Jadon Sancho, der mittlerweile kurz vor einem Wechsel nach Dortmund steht.

Manchester United - Tottenham Statistik & Bilanz:

Tottenham erreichte im Vorjahr lediglich Rang 8 und verpasste knapp die Teilnahme am internationalen Geschäft. In dieser Saison liegt der Fokus voll und ganz auf den nationalen Wettbewerben, wobei die Spurs bereits im League Cup gegen Fulham (3:5 n.E.) überraschend ausgeschieden sind.

Viele haben den Klub nach dem Abgang von Kapitän und Torjäger Harry Kane in einer tiefen Krise gesehen. Unter Übungsleiter Ange Postecoglou verbesserten sich die Totts gegenüber dem Vorjahr jedoch auf Platz 5 und haben nur einen Zähler Rückstand auf die Champions-League-Ränge. Als einer der Garanten des Erfolgs fungiert der neue Kapitän Heung Min Son, der auf zwölf Tore in 20 Ligaspielen blickt. Gegen Manchester wird der Angreifer aufgrund seiner Abstellung für den Asia Cup jedoch fehlen.

“The Lilywhites” trafen bisweilen in jeder Liga-Auswärtsbegegnung und teilten nur in zwei der letzten neun Paarungen in der Fremde die Punkte. Lediglich zwei der jüngsten acht PL-Partien in der Ferne führten zu einem “Clean Sheet”. Tipp-Freunde, die risikofrei auf Manchester United Tottenham wetten wollen, können zum Beispiel den AdmiralBet Neukundenbonus nutzen.