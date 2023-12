Neapel - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 03.12.2023

Unser Neapel - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 03.12.2023 lautet: Inter ist nach wie vor das Maß aller Dinge und thront an der Spitze der Serie A. Mit Napoli wartet nun ein schwieriger Gegner, der jedoch bisher in dieser Saison seltsam heimschwach daherkommt. Der Wett Tipp heute sieht die Gäste aus Mailand leicht im Vorteil.

Beide Teams spielten am vergangenen Mittwoch in der Champions League, in beiden Partien fielen jeweils sechs Treffer. Während Napoli noch spät ein Remis gegen Real Madrid verspielte und 2:4 verlor, konnte Inter Mailand einen frühen 0:3-Rückstand mit einer starken Leistung noch ausgleichen. Das zeigt, dass Inter auch in scheinbar aussichtslosen Situationen kaum zu schlagen ist, dies wird auch für Napoli eine Mammutaufgabe.

Wir sehen Inter auch im achten Ligaspiel in Folge nicht verlieren und spielen den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Admiralbet.

Darum tippen wir bei Neapel vs Inter Mailand auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

In den Spielen von Neapel fallen in dieser Saison im Schnitt 3,1 Tore.

Inter gewann 5 der 6 Auswärtsspiele und ist in der Ferne noch ungeschlagen..

In den letzten 10 Ligaspielen zwischen Napoli und Inter fielen im Schnitt 2,7 Tore.

Neapel vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen das kommende Duell zwischen dem amtierenden Meister aus Neapel und Inter Mailand als eine ziemlich ausgeglichene Angelegenheit. Auf dem Drei-Weg-Markt bekommt Napoli mit einer Quote von 2,85 nur eine minimal geringere Chance auf einen Sieg als Inter Mailand mit einer Quote von 2,45 zugewiesen.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird ein 1:1 mit einer Quote von 6,90 angesehen. Wer gerne ins Risiko geht und einen Tipp auf ein genaues Endergebnis abgeben möchte, sollte über die Nutzung eines Sportwetten Bonus ohne Einzahlung nachdenken, um das Verlustrisiko zu minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Inter Mailand Prognose: Kann Napoli Inter Mailand die erste Auswärtsniederlage zufügen?

Napoli spielt bisher eine ordentliche Hinrunde in der Serie A, kann die Erwartungen nach dem sensationellen Gewinn der Meisterschaft in der vergangenen Saison jedoch nicht ganz erfüllen. Mit 24 Punkten aus den ersten 13 Spielen liegen die Gli Azzurri auf dem vierten Rang der Tabelle und haben schon acht Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter und kommenden Gegner Inter Mailand.

Mit 26 erzielten Treffern stellen die Neapolitaner die zweitbeste Offensive der Liga und müssen sich auch hier nur Inter Mailand geschlagen geben. Bester Torschütze der Himmelblauen ist wieder einmal Starstürmer Victor Osimhen mit sechs Treffern. Der beste Scorer im Team von Trainer Walter Mazzarri ist jedoch Matteo Politano, der auf fünf Tore und vier Vorlagen kommt.

Inter Mailand steht mit 32 Punkten an der Spitze der Tabelle der Serie A und stellt mit 30 Treffern bei erst sieben Gegentoren sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der gesamten Liga. Auswärts sind die Nerazzurri noch ungeschlagen und erzielten in sechs Spielen eine starke Torbilanz von 13:2.

Die defensive Kompaktheit im von Cheftrainer Simone Inzaghi bevorzugten flachen 3-5-2-Spielsystem ist vor allem in der ersten Halbzeit beeindruckend, in denen in 13 Spielen bisher nur zwei Gegentreffer verkraftet werden mussten. Die starke Offensive um Stürmer-Star Lautaro Martinez weiß dann zumeist in der zweiten Halbzeit zu überzeugen, was 18 Tore nach dem Pausenpfiff belegen können. Der Argentinier führt dabei seine Farben und auch die gesamte Liga in erzielten Treffern mit starken 13 Buden an.

Neapel - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Napoli: 2:4 Real Madrid (A), 2:1 Atalanta (A), 0:1 Empoli (H), 1:1 Union Berlin (H), 2:0 Salernitana (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:3 Benfica (A), 2:0 Frosinone (H), 1:0 RB Salzburg (A), 2:1 Atalanta (A), 1:0 AS Rom (H)

Letzte 5 Spiele Napoli vs. Inter: 3:1 (H), 0:1 (A), 1:1 (H), 2:3 (A), 1:1 (H)

Außerhalb der heimischen Liga sind beide Teams mehr oder weniger erfolgreich in der Champions League vertreten. Inter Mailand hat die Teilnahme an der Endrunde des Wettbewerbs schon sicher und kann sich am letzten Spieltag noch die Tabellenführung sichern. Napoli hingegen sammelte zwar nur sieben Punkte in den ersten drei Spielen, steht momentan jedoch auf Rang 2 der Tabelle und könnte nur noch durch eine Niederlage mit zwei Toren Abstand im Entscheidungsspiel gegen Braga ausscheiden.

Der direkte Vergleich zwischen den beiden italienischen Traditionsklubs ist lang und ereignisreich. Inter Mailand hat die Nase in den 157 gespielten Liga-Partien gegen Napoli vorne und konnte 70 Siege einfahren. Neapel gewann 47 Mal, während 39 Spiele mit einem Remis endeten. Vor heimischem Publikum konnten die Neapolitaner jedoch 38 der Partien erfolgreich beenden, bei 18 Niederlagen und 22 Remis. Wer auch im kommenden Heimspiel nicht an eine Niederlage von SSC Napoli glaubt, könnte eine Wette darauf mit dem tollen Admiralbet Gutschein Code aufpolstern.

Unser Neapel - Inter Mailand Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

In den letzten sechs Heimspielen von Napoli gegen Inter Mailand fielen im Schnitt jeweils über 1,5 Treffer pro Partie und beide Teams trafen. Ein ähnliches Ergebnis erwarten wir auch in der kommenden Partie, sehen die Mailänder jedoch vor allem aufgrund der enormen Disziplin im Spiel wieder einmal nicht verlieren.