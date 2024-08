Marokko - USA Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

von SPORT1 Betting 01.08.2024 • 16:00 Uhr Marokko - USA Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Fußball Herren Olympia Wette | Schießt ein besonderes Duo die USA ins Halbfinale?

Unser Marokko - USA Sportwetten Tipp zum Fußball Herren Olympia Spiel am 02.08.2024 lautet: Durchschnittlich haben Marokko (2,0) und die USA (2,3) mindestens zwei Tore pro Spieltag erzielt. Geht das so weiter, ist unser Wett Tipp heute in trockenen Tüchern.

24 Jahre ist es her, da standen die USA bei den Olympischen Spielen letztmals im Viertelfinale. Das Warten hat ein Ende und möglicherweise geht die Reise für die Yanks sogar noch weiter. Im direkten Duell mit Marokko kommt es womöglich auf die stärkere Angriffsreihe an.

Marokko und die US-Amerikaner haben in der Gruppenphase je zwei Siege errungen und eine weitere Begegnung verloren. Auffällig war in Spielen der beiden Olympia-Auswahlmannschaften die hohe Toranzahl. Darauf stützen wir unseren Wett Tipp heute und spielen bei Winamax eine Quote von 1,92 für „Über 2,5 Tore“ im Spiel.

Darum tippen wir bei Marokko vs USA auf „Über 2,5 Tore“:

In allen 3 Gruppenspielen der marokkanischen Olympia-Auswahl sind „Über 2,5 Tore“ gefallen.

Jedes Gruppenspiel der USA enthielt „Über 2,5 Tore“ in der Partie.

Marokko (2,0) und die USA (2,3) zählen zu den torgefährlichsten Teams bei den Olympischen Spielen.

Marokko vs USA Quoten Analyse:

Eröffnet werden die K.o.-Spiele im Herrenfußball der Olympischen Spiele mit dem Duell zwischen Marokko und den US-Boys. Beiden Mannschaften werden Siegquoten von über 2,30 zugeteilt, weshalb sich eine Drei-Weg-Wette in erster Linie für eine Gratiswette anbietet.

Die Löwen vom Atlas gelten im Kreise der Wettanbieter als leichter Favorit und geben euch im Falle eines Sieges Quoten bis zu 2,35. Ein erfolgreiches Spiel der USA ermöglicht euch den 3,10-fachen Gewinn eures Einsatzes.

Marokko vs USA Prognose: Abhängig von einem Duo

Der Auftakt in das Olympische Turnier ging für die USA völlig daneben. Im Vergleich mit Gastgeber Frankreich waren die Soccer Boys maßlos überfordert und zogen sich mit einer 0:3-Pleite zurück.

Eine kurze Analyse und zwei Spieltage später steht das Team der USA erstmals seit 24 Jahren im Viertelfinale der Olympischen Spiele. Besonders zwei Spieler stachen während der beiden folgenden Pflichtsiege gegen Neuseeland (4:1) und Guinea (3:0) aus der Mannschaft heraus.

Kevin Paredes und Djordje Mihailovic (je 2 Tore) erzielten vier von sieben Treffern für die Mannschaft von Marko Mitrovic. Im letzten Drittel ist das Spiel auf die beiden Kicker zugeschnitten, die 13 der insgesamt 34 Chancen für ihre Auswahlmannschaft kreiert haben.

Die Yanks gaben im gesamten Turnier bislang die meisten Torschüsse pro Spieltag ab (6,7). Insgesamt 15,6 Prozent dieser Abschlüsse landeten im gegnerischen Kasten, womit die USA das drittbeste Verhältnis von Schüssen zu daraus resultierenden Toren haben.

Marokko - USA Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marokko: 3:0 Irak (N), 1:2 Ukraine (N), 2:1 Argentinien (N), 0:1 Ukraine (N), 1:0 USA (N)

Letzte 5 Spiele USA: 3:0 Guinea (N), 4:1 Neuseeland (N), 0:3 Frankreich (A), 0:2 Japan (N), 2:2 Frankreich (A)

Letzte Spiele Marokko vs. USA: -

Erstaunlich ist ebenfalls, dass kein anderes Team mehr erwartbare Tore pro Spiel herausgespielt hat, als die Mitrovic-Auswahl (1,9 xG pro Partie). Diese Torgefahr werden die Soccer Boys gegen Marokko weiterhin benötigen, denn auf der Gegenseite wartet der beste Torschütze des Turniers.

Soufiane Rahimi hat vier der sechs Tore für seine Mannschaft bei den Olympischen Spielen erzielt. Dabei zeigte sich der Angreifer von Al-Ain in jeder Partie torhungrig und traf in allen drei Begegnungen mindestens ein Mal.

Bislang haben beide Mannschaften bei diesem Turnier noch kein Spiel bestritten, indem weniger als 2,5 Tore gefallen sind. Wir erwarten nicht, dass sie damit ausgerechnet im direkten Aufeinandertreffen aufhören.

Tore auf beiden Seiten sind ebenso wahrscheinlich und können bei einer Quote von 1,70 mit diesem Happybet Bonus kombiniert werden.

Unser Marokko - USA Tipp: „Über 2,5 Tore“

Unterschätzen sollte die Löwen vom Atlas niemand. Marokko gewann im vergangenen Jahr den U23 Afrika Cup of Nations und hat in der Gruppenphase bereits Argentinien bezwungen (2:1). Die USA hat ihre Pflicht in der Gruppe getan und konnte sich dabei auf das Top-Duo Paredes/Mihailovic verlassen.