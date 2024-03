Neapel - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose, Quoten | 30.03.24

Unser Neapel - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 30.03.2024 lautet: Seit Francesco Calzona bei SSC Neapel trainiert, sind die Partenopei in der Serie A ungeschlagen (2S, 3U) und haben in jedem Spiel getroffen. In unserem Wett Tipp heute erzielen die Hausherren nicht nur einen Treffer.

Siege fallen SSC Neapel weiterhin nicht leicht, eine Niederlage haben die Partenopei unter Francesco Calzona in der Serie A aber noch nicht eingesteckt. Der amtierende Meister liegt in der Rückrunde gleichauf mit Atalanta Bergamo (je 17 Punkte) und könnte mit einem Sieg am direkten Tabellennachbarn vorbeiziehen. Atalanta belegt in der Tabelle derzeit Position 6 - ein Platz, der zur Teilnahme am internationalen Geschäft berechtigt.

Auswärtsspiele bereiten „La Dea“ große Sorgen und sind nur selten erfolgreich. In unserem Wett Tipp heute spielen wir bei Winamax die Quote von 1,92 für „Neapel Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Neapel vs Atalanta Bergamo auf „Neapel Über 1,5 Tore“:

Neapel hat in jedem Liga-Spiel unter Francesco Calzona mindestens ein Tor erzielt.

Neapel hat die zweitmeisten erwartbaren Tore der Serie A gesammelt (47,6 xG).

Atalanta hat 22 von 32 Gegentoren in der Ferne kassiert.

Neapel vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Im Anschluss an die Länderspielpause erhält Neapel eine aussichtsreiche Möglichkeit, die verkorkste Saison wieder etwas geradezubiegen. Die maximale Siegquote von 2,10 für einen Heimsieg der Partenopei wurde entdeckt.

Atalanta hat in dieser Saison eine Phobie gegen Auswärtsspiele entwickelt. Zuletzt gewannen die Bergamasken nur einen von acht Gastauftritten. Diese schwache Auswärtsbilanz wird in Wettquoten von 3,30 bis 3,50 zum Ausdruck gebracht.

Neapel vs Atalanta Bergamo Prognose: Ungeliebte Fernreisen

Gian Piero Gasperini will mit Atalanta Bergamo im kommenden Jahr unbedingt erneut am internationalen Wettbewerb teilnehmen. Aktuell stehen die Bergamasken im Europa-League-Viertelfinale und treffen auf den FC Liverpool.

Eine erneute Teilnahme am internationalen Wettbewerb ist längst keine sichere Angelegenheit. Zwar rangiert „La Dea“ derzeit auf dem sechsten Rang, könnte durch eine Niederlage im direkten Duell mit dem Tabellennachbarn aus Neapel allerdings auf Position sieben verdrängt werden.

Vermutlich werden einige Anhänger der Gäste besorgt auf dieses Duell blicken. Der Grund ist recht schnell erklärt: Auswärts fehlt Atalanta Bergamo die Stabilität in der Defensive. 22 der insgesamt 32 Gegentreffer brachten die Bergamasken aus den Auswärtsspielen mit.

Durchschnittlich ließ Atalanta 1,57 Gegentore pro Auswärtsspiel zu und ging in 43 Prozent der Gastauftritte mit „Über 1,5 Gegentoren“ vom Feld. Die letzten beiden Spiele haben defensiv weitere Fragezeichen hinsichtlich der Verteidigung aufgebracht. Sowohl gegen Bologna (1:2) als auch gegen Juventus Turin (2:2) beobachtete Gasperini zwei Gegentreffer von der Seitenlinie.

Neapel - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:1 Inter Mailand (A), 1:3 Barcelona (A), 1:1 Torino (H), 2:1 Juventus (H), 6:1 Sassuolo (A).

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 2:1 Sporting Lissabon (H), 2:2 Juventus (A), 1:1 Sporting Lissabon (A), 1:2 Bologna (H), 0:4 Inter Mailand (A).

Letzte 5 Spiele Neapel vs. Atalanta Bergamo: 2:1 (A), 2:0 (H), 2:1 (A), 3:1 (A), 2:3 (H).

Die Saison des SSC Neapel war über weite Strecken zwar frustrierend, könnte allerdings ein Happy End bereithalten. Francesco Calzona ist mit den Partenopei innerhalb der Serie A ungeschlagen (2S, 3U) und sah in allen fünf Liga-Spielen mindestens ein Tor seiner Elf.

Mit 47,6 erwartbaren Treffern haben die Hausherren die zweitbeste erwartbare Offensive der italienischen Spitzenliga. Francesco Calzona hat der Mannschaft den Glauben an das 4-3-3-System zurückgegeben. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass Neapel, wie in 50 Prozent der bisherigen Heimspiele, „Über 1,5 Tore“ erzielen wird.

Seit dem Start der zweiten Saisonhälfte hat Neapel 16 Tore in zehn Liga-Spielen erzielt (1,6 pro Spieltag). Defensiv ist der amtierende Meister mittlerweile wieder auf einem guten Niveau und hat erst neun Gegentreffer in der Rückrunde erlaubt - der drittbeste Wert!

Das Momentum und der Austragungsort heben einen Sieg der Gastgeber hervor.

Unser Neapel - Atalanta Bergamo Tipp: Neapel Über 1,5 Tore

Das zurückgewonnene Selbstvertrauen der Spieler des SSC Neapel lässt sich vor allem an Khvicha Kvaratskhelia festmachen. Der Offensivspieler war in den vergangenen vier Liga-Spielen an fünf Toren direkt beteiligt. Bleibt der Georgier in Form, kann er sicher einige Torchancen in diesem Duell kreieren.