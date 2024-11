Neapel - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose & Quoten | 3.11.

SPORT1 Betting 01.11.2024 • 23:00 Uhr Neapel - Atalanta Bergamo Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wer gewinnt das Spitzenspiel?

Unser Neapel - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 03.11.2024 lautet: Am Samstag treffen in der Serie A zwei besonders formstarke Teams aufeinander. Im Wett Tipp heute hat der gastgebende Tabellenführer die Nase leicht vorne.

Schon am Samstag um 12:30 Uhr steht in der Serie A ein absolutes Spitzenspiel an. Tabellenführer Neapel empfängt am 11. Spieltag der Saison 2024/25 Atalanta Bergamo (Platz 3). Schaut man auf die letzten fünf Spieltage, treffen hier mit fünf Siegen und 9:1 Toren sowie 13 Punkten (4S, 1U) und 16:3 Treffern die zwei formstärksten Teams aufeinander. Die Neapel Atalanta Bergamo Prognose der Buchmacher sieht die Hausherren vorne.

Wir schätzen die Lage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,60 bei NEO.bet den Neapel Atalanta Bergamo Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Neapel vs Atalanta Bergamo auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Atalanta hat nur 1 der letzten 4 Liga-Gastspiele gewonnen.

Bergamo konnte gerade mal 9 von 60 Reisen zur SSC siegreich gestalten.

Neapel ist Tabellenführer und seit 10 Partien ungeschlagen.

Neapel vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Der Blick in die Sportwetten Apps verrät uns, dass der Tabellenführer im eigenen Stadion wenig überraschend als Favorit ins Spitzenspiel geht. Da aber die Gäste aktuell auch sehr formstark sind, fällt der Unterschied bei den Neapel Atalanta Bergamo Wettquoten nicht allzu deutlich aus.

Für einen Heimsieg bekommt ihr Neapel Atalanta Bergamo Quoten von 2,00 und knapp darüber. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit Quoten zwischen 3,50 und 3,70 bezahlt.

Neapel vs Atalanta Bergamo Prognose: Kann „La Dea“ den Tabellenführer ärgern?

Nach der Meisterschaft 2022/23 stürzte Napoli in der vergangenen Spielzeit in ein tiefes Loch. In der Vorsaison landeten die „Gli Azzurri“ in der Endabrechnung gerade mal auf Rang 10. Dabei hatte man 15 Punkte Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang und lag unglaubliche 41 Zähler hinter Meister Inter Mailand zurück. Doch die Verantwortlichen haben vor der neuen Saison mit Coach Antonio Conte genau den richtigen Mann geholt, der den Verein wieder aus dieser Depression befreien konnte.

Nach zehn Spieltagen in der Saison 2024/25 führt die SSC die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Inter an. Nur in zwei Spielen haben die Partenopei Punkte liegen gelassen. Die einzige Pleite setzte es am 1. Spieltag in Verona (0:3). Der neue Coach hat Neapel wieder viel Struktur, Motivation und Spielfreude verpasst. Zudem waren die 150 Millionen Euro im Sommer für Top-Spieler wie Scott McTominay oder Romelu Lukaku gut investiert. Abwanderungswillige Profis wie Giovanni di Lorenzo oder Khvicha Kvaratskhelia fühlen sich wieder wohl. So ist Napoli seit zehn Partien ohne Niederlage (9S, 1U). Gerade mal fünf Gegentore bedeuten die beste Abwehr der Liga.

Unter Coach Gian Piero Gasperini hat sich Atalanta in den vergangenen Jahren zu einem Top-Team der Serie A gemausert. Der Coach schafft es immer wieder, das Beste aus seinem Kader herauszuholen. So sind die Nerazzurri auch Dauergast in Europa. In der vergangenen Saison sicherte sich Bergamo den Titel in der Europa League und darf somit dieses Jahr in der Königsklasse ran. Hier ist Bergamo nach zwei Remis (0:0 gegen Arsenal, 0:0 gegen Celtic) und einem 3:0 bei Schachtjor Donezk noch ungeschlagen und ohne Gegentor.

In der Serie A hatte „La Dea“ mit drei Niederlagen an den ersten fünf Spieltagen (2S) zunächst ein paar Probleme. Doch inzwischen ist die Mannschaft seit fünf Runden ungeschlagen. Auch stellt man mit 26 Toren die beste Offensive der Serie A. Das reicht für Rang 3, sechs Zähler hinter Platz 1. 14 Gegentreffer sind aber der Negativwert in den Top 8 der Tabelle. Zudem hat Atalanta aus den letzten vier Gastspielen in der Serie A auch gerade mal vier Punkte geholt (1S, 1U, 2N).

Neapel - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:0 AC Milan (A), 1:0 US Lecce (H), 1:0 Empoli (A), 3:1 Calcio Como (H), 2:0 AC Monza (H)

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 2:0 AC Monza (H), 6:1 Hellas Verona (H), 0:0 Celtic Glasgow (H), 2:0 SSC Venezia (A), 5:1 CFC Genua (H)

Letzte 5 Spiele Neapel vs Atalanta Bergamo: 0:3 (H), 2:1 (A), 2:0 (H), 2:1 (A), 3:1 (A)

Nach 118 Duellen führt Neapel die Bilanz gegen Bergamo mit 52 Siegen zu 33 Niederlagen an (33U). In Napoli ist der Unterschied noch deutlicher. Hier konnte Atalanta nur in neun von 60 Gastspielen alle Punkte mit nach Hause nehmen.

Dem gegenüber stehen 13 Remis und 38 Pleiten für „La Dea“. Das letzte Duell zwischen beiden Vereinen ging im März 2024 zu Gast bei der SSC mit 3:0 an die Nerazzurri. Davor hatte Bergamo vier Pleiten in Serie gegen die „Gli Azzurri“ kassiert.

Neapel hat in den vergangenen sechs Spielen jeweils das erste Tor im Spiel erzielt. Auch im Spitzenspiel trauen wir den Partenopei den ersten Treffer zu. Für diesen Neapel Atalanta Bergamo Tipp bekommen wir bei Betano eine Quote von 1,75.

So seht ihr Neapel - Atalanta Bergamo im TV oder Stream:

03. November 2024, 12:30 Uhr, Stadio Diego Armando Maradona, Neapel

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr live mitverfolgen wollt, wie in der Serie A der Ball rollt, braucht ihr dafür ein Abo bei DAZN. Der Streaminganbieter besitzt im deutschen Raum die Exklusivrechte für die Serie A. So läuft auch das Spitzenspiel zwischen Napoli und Atalanta auch nur dort.

Der Anpfiff im Stadio Diego Armando Maradona von Neapel erfolgt schon um 12:30 Uhr.

Neapel vs Atalanta Bergamo: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Boungiorno, Olivera - Anguissa, Gilmour, McTominay - Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Ersatzbank Neapel: Caprile, Contini, Turi, Juan Jesus, Marin, Mazzocchi, Folorunsho, Simeone, Ngonge, Neres, Raspadori, Zerbin

Startelf Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri - De Ketelaere, Lookman, Retegui

Ersatzbank Atalanta Bergamo: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Zappacosta, Pasalic, Zaniolo, Godfrey, Sulemana, Samardzic, Cuadrado

Bei den Hausherren verpassen Spinazzola und Lobotka die Partie. Die Gäste müssen auf Spieler wie Scalvini, Scamacca, Brescianini und Kossounou verzichten. Diese Personalien dürften aber keine allzu großen Auswirkungen auf die Neapel Atalanta Bergamo Prognose haben.

Unser Neapel - Atalanta Bergamo Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Beide Teams gehen mit viel Selbstvertrauen und viel Momentum in das Spitzenspiel. Beim Duell zwischen der besten Abwehr und dem besten Sturm rechnen wir mit ein paar Toren. Zudem trauen wir den Hausherren mindestens einen Punkt zu.

Das hat natürlich in erster Linie mit der tollen Form und der Heimstärke von Neapel zu tun. Zudem hat Bergamo in der Fremde doch ein paar Probleme mehr als vor den eigenen Fans. Auch gab es für Atalanta in der Vergangenheit nicht so viel zu Gast bei der SSC zu holen.