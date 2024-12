Monza - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 22.12.2024

SPORT1 Betting 21.12.2024 • 11:00 Uhr Monza - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Gewinnen die Turiner Remis-Könige mal wieder ein Liga-Spiel?

Unser Monza - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 22.12.2024 lautet: Juve hat unter der Woche das Toreschießen geübt. In unserem Wett Tipp heute trauen wir der “Alten Dame” mehr als nur einen Treffer zu.

Der Serie-A-Sonntag wird dieses Mal in der Lombardei beendet. In unserer Monza Juventus Prognose will der italienische Meister nach mehreren Unentschieden endlich mal wieder die vollen drei Punkte einsammeln. Nötig hat er diese jedenfalls, wenn er die Tabellenspitze nicht völlig aus den Augen verlieren will.

Wir sehen die Gäste auch in der klaren Favoritenrolle und können uns einige Treffer gegen den Vorletzten der Tabelle sehr gut vorstellen. Daher entscheiden wir uns für den Monza Juventus Wett Tipp heute “Juventus Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,92 bei LeoVegas .

Darum tippen wir bei Monza vs Juventus auf “Juventus Über 1,5 Tore”:

Monza hat die letzten 3 Pflichtspiele verloren und bei jeder Pleite mindestens 2 Gegentore kassiert.

Juventus erzielte in jedem der letzten 4 Pflichtspiele mindestens 2 eigene Tore.

Juve hat in dieser Serie-A-Saison noch nicht verloren, Monza erst ein Mal gewonnen.

Monza vs Juventus Quoten Analyse:

Wie wir, so sehen auch die besten Sportwettenanbieter die Gäste aus Turin in der klaren Favoritenrolle. Die Monza Juventus Quoten für einen Tipp auf einen Auswärtssieg bleiben fast durchgehend unter der Marke von 1,64. Zum Vergleich: Wer sich für einen Tipp auf die Gastgeber entscheidet, der erhält Wettquoten bis 5,80.

Allerdings halten die Buchmacher schon ein Tor der Biancorossi für recht unwahrscheinlich. Das wird daran deutlich, dass die Monza Juventus Wettquoten für die Wett-Option “Beide Teams treffen” die Marke von 2,00 teils sehr deutlich überschreiten. Überhaupt erwarten die Bookies nicht allzu viele Treffer im Spiel. Für “Über 2,5 Tore” gibt es Wettquoten bis 2,36.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monza vs Juventus Prognose: Juve gewinnt mal wieder

Vielleicht ist der Monza Juventus Tipp auf mindestens drei Tore im Spiel gar keine schlechte Wahl. Jedenfalls gab es in den letzten drei Pflichtspielen der Gastgeber stets mindestens diese drei Treffer pro Partie. Gewonnen haben die Biancorossi von diesen letzten drei Spielen keines. Im Gegenteil: Es gab drei Niederlagen!

Weiter zurückblickend sind sie seit fast zwei Monaten oder umgerechnet neun Pflichtspielen sieglos (3U, 6N). In der Tabelle der Serie A stehen die Lombarden mit gerade einmal zehn Punkten aus 16 Spielen auf dem vorletzten Platz. Mit nur einem Sieg haben die Brianzoli ligaweit die wenigsten (7U, 8N).

Bei der Anzahl der erzielten Treffer sieht es nur unwesentlich besser aus. Mit lediglich 14 Toren stellt Monza die drittschwächste Offensive der Serie A. Aber: An jedem der letzten vier Spieltage konnte der Vorletzte immerhin einmal treffen. Zu Hause gelangen den Weiß-Roten sechs Treffer in acht Partien.

Von den bisherigen acht Heimspielen in dieser Serie-A-Saison hat Monza kein einziges gewonnen. Mit einer 0-3-5-Bilanz steht der Klub in der Heimtabelle ganz unten. Die letzten drei Liga-Spiele auf heimischem Boden hat er alle mit genau einem Treffer Unterschied verloren.

Monza - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monza: 1:2 Lecce (A), 1:2 Udinese (H), 0:4 Bologna (A), 1:1 Como (A), 1:1 FC Turin (A)

Letzte 5 Spiele Juventus: 4:0 Cagliari (H), Venezia 2:2 (H), 2:0 Manchester City (H), 2:2 Bologna (H), 1:1 Lecce (A)

Letzte 5 Spiele Monza vs. Juventus: 0:2 (A), 1:2 (H), 2:0 (A), 1:2 (A), 1:0 (H)

Juventus feierte unter der Woche einen souveränen Erfolg in der Coppa Italia. Im Achtelfinale gab es einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg gegen den Liga-Konkurrenten Cagliari, der in der Tabelle der Serie A einen Platz vor dem kommenden Gegner Monza steht. Für Juve war es das zwölfte Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage.

Aber: Von diesen letzten zwölf Partien hat die “Alte Dame” nur vier gewonnen. Mit acht endeten zwei Drittel dieser Begegnungen unentschieden. An den bisherigen 16 Serie-A-Spieltagen musste sich Juve bereits zehn Mal die Punkte teilen. Wenig überraschend sind die Bianconeri damit die Remis-Könige der Liga.

Sie sind zwar als einziges Team der Serie A noch ungeschlagen. Durch die vielen Unentschieden reicht es aktuell aber auch nur zu einem sechsten Platz mit schon neun Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Atalanta. Zuletzt mussten sich die Turiner im Liga-Betrieb mit vier Remis in Serie begnügen.

Im bisher letzten Serie-A-Spiel gab es ein enttäuschendes 2:2 im Heimspiel gegen Schlusslicht Venezia. Auch wenn wir die Gäste in der klaren Favoritenrolle sehen, halten wir in unserer Monza Juventus Prognose eine Torwette für die bessere Option. In jedem der letzten vier Pflichtspiele konnte die “Alte Dame” nämlich mindestens doppelt treffen.

So seht ihr Monza - Juventus im TV oder Stream:

22. Dezember 2024, 20:45 Uhr, Brianteo, Monza

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr die Partie live und in Farbe sehen wollt, dann führt nichts an einem Abo bei DAZN vorbei. Der Anbieter hält die Exklusivrechte an der Serie A und zeigt die Begegnung im Stream.

In der Vorsaison konnten die Turiner beide Vergleiche für sich entscheiden. Nach den letzten Ergebnissen der Gastgeber sind wir auch gewillt, den Monza Juventus Tipp “Sieg Juventus HC -1” zu empfehlen. Allerdings würden wir für diese Wette im besten Fall zusätzliches Wettguthaben aus einem Sportwetten Einzahlungsbonus verwenden.

Monza vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Monza: Turati; Izzo, Pablo Mari, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos, Forson, Caprari; Mota

Ersatzbank Monza: Pizzignacco, Mazza, Birindelli, Caldirola, D’Ambrosio, Postiglione, Sensi, Valoti, Colombo, Maric, Martins, Ciurria

Startelf Juventus: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Fagioli, McKennie, Douglas Luiz, Mbangula, Adzic, Weah, Nico Gonzalez

In der Vorsaison verloren die Biancorossi sieben ihrer 19 Heimspiele im Liga-Betrieb. Aktuell stehen sie bereits bei fünf Heimniederlagen nach acht Heimpartien. Saisonübergreifend kassierte Monza in jedem der letzten zwölf Serie-A-Heimspiele Gegentreffer.

In der Hälfte dieser letzten zwölf Heim-Begegnungen kassierten die Brianzoli zwei oder mehr Gegentore. In unserer Monza Juventus Prognose gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und die Gastgeber abermals ein paar Gegentreffer kassieren.

Unser Monza - Juventus Tipp: Juventus Über 1,5 Tore

Bei der Masse an Unentschieden, die die Turiner in dieser Saison erspielten, fällt es nicht leicht, einen Tipp auf sie abzugeben. Am vergangenen Spieltag hatte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass es im Heimspiel gegen Schlusslicht Venezia ebenfalls nur zu einem Remis reichen würde.

Deshalb verlassen wir uns auf das, was die “Alte Dame” zuletzt vornehmlich tat und das war das Toreschießen. Auch damit hatten die Bianconeri im Saisonverlauf so ihre Probleme, doch aktuell zeigen sie sich recht treffsicher. In jedem der letzten vier Pflichtspiele trafen sie mindestens doppelt und deswegen ist für uns eine Torwette die beste Option für dieses Match.