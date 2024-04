Marseille - Benfica Lissabon Tipp, Prognose, Quoten 18.4.

Unser Marseille - Benfica Lissabon Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 18.04.2024 lautet: Nach dem knappen Hinspiel-Sieg für Benfica ist in diesem K.o.-Duell noch alles offen. Im Wett Tipp heute gehen wir von Treffern auf beiden Seiten aus.

In der Vorwoche war Benfica Lissabon im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League daheim gegen Olympique Marseille das aktivere Team und lag nicht unverdient mit zwei Toren in Führung. Durch Pierre-Emerick Aubameyangs Anschlusstreffer bleibt der Vergleich aber einigermaßen offen. Der portugiesische Meister geht nach dem 2:1-Sieg jedoch trotzdem mit der besseren Ausgangslage ins Rückspiel am Donnerstag im Orange Velodrome.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,55 bei Happybet für die Wette “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Marseille vs Benfica Lissabon auf “Beide Teams treffen”:

OM-Stürmer Aubameyang führt die EL-Torschützenliste mit 10 Treffern an

Benfica blieb in den letzten 15 EL-Partien nur einmal ohne eigenes Tor

In 4 von 5 Duellen zwischen beiden Vereinen hätte “Beide treffen” Erfolg gehabt



Marseille vs Benfica Lissabon Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Portugiesen mit 360 zu 231 Millionen Euro die Nase etwas vorne. Im Rückspiel spricht aber natürlich der Heimvorteil für OM. So bezahlen die besten Buchmacher für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 2,43.

Doch mit einem Durchschnitt von 2,84 sind die Quoten für einen Erfolg der Gäste auch nur minimal höher. Beim Markt “Wer kommt weiter” schlagen sich die Wettanbieter mit einer Höchstquote von 1,37 klar auf die Seite von Benfica.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Marseille vs Benfica Lissabon Prognose: Kann OM den Rückstand aufholen?

In dieser Saison hat Olympique Marseille mit Marcelino und Gennaro Gattuso schon zwei Trainer verschlissen. Am 20. Februar nahm mit Jean-Louis Gasset der dritte Coach auf dem Trainerstuhl Platz. Der neue Mann fügte sich mit fünf Siegen in den ersten fünf Pflichtspielen hervorragend ein. Doch das 1:2 in der Vorwoche bei Benfica war nun schon wieder die fünfte Pleite in Serie. Damit steht OM in der Ligue-1-Tabelle lediglich auf Platz 9 und hat vier Punkte Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang.

Daheim sind die “Olympiens” in der Liga allerdings stark. Die Bilanz steht bei acht Siegen, fünf Remis und nur einer Niederlage. Nur Lille (33) hat mehr Heimpunkte gesammelt als Marseille (29). Im internationalen Wettbewerb lief es auch recht gut. In der Gruppenphase gab es gerade mal eine Niederlage, ein knappes 0:1 in Brighton. Danach setzte sich Olympique gegen Donetsk (2:2, 3:1) und Villarreal (4:0, 1:3) durch. Verlass ist dabei auf Pierre-Emerick Aubameyang, der die Torschützenliste dieses Bewerbs anführt (10 Tore).

Roger Schmidt hatte Benfica in der vergangenen Saison zum Meistertitel sowie ins Viertelfinale der Champions League geführt. Danach tätigte der Verein mit rund 100 Millionen Euro für neue Spieler die größte Investition seiner Geschichte. Doch bei den Adlern läuft es nicht mehr so rund. In der Liga hat man nach 29 Spieltagen vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Sporting. Zudem hat der Erzrivale auch noch ein Nachholspiel gegen den Abstiegskandidaten Portimonense in der Hinterhand.

Auch im Pokal folgte das Aus im Halbfinale gegen den Stadtnachbarn. So bleibt den Roten wohl nur noch die Europa League. Sollte man hier gegen Marseille ausscheiden, würde der Job des deutschen Trainers erneut in große Gefahr geraten. Während Benfica in der Liga daheim noch ungeschlagen ist, kassierte man alle drei Pleiten in der Fremde. Seit fünf Gastspielen in Frankreich ist Lissabon ohne Sieg (3U, 2N). In der Europa League kassierten die “Aguias” in den jüngsten sechs Gastspielen jedoch nur eine Niederlage (2S, 3U).

Marseille - Benfica Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Marseille: 1:2 Benfica (A), 1:3 OSC Lille (A), 0:2 PSG (H), 0:2 Stade Rennes (A), 1:3 Villarreal (A)

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 3:0 Moreirense (H), 2:1 Marseille (H), 1:2 Sporting (A), 2:2 Sporting (H), 1:0 Chaves (H)

Letzte 5 Spiele Marseille vs Benfica Lissabon: 1:2 (A), 1:2 (H), 1:1 (A), 0:1 (A), 2:1 (H)



Erstmals standen sich beide Vereine im Landesmeister-Halbfinale der Saison 1989/90 gegenüber. Hier setzte sich Benfica knapp dank der Auswärtstorregel (1:2, 1:0) durch. Auch im Achtelfinale der Europa-League-Spielzeit 2009/10 kam Lissabon eine Runde weiter.

Nach einem 1:1 bei den Adlern, gewannen die Portugiesen das Rückspiel in Marseille mit 2:1. So konnte OM bisher nur ein Duell gegen die “Aguias” für sich entscheiden. In der Vorwoche wurde zum dritten Mal bei dieser Paarung der Wert 2,5 Tore übertroffen.

Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr für die Wette “Über 2,5 Tore” bei Betway eine Quote von 1,75. Für mobile Wetten bei diesem Anbieter empfehlen wir euch die Betway App.

Unser Marseille - Benfica Lissabon Tipp: Beide Teams treffen

Trotz aller Probleme in dieser Saison war Marseille unter allen drei Trainern recht heimstark. Zudem ist die Offensive um Stürmer Aubameyang sehr gefährlich. Ob das für ein Weiterkommen gegen Benfica reicht, bleibt aber ungewiss. Denn für Benfica hat das Weiterkommen in der Europa League höchste Priorität. Den Gästen muss man mit ihrer Qualität sicher auch ein Remis, welches fürs Halbfinale reichen würde, zutrauen.